Tiền giấy mới phát hành sẽ có ba mệnh giá là 10.000 yen, 5.000 yen và 1.000 yen, sử dụng công nghệ hologram - là kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều, nhằm ngăn chặn nạn làm tiền giả.

Ba mệnh giá tiền yen được in theo công nghệ mới. (Ảnh: japantoday.com)

Tiền giấy mới do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phát hành và do Cục in ấn quốc gia phụ trách in.

Bản mẫu đã bắt đầu được trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản.