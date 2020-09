Nhan sắc U50 của bà xã Jang Dong Gun tiếp tục được mang ra so sánh về độ trẻ trung với “đàn em” kém gần 10 tuổi Kim Tae Hee và Son Ye Jin

Cuối tuần vừa qua, nữ diễn viên Go So Young đã đăng tải lên trang cá nhân loạt hình ảnh mới nhất của mình khi cùng bạn bè tới một nhà hàng để thưởng thức đồ ăn. Đi kèm với hình ảnh là dòng trạng thái: “Luôn như vậy, những chiếc bánh cupcake đặc biệt để tráng miệng…”.

Trong loạt ảnh mới, bà xã Jang Dong Gun tạo dáng cùng những chiếc bánh cupcake với nhiều hình thù đa dạng vô cùng dễ thương. Đi hẹn hò cùng hội bạn thân, Go So Young lên đồ khá đơn giản với áo phông trắng và quần jeans năng động. Nhờ vậy mà nữ diễn viên trông càng trẻ trung hơn dù đã sắp bước sang tuổi 50.

Nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác của bà xã Jang Dong Gun lại gây sốt.

Sắp bước sang tuổi 50 nhưng Go So Young vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.

Nhìn nhan sắc của Go So Young trong loạt ảnh mới khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Cộng đồng mạng không thể tin được đây là nhan sắc của một “bà mẹ hai con” và cũng sắp bước sang tuổi 50.

Nhiều người nhận xét, dù hơn Kim Tae Hee và Son Ye Jin khoảng 10 tuổi nhưng nhan sắc của Go So Young được cho là trẻ trung hơn hẳn. Ngoại hình của bà xã Jang Dong Gun hầu như không thay đổi so với 10 năm trước.

Nguồn: Naver