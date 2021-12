Nhân viên bảo vệ cùng shipper bị cô gái hất thẳng cốc trà sữa vào mặt, nguyên nhân phía sau khiến dư luận phẫn nộ

Tờ Asia One mới đây đăng tải một vụ việc xảy ra ở khu vực sảnh một tòa nhà chung cư tại một thành phố của Malaysia. Tờ báo này bắt đầu câu chuyện bằng một lời bình luận ấn tượng rằng: "Sau khi được thông báo rằng mình không thể nhận cốc trà sữa ở cửa nhà mà phải xuống sảnh lấy, một phụ nữ đã 'chiêu đãi' người giao hàng và một nhân viên bảo vệ một 'gáo nước lạnh' đúng nghĩa".

Đó là lời mỉa mai sâu cay cho hành động bị cho là thô lỗ của một cô gái khi nhận cốc trà sữa mà shipper giao đến.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 26/11 tại sảnh tòa chung cư.

Đoạn video ghi lại diễn biến sự việc được đăng tải trên tài khoản Facebook có tên Michael Cheang vào thứ Bảy tuần trước (27/11).

Michael Cheang cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 26/11. Người phụ nữ, được cho là đến từ Trung Quốc, đã khăng khăng yêu cầu shipper giao trà sữa phải mang lên tận trước cửa phòng cô thay vì giao ở sảnh chung cư. Tuy nhiên, shipper này không thể làm như vậy do các quy định phòng chống dịch Covid-19. Đó là quy định buộc phải chấp hành do ban quản lý tòa chung cư đưa ra nhằm đảm bảo an toàn.

Tài khoản Michael Cheang viết: "Người phụ nữ yêu cầu nhân viên an ninh nên xử phạt người giao hàng. Sau đó, cô ta rất tức giận và nói rằng cô ta chưa bao giờ gặp vấn đề tương tự ở các nước khác bao gồm cả Trung Quốc, và hỏi 'Tại sao Malaysia lại khủng khiếp như vậy?'"

Sau khi hất cốc trà sữa vào người bảo vệ và shipper, cô gái này còn tỏ thái độ vùng vằng, ném cốc xuống đất rồi quay ngoắt đi.

Michael Cheang, người làm việc trong ngành an ninh, cũng dành sự khen ngợi cho nhân viên bảo vệ và nhân viên giao hàng vì sự chuyên nghiệp và tinh thần kỷ luật của họ.



"Đối mặt với một cư dân nóng nảy và kiêu ngạo như vậy, họ vẫn giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi rất tự hào về họ", anh viết.

Bài đăng trên Facebook của Cheang đã thu hút 2.100 lượt xem, hơn 800 lượt bình luận và 2.700 lượt chia sẻ. Một số người dùng Facebook rất bức xúc và lên án người phụ nữ vì cách ứng xử của cô. "Thật là quá đáng khi đối xử với người khác theo cách này", một người dùng Facebook chỉ trích.

Một người khác bức xúc: "Nghề nào cũng cần được tôn trọng. Cô ta thật quá đáng".

