Mới đây, Lee Min-jung xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập Bvlgari Eclettica tại Seoul trong chiếc váy dạ hội đen trễ vai, tóc buông thẳng mượt, cổ đeo vòng kim cương. Không có gì đặc biệt so với hàng trăm sự kiện xa hoa khác ngoại trừ một điều: Người đứng trước ống kính hôm đó là người phụ nữ 44 tuổi, đã hai lần sinh nở, và trông rạng rỡ đến mức bộ trang sức lộng lẫy trên người gần như trở thành thứ yếu.

Khoảnh khắc đó nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Không phải vì nó hoàn hảo. Mà vì nó thật.

Nhưng để hiểu vì sao khoảnh khắc đó lại có sức nặng đến vậy, cần phải bắt đầu từ một nơi khác không phải thảm đỏ hay sự kiện kim cương, mà là một căn bếp bình thường với những nguyên liệu chợ, và một người phụ nữ đang học cách yêu lại cuộc sống của mình.

Bão đi qua, người ở lại

Năm 2013, Lee Min-jung và Lee Byung-hun tổ chức hôn lễ tại Grand Hyatt Seoul một trong những đám cưới được mong đợi nhất làng giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên khi đó 31 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau loạt phim ăn khách. Anh là ngôi sao hạng A với tầm ảnh hưởng vươn ra tận Hollywood.

Rồi một năm sau đó, scandal nổ ra.

Năm 2014, Lee Byung-hun vướng vào bê bối tống tiền liên quan đến đời tư cá nhân một trong những vụ scandal chấn động nhất lịch sử giải trí Hàn. Truyền thông đổ xô. Công chúng chia rẽ. Và Lee Min-jung khi đó đang mang thai con trai đầu lòng chọn im lặng.

Không thanh minh. Không trả lời phỏng vấn. Không xuất hiện để "lấy lại hình ảnh".

Nữ diễn viên chỉ ở lại.

Nhiều người không hiểu lựa chọn đó. Một số người ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ chính Lee Min-jung cũng không giải thích được bằng lời rằng đôi khi bao dung không phải sự yếu đuối, mà là thứ dũng cảm nhất một người có thể làm khi mọi thứ xung quanh đang rung chuyển.

Con trai Joon-hoo chào đời tháng 3/2015.

Cuộc sống tiếp tục.

Người phụ nữ trong căn bếp

Tháng 12/2023, con gái Seo-i chào đời. Cuộc sống của Lee Min-jung lúc này là hai đứa con, một sự nghiệp diễn xuất vẫn đang tiếp tục, và những ngày dài không có chỗ nào để thở.

Tháng 3/2025, nữ diễn viên mở kênh YouTube với cái tên giản dị: 이민정 MJ. Không phải để nói về skincare đắt tiền. Không phải để chia sẻ lịch trình gym hay chế độ ăn kiêng. Lee Min-jung nói thẳng trong video đầu tiên: "Giữa công việc và nuôi con, tôi cần một chỗ để healing. Tôi muốn chia sẻ tự nhiên hơn về cuộc sống của mình."

Và "cuộc sống của mình" hóa ra là những thứ không ai ngờ từ vợ của ngôi sao số 1 Hàn Quốc.

Xoong nồi bình dân. Nguyên liệu chợ. Những buổi chiều mưa nấu jeon, bánh khoai tây phô mai, bánh bí ngòi, bánh kimchi rồi để phần cho chồng với vẻ tự nhiên như người nội trợ bất kỳ. Fan xem xong bình luận: "Mặt là top nữ diễn viên quốc gia nhưng cử chỉ nói chuyện sao quen thuộc quá như người hàng xóm vậy."

Lee Min Jung tự nhận mình là "cô giáo cơm nhà" và khán giả cảm nhận được điều đó không phải màn trình diễn, mà là người đẹp đang thật sự tìm thấy thứ khiến mình hạnh phúc. Con trai Joon-hoo năng lượng cao đến mức phải đăng ký 2-3 buổi thể thao mỗi ngày vì nếu không "đồ đạc trong nhà sẽ bị phá". Những buổi chiều các mẹ chơi oẳn tù tì xem ai phải đi mua cà phê để có vài phút cắm tai nghe ngồi thở. Chuyến đi LA cả gia đình bị cửa đập vào tay, đau rồi quên ngay vì thấy cửa hàng lưu niệm khiến fan bảo "quay vlog ra thành sitcom".

Không có gì trong đó được dàn dựng để trông hoàn hảo. Và có lẽ chính vì vậy mà người ta xem mãi không chán.

Ở tuổi 44, không cần chứng minh gì nữa

Lee Min Jung sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật sâu sắc, ông ngoại, danh họa Park No Soo, là người dẫn đầu thế hệ đầu tiên của hội họa mực truyền thống Hàn Quốc hiện đại sau thời kỳ giải phóng. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà nữ diễn viên có cái nhìn về cái đẹp không hoàn toàn giống những người xung quanh.

Cái đẹp không nhất thiết phải rực rỡ. Không nhất thiết phải được nhìn nhận. Đôi khi nó chỉ là một bữa cơm nấu đúng vị, một đứa con ngủ yên, một buổi chiều mưa có tiếng xèo của chảo trong bếp.

Người phụ nữ bước ra sự kiện Bvlgari hôm đó trong chiếc váy đen, với nụ cười không cần giải thích đã đi qua đủ thứ để biết rằng vẻ rạng rỡ thật sự không đến từ bên ngoài.

Nó đến từ chỗ người ta đã quyết định ở lại với cuộc sống của mình, dù nó không hoàn hảo. Đã quyết định nấu cơm, nuôi con, mở kênh YouTube và cười phá khi con trai làm vỡ đồ.

Đã quyết định, sau tất cả, rằng đây là cuộc đời của mình và nó đủ rồi.