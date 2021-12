Nhất định ĐỪNG để con cái làm 3 nghề này, dù lương cao đến mấy cũng phải khước từ bởi chúng không có chút tiền đồ nào!

Khi nuôi dưỡng con cái, chúng ta luôn mong con có triển vọng, có một tương lai tươi sáng. Ngày xưa học hành và làm quan là con đường duy nhất để thoát nghèo, còn ngày nay chỉ cần nỗ lực làm việc cho thật tốt cũng có thể thành tài. Nhưng có rất nhiều bậc làm cha mẹ đã không theo kịp với thời đại, không hiểu được ngành nghề nào có tương lai rộng mở, ngành nghề nào dù có nỗ lực làm đến mấy cũng không có triển vọng



Xã hội hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều ngành nghề, tuy bề ngoài nhiều ngành nghề cơ bản là giống nhau nhưng thực chất tính chất công việc rất khác nhau, tiền đồ cũng cách biệt rất lớn. Có những ngành nghề không hề tồn tại cái gọi là tiền đồ, chẳng hạn như ba loại công việc sau. Nếu gặp phải, hãy nhớ bảo ban con cái rằng, dù có cố gắng nhiều thế nào cũng đừng làm, bởi có kiên trì đến mấy cũng sẽ không có hi vọng.

1. Công việc có tính thay thế quá cao

Khi trẻ tìm việc làm, hãy nhớ kỹ, nhất quyết đừng tìm một công việc có tính thay thế quá cao. Ví dụ, thu ngân trong siêu thị là một công việc có tính thay thế cao, trước đây thu ngân phải nhớ giá từng món hàng, nhưng bây giờ thì chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cầm máy quét quét vài vạch là hoàn thành công việc. Đến người già cũng làm được nghề này, người trẻ không nên tốn thời gian, công sức vào nó, cuối cùng sẽ chẳng thu được gì.

Ngược lại, một số người đi học cắt tóc, nếu họ cắt đẹp và có nét đặc biệt riêng, rất nhiều người thích cắt tóc ở chỗ họ, thì có nghĩa họ đã có một kỹ năng không thể thay thế, bởi những người khác không thể cắt đẹp như họ cắt. Hơn nữa, một khi năng lực của bản thân không thể thay thế được và bắt đầu trở nên khan hiếm, thì báo giá của bản thân cũng sẽ tăng lên, có thể phục vụ nhiều người giàu hơn nữa, có một tương lai đầy hy vọng hơn.

2. Công việc chỉ đơn thuần dùng đến thể chất

Nếu muốn chọn ra một loại công việc nổi bật nhất trong danh sách các công việc không có tiền đồ, thì đó chính là lao động chân tay thuần túy. Lý do rất đơn giản, không ai nói người khuân gạch là có triển vọng cả, cũng không ai nói người vác xi măng, bốc dỡ hàng có tương lai hứa hẹn, họ chỉ là đang kiếm ăn dựa trên tuổi xuân của mình. Khi còn trẻ làm việc hết mình, phơi mình dưới nắng gắt khiến cơ thể lưu lại những hiểm họa ngầm, thời kỳ hoàng kim của cơ thể cũng sẽ rút ngắn đi. Đỉnh cao của ngành nghề này chỉ tồn tại khi con người ta còn trẻ, thậm chí nếu cơ thể mắc bệnh nặng một lần thì có thể lập tức rơi từ đỉnh cao xuống đáy.

Thêm nữa, khi làm công việc thuần thể chất, nếu mất đi người này lập tức có thể tìm được người khác thay thế, thậm chí còn khỏe mạnh và được việc hơn. Sức khỏe là vốn liếng sẵn có của con người, nó chẳng cần trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện khắc nghiệt gì, dù có rao bán người ta cũng chỉ mua lại với giá rẻ. Chỉ khi tạo được cho mình một giá trị không thể thay thế, vị trí của bản thân mới được đảm bảo.

3. Công việc quá an nhàn

Kinh nghiệm của người đi trước cho chúng ta biết rằng công việc quá an nhàn cũng sẽ không có tiền đồ. Nếu công việc mỗi ngày của bạn là in tài liệu công ty, chạy việc vặt hay là pha cà phê cho người khác, thì bạn sẽ không được rèn luyện năng lực mà chỉ lãng phí cuộc đời vào những việc tầm thường này. Hoặc là bạn thích ở trong phòng bảo vệ, chỉ nhìn chằm chằm dòng người qua lại, không phát sinh bất cứ vấn đề gì, loại công việc này rất thoải mái, rất thư thái, nhưng cũng rất ảm đạm. Loại cuộc sống này, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết, mấy chục năm tiếp theo con bạn cũng sẽ sống cuộc sống như vậy. Quá an nhàn đồng nghĩa với việc đánh mất đi tinh thần, ý chí phấn đấu, hàng ngày đi làm đều đặn từ chín đến năm giờ, ở công ty thì lười biếng, giống như con ếch giam mình trong cái giếng của chính mình vậy. Số phận định sẵn cuộc sống như vậy không thể có tiền đồ được.

Vì vậy, dù chúng ta không thể can thiệp quá đáng với con cái, nhưng vẫn cần nhắc nhở chúng không được làm ba loại công việc không có tương lai này, đừng để chúng lựa chọn một cuộc đời "nhìn là biết kết quả". Hãy biết đi trước đón đầu, dự đoán những xu hướng phát triển của xã hội và giúp con bồi dưỡng những năng lực, phẩm chất phù hợp nhất. Dưới đây là một số gợi ý về ngành nghề có triển vọng trong tương lai để các bậc phụ huynh có thể tham khảo:

Xu hướng trong tương lai là thời gian làm việc của con người sẽ giảm, tăng thời gian tập thể dục, giải trí và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Xu hướng này tương ứng sẽ tạo ra nhiều hơn nữa các công việc trong ngành y tế, thể thao và giải trí, chẳng hạn như người tổ chức các cuộc thi thể thao, huấn luyện viên chuyên nghiệp về cơ xương, giáo viên tổ chức cho trẻ em và gia đình cắm trại ngoài trời...

Sự phát triển của công nghệ khiến tỷ lệ người dân làm việc tại nhà sẽ ngày càng cao hơn. Không có môi trường giao tiếp với đồng nghiệp trong văn phòng, mọi người sẽ dùng tới Internet nhiều hơn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Lĩnh vực mạng xã hội sẽ ngày càng phát triển, sinh ra nhiều công việc hơn như thiết kế web, phân tích hành vi mạng... Đồng thời, với sự phát triển của Internet, nhu cầu về các vị trí trong nghiên cứu và thiết kế Internet kết nối vạn vật sẽ tăng lên đáng kể.

Trong nhiều trường hợp, quyết định của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến một đời con cái. Các bậc phụ huynh và con trẻ hãy biết đánh giá, nhìn nhận một cách bao quát, lựa chọn chuyên ngành của mình theo xu hướng tương lai, đồng thời phấn đấu đi theo xu hướng không bị thời đại đào thải. Tương lai tươi sáng rồi sẽ đến với gia đình bạn.