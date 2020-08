Các mẹ ơi, tin nhắn ngọt ngào mỗi sáng thức dậy để Trọng Hưng hớp hồn Âu Hà My hóa ra toàn cop văn mẫu!

Lướt bảng tin Facebook ngày hôm nay đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh cặp đôi Âu Hà My - Trọng Hưng. Từng là một cặp đôi đẹp là thế, nay cả hai lại đường ai nấy đi vì nam diễn viên ngoại tình, người hâm mộ sốc chứ!

Âu Hà My và Trọng Hưng trong lễ cưới như cổ tích.

Hàng loạt những lời hứa hẹn dưới chân tháp Effiel khi Trọng Hưng cầu hôn, rồi lời thề thốt của anh chàng trong đám cưới cổ tích nay bị đào lại khiến ai nấy chỉ ngớ người: Hóa ra mãi mãi cũng chỉ là 11 tháng! "Mãi không thay đổi" lại là bỏ vợ sảy thai trong viện rồi gửi ảnh nude, nói câu nhớ nhung nên phải phi ngay tới khách sạn gặp bồ nhí!

Mới đây, dân tình còn có phát hiện lý thú khiến những tình tiết xoay quanh chuyện Hà My - Trọng Hưng càng thêm drama.

Cụ thể, trong số hàng loạt tin nhắn đọc sến tới mức hội FA than nổi da gà, hội không lẻ bóng cũng thấy... nuốt không trôi, có một tin nhắn Trọng Hưng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

"I just woke up and you're already on my mind. Thanks sunrise gives me a new day to love you! Good morning, my sweetheart. Hope you have an amazing day!". (Dịch: Anh vừa tỉnh dậy. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là em. Cảm ơn mỗi sớm mai tỉnh dậy cho anh một ngày mới để yêu em. Chào buổi sáng, trái tim ngọt ngào của anh. Mong em có một ngày tuyệt vời.) - Nam diễn viên viết gửi vợ.

Tin nhắn Trọng Hưng gửi Âu Hà My thuở còn mặn nồng.

Tuy nhiên, chỉ cần gõ nhanh trên Google những câu chúc buổi sáng hay bằng tiếng Anh thì nhanh chóng ra ra nửa triệu kết quả trong chưa đầy 1 giây. Và click vào kết quả đầu tiên trong danh sách, thấy 2 câu chúc giống tin nhắn của Trọng Hưng... không khác 1 chữ!

Đoạn tin nhắn chào buổi sáng mà Trọng Hưng gửi vợ hóa ra lại là... văn mẫu! (Ảnh chụp màn hình)

Phát hiện lý thú này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Và rất nhiều cư dân mạng mỉa mai anh chàng diễn viên Đi qua mùa hạ rằng, đến lời yêu đương dành cho nửa kia còn phải đi sao chép thì tình cảm mau chóng đổi thay là điều dễ hiểu!

Một số khác thì lại "minh oan" cho Trọng Hưng, biết đâu anh chàng có trí nhớ siêu tốt, tham khảo văn mẫu mà trót nhớ bài quá đà thì sao?

Thực hư chuyện đó chẳng ai biết, chỉ nam diễn hay. Còn dân mạng vẫn mỗi người mỗi ý, tiếp tục bàn tán rôm rả lùm xùm Hà My - Trọng Hưng.