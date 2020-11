Nhật Bản hủy sự kiện đón mừng năm mới do dịch COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng, Nhật Bản đã quyết định hủy sự kiện đón mừng năm mới với sự tham gia của các thành viên Hoàng gia như mọi năm.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, Nhật Bản phải hủy bỏ lễ đón mừng năm mới do Hoàng gia tổ chức, sự kiện thường thu hút rất đông dân chúng tham dự. Cách đây 30 năm, Nhật Bản cũng từng hủy bỏ các hoạt động đón mừng năm mới sau khi Thiên hoàng Hirohito qua đời.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận tới 2.678 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó thủ đô Tokyo một lần phát hiện 561 ca nhiễm mới. Các trung tâm lớn như Osaka, Hokkaido cũng đang căng sức đối phó với số lượng bệnh nhân tăng nhanh, đe dọa hệ thống y tế.

Để giảm bớt mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, bên cạnh việc hạn chế các hoạt động đón mừng năm mới, Nhật Bản còn thu hẹp các chương trình kích cầu du lịch nội địa như Go to Travel và Go to Eat cũng như các hoạt động giải trí về đêm.