Nhan sắc quyến rũ của mẫu nữ từng cho loạt mỹ nhân Kbiz "mượn" cơ thể

Cụ thể, cô từng cho Hoa hậu Lee Bo Young và nữ diễn viên Lee Na Young "mượn" đôi chân. Ngoài ra, mỹ nhân họ Kim cũng đóng thế cơ thể cho Suzy, Kang So Ra, Seolhyun và Park Shin Hye Dù không được lộ diện trên các cảnh quay đó, nhưng so về ngoại hình, Bo Ra không hề thua kém các mỹ nhân Kbiz. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng hình thể nuột nà, cân đối và nóng bỏng Kim Bo Ra bắt đầu công việc người mẫu từ năm 2013, nhưng phải ba năm sau đó cô mới được biết đến rộng rãi nhờ tham gia cuộc thi "2016 Super Model Contest" của SBS Plus Năm 2017, cô tiếp tục xuất hiện trên một chương trình khác của SBS là "Morning Wide". Tại đây, người đẹp hé lộ nhiều về bí quyết sở hữu thân hình quyến rũ Hiện tại, Kim Bo Ra đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Hàn Quốc