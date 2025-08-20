Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi trứng gà, loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm Việt. chỉ đứng ở vị trí thứ 5.

Hạng 5: Trứng và rong biển

Trứng được gọi là “siêu thực phẩm hoàn chỉnh” vì chứa đủ axit amin thiết yếu và protein chất lượng cao, dễ chế biến và giá rẻ. Trước lo ngại ăn nhiều trứng gây tăng cholesterol, các chuyên gia Nhật khẳng định nghiên cứu gần đây cho thấy trứng không làm tăng đáng kể nguy cơ tim mạch ở người khỏe mạnh.

Với rong biển, lý do được chọn là giàu khoáng chất (kali, sắt), chất xơ và beta-carotene, giúp ngừa béo phì, tăng miễn dịch, đẹp da và ổn định đường huyết.

Hạng 4: Sữa đậu nành và các loại hạt

Sữa đậu nành ngoài tác dụng làm đẹp, giảm cân còn giúp giảm đau bụng kinh, nhờ chứa isoflavone , hoạt chất có cấu trúc giống estrogen. Ngoài ra, nó giàu vitamin E, lecithin, chất xơ giúp chống lão hóa, thải độc, làm sáng da.

Các loại hạt như hạnh nhân lại nổi bật với vitamin E và B2, giúp chống oxy hóa, duy trì mạch máu khỏe mạnh, đẹp da , nhưng chuyên gia lưu ý nên chọn hạt nguyên vị để tránh nạp thêm đường, muối.

Hạng 3: Bông cải xanh và mầm bông cải

Hơn một nửa chuyên gia khẳng định đây là “rau vua” nhờ hàm lượng vitamin C, folate, axit amin và chất chống oxy hóa dồi dào. Đặc biệt, mầm bông cải chứa hoạt chất giúp tăng cường chức năng gan, phòng ung thư và đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng làm chậm sự phát triển khối u.

Hạng 2: Sữa chua

Được 18 chuyên gia bình chọn, sữa chua không chỉ cải thiện hệ vi sinh đường ruột, ngăn táo bón, tăng miễn dịch mà còn bổ sung protein và canxi. Thêm ngũ cốc, hoa quả hay hạt lanh vào sữa chua giúp tăng thêm lợi ích sức khỏe, lại dễ dùng thay cho đồ ngọt.

Hạng 1: Natto (đậu nành lên men)

Natto chiếm ngôi quán quân với số điểm vượt trội. Đây là thực phẩm lên men giàu protein, chất xơ, isoflavone, lecithin và kali, mang đến vô số lợi ích: tốt cho tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, chống lão hóa, cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh và hỗ trợ giảm cân . Các chuyên gia khuyên có thể ăn natto kèm cơm hoặc mì, vừa dễ tiêu hóa vừa giúp ổn định đường huyết.

Danh sách này cho thấy những món ăn tưởng chừng rất quen thuộc như trứng, sữa đậu nành, rau xanh hay sữa chua đều là “vũ khí” giúp phòng bệnh, bảo vệ gan và chống lão hóa. Riêng với người Việt, vốn đã quen với đậu nành, rau xanh và trứng, việc duy trì thói quen ăn uống cân đối mỗi ngày hoàn toàn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật từ sớm.

Nguồn và ảnh: Aboluowang

