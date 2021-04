Nhân viên văn phòng ở TP.HCM trở thành tỷ phú nhờ tấm vé Vietlott mua online

Ngày 16/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã trao giải độc đắc (Jackpot 1) trị giá gần 142 tỷ, loại hình xổ số Power 6/55 cho người trúng thưởng.

Chiếc vé may mắn trúng Jackpot 1 này được phát hành tại TP Hồ Chí Minh. Và người chơi may mắn trúng chiếc vé này là anh N.D. - một nhân viên văn phòng.

Người chơi cho biết, tấm vé mang lại giải thưởng “khủng” này được anh mua online qua ứng dụng My Viettel.

Trước đó, kỳ quay loại hình xổ số Power 6/55 đã diễn ra vào ngày 3/4 và trong kỳ quay này đã có 1 tấm vé trúng giải độc đắc 1 (Jackpot1). Dãy số trúng Jackpot là 02 - 04 - 34 - 38 - 41 - 55 và số đặc biệt 19.

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người chơi có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé trúng thưởng ngay khi lĩnh thưởng (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng).

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân thì anh D. sẽ thực nhận khoảng hơn 127,6 tỷ đồng.

Được biết, giá trị của giải Jackpot 1 loại hình vé số Power 6/55 đã vượt qua 100 tỉ đồng nên từ trước đến nay sức mua của người dân rất mạnh. Số lượng vé phát hành của mỗi kỳ quay số tăng đột biến. Giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1 tăng thêm hàng tỉ đồng.

Riêng kỳ quay số ngày 3/4, giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 tăng 5 tỉ đồng. Nghĩa là số vé bán ra của kỳ quay số này là rất lớn. Vì thế, loại hình vé số Power 6/55 có vé trúng là dễ hiểu.