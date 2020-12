Nhẫn tâm lừa bán em họ 14 tuổi sang Trung Quốc làm vợ để lấy 100 triệu đồng

Ngày 31/12 Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương bắt đối tượng Cụt Văn Dao (24 tuổi, trú bản Hín Pèn, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) vì nằm trong đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Dao được xác định liên quan đến vụ việc nạn nhân C.T.X (SN: 2015, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Cụt Văn Dao tại cơ quan điều tra.

Trước đó, tháng 4/2019, Cụt Văn Út (32 tuổi, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cấu kết với một người phụ nữ tên Vân (lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) tìm cách lừa các thiếu nữ qua Trung Quốc bán để lấy tiền tiêu xài.

Út sau đó rủ Dao tìm người qua Trung Quốc bán. Dao đã giới thiệu em họ của mình là C.T.X cho Út.

Út đã tiếp cận em X. và người thân bằng chiêu thức đưa thiếu nữ này vào miền Nam làm thuê với mức lương cao nhưng thực chất là lừa bán nạn nhân qua Trung Quốc. em X. sau đó bị bán làm vợ một người đàn ông bản địa với giá 8 vạn nhân dân tệ (tương đương 240 triệu đồng).

Ngày bị lừa bán, em X. mới vừa 14 tuổi.

Phi vụ làm ăn chót lọt, Dao được đối tượng Út trả công 100 triệu đồng.

Nạn nhân được giải cứu, trao trả cho gia đình sau hơn một năm bị bán làm vợ xứ người.

Sau hơn một năm làm vợ xứ người, đầu tháng 12/2020 em X. được tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh phối hợp với phòng PC02 giải cứu thành công đưa về Việt Nam. Ngày 24/12, nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Tiến hành điều tra, công an lần lượt bắt giữ Cụt Văn Út, Cụt Văn Dao để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Được biết, Dao và nạn nhân X. có mối quan hệ họ hàng. Nạn nhân gọi Dao là anh họ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.