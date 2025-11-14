Nhân tình của chồng có thai, vợ quyết định làm 1 điều, vạch trần bí mật giấu kín

Một buổi sáng đầu tuần, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ giọng lo lắng, muốn làm xét nghiệm ADN cho thai nhi. Sau khi được hướng dẫn về quy trình và yêu cầu pháp lý, người phụ nữ đồng ý mang mẫu đến vào hôm sau.

Hôm ấy, chị Thu An* (42 tuổi, Hà Nội) xuất hiện cùng chồng và một cô gái trẻ. Chị Thu An đề nghị làm xét nghiệm ADN khẩn cấp, đồng thời hoàn tất thủ tục cần thiết. Chị và chồng ngồi chờ bốn tiếng để nhận kết quả, trong khi người phụ nữ trẻ ra về trước. Trong lúc chờ, chị Thu An thẳng thắn chia sẻ cô gái đi cùng chính là nhân tình của chồng.

Ảnh minh họa.

Chị Thu An kể chồng chị là chủ một doanh nghiệp tư nhân, với xưởng sản xuất đặt ở tỉnh xa. Anh phụ trách điều hành, còn chị quản lý mảng xuất nhập khẩu tại văn phòng Hà Nội. Một lần về xưởng đột xuất, chị để ý một nhân viên nữ trẻ đẹp đeo đôi bông tai tinh xảo. Điều khiến chị giật mình là thiết kế của đôi bông tai giống y hệt món quà chồng chị tặng nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

“Tôi đứng sững. Thiết kế đó là đặt riêng, không thể có bản thứ hai”, chị nhớ lại.

Bằng linh cảm của người vợ, chị tìm hiểu thêm và được vài công nhân tiết lộ: vị giám đốc đang có quan hệ tình cảm với cô gái trẻ.

Về Hà Nội, chị An không làm ầm ĩ mà lựa thời điểm thích hợp để đối chất. Khi đối diện với bằng chứng rõ ràng, chồng chị cúi đầu thừa nhận lỗi lầm. Anh giải thích mối quan hệ chỉ “qua đường”, nhưng sự việc nghiêm trọng hơn khi cô gái thông báo đã mang thai hơn ba tháng.

Không muốn suy diễn, chị An đến tận quê cô gái để làm rõ mọi chuyện. “Khi gặp, cô ấy khóc nhiều và nói đứa bé là con chồng tôi. Tôi chỉ nói: nếu đúng thì hãy để xét nghiệm ADN chứng minh”, chị An kể. Cô gái đồng ý.

Bốn tiếng sau, kết quả trả về: thai nhi không có quan hệ huyết thống với chồng chị. Khi đọc dòng kết luận, chị An bật khóc, trong khi người chồng quỳ sụp ngay tại trung tâm, xin lỗi vợ và hối hận về hành vi của mình.

Chị Thu An chia sẻ, vụ việc là bài học cảnh tỉnh những người đàn ông “trót dại”, nhưng cũng là minh chứng cho sức mạnh của sự bình tĩnh, lý trí và quyết tâm của người phụ nữ khi đối diện với thử thách hôn nhân. “Tôi không làm ầm ĩ, không hành xử cảm tính. Chỉ cần sự thật và khoa học”, chị nói.

Theo bà Nga, chuyện ngoại tình, có thai ngoài ý muốn hay nghi ngờ hôn nhân vốn là những câu chuyện nhạy cảm, khó xử lý nếu chỉ dựa vào cảm tính. Trong trường hợp này, ADN trở thành công cụ khách quan giúp phân định đúng – sai, đồng thời cứu vãn một gia đình tưởng chừng tan vỡ. Người vợ đã mở lòng chấp nhận tha thứ cho chồng để giữ lại hạnh phúc cho các con.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.