Nhập hội cây hay binh đoàn quái vật cùng so găng mùa Halloween - tháng 10 này tại Crescent Mall

Bạn thuộc team Cây hay binh đoàn Quái Vật? Hãy thỏa sức sáng tạo những bức ảnh độc đáo nhất cùng team yêu thích tại khu vực sảnh trang trí Crescent Mall.

Hoạt cảnh trang trí Halloween vui nhộn tại Crescent Mall

Gặp gỡ, chụp ảnh và so găng với các nhân vật Halloween nổi bật năm nay - Milty the Monster, Flora the flower, Greenie the plant, Paul the Pea và nhiều nhân vật khác.

Chọn team cho mình nhé!?

Rất nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn đang chờ đón bạn tại Crescent Mall!

Bạn đã có ý tưởng hóa thân vào nhận vật nào năm nay chưa? Đến gian hàng Halloween tại Crescent Mall để "tậu" cho mình bộ cánh cho riêng bạn nhé.



Rất nhiều hoạt động thủ công thú vị đang chờ cả gia đình bạn đến tham gia: trang trí chậu cây, vẽ mặt nghệ thuật, trang trí mặt nạ và nhiều hơn thế nữa. Chương trình diễn ra vào mỗi cuối tuần tháng 10, từ 10:30 sáng và từ 6 giờ chiều.

Ném bóng hay thả vòng, bạn chọn game nào?

Đặc biệt, đêm hội The Halloween Battle bắt đầu từ 16h ngày 31/10 tại Crescent Mall có gì hot?!

- 1000 phần quà miễn phí dành cho 1000 bé đầu tiên

- Diễu hành "Cho kẹo hay bị ghẹo"

- Biểu diễn ảo thuật, bong bóng nghệ thuật và nhiều tiết mục đặc sắc



Nhớ nhé! Bạn có hẹn chơi Halloween với Crescent Mall đấy!