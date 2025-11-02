Sự việc xảy ra tại Trường Đại học Maharshi Dayanand, thành phố Rohtak, bang Haryana (Ấn Độ). Theo các nguồn tin địa phương, ngày 26/10, khi một nữ nhân viên vệ sinh đến làm muộn và giải thích rằng cô cảm thấy không khỏe do đang trong kỳ kinh nguyệt, hai quản lý nam không tin lời giải thích này, cáo buộc cô nói dối.

Nguồn tin cho biết, hai người này yêu cầu cô chứng minh bằng cách cởi đồ, sau đó yêu cầu một nữ nhân viên khác chụp ảnh băng vệ sinh đã qua sử dụng trong nhà vệ sinh để gửi cho họ làm bằng chứng.

Theo tờ The Indian Express, các nạn nhân cho biết: “Họ nói rằng chúng tôi phải chụp ảnh phần thân dưới để chứng minh mình đang trong kỳ kinh nguyệt. Khi chúng tôi từ chối, họ dọa sẽ sa thải".

Những lời kể này khiến dư luận trong trường và mạng xã hội Ấn Độ phẫn nộ, cho rằng đây là hành động xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá và quyền riêng tư của phụ nữ.

Trường Đại học Maharshi Dayanand.

Ngay sau khi vụ việc lan truyền, các nhân viên và sinh viên nữ trong trường tổ chức biểu tình yêu cầu làm rõ sự việc. Họ cũng gửi bằng chứng hình ảnh và video liên quan cho Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ bang Haryana.

Giám đốc Văn phòng Đại học Maharshi Dayanand, ông Krishnan Kant, xác nhận rằng cuộc điều tra nội bộ đã được mở: “Những người bị buộc tội sẽ không được tha thứ. Bất kỳ hành vi vi phạm đạo đức hoặc xúc phạm nhân phẩm phụ nữ nào cũng không được chấp nhận”.

Cảnh sát thành phố Rohtak cũng đã vào cuộc. Sỹ quan Roshan Lal cho biết, cơ quan chức năng đã lập báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đối với hai giám sát viên nam. Họ bị cáo buộc theo các điều khoản của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), bộ luật hình sự mới của Ấn Độ, với các tội danh liên quan đến quấy rối tình dục, tấn công hoặc sử dụng vũ lực nhằm lột đồ, xúc phạm danh dự và đe dọa phụ nữ.

Trong một tuyên bố chính thức, Đại học Maharshi Dayanand khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến an toàn và nhân phẩm phụ nữ tại nơi làm việc: “Chúng tôi cam kết duy trì môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và nhạy cảm với yếu tố giới. Sự an toàn và tôn trọng phụ nữ là ưu tiên hàng đầu, và những ai có hành vi sai trái sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất”.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, song đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về quyền riêng tư và sự tôn trọng phụ nữ trong môi trường lao động tại Ấn Độ, nơi những vấn đề về bình đẳng giới và an toàn phụ nữ vẫn là chủ đề nóng bỏng trong nhiều năm qua.

Nguồn: Daily Mail