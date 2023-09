Nhan sắc Người đẹp Áo Dài Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023

Xuyên suốt hành trình tham gia Miss Petite 2023 - Hoa hậu Nhân ái 2023, Anh Phương cho biết bản thân đã có thêm nhiều cơ hội để giao lưu với các bạn bè và đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm trong hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp. Song, đây cũng là khoảng thời gian để cô nhìn nhận lại năng lực của mình còn những thiếu sót gì để tập trung trau dồi nhiều hơn trong tương lai.

Hoa hậu Nhân Ái - Miss Petite Vietnam 2023 là cuộc thi có format đặc biệt khi tiêu chí tuyển chọn không dựa trên chiều cao mà đề cao sự thông minh, duyên dáng và đặc biệt là lòng nhân ái, đóng góp cho cộng đồng. Bứt phá Top 15, Anh Phương đã gây ấn tượng vì khả năng ngoại ngữ lưu loát trong những lần luyện tập trước thềm chung kết và cách trình diễn duyên dáng, gương mặt sáng sân khấu. Anh Phương đã xuất sắc lọt Top 8 và đạt Danh hiệu Người đẹp áo dài.

Người đẹp gốc Quảng Ninh chia sẻ. "Phương biết mình còn rất nhiều thiếu sót và rất ít trải nghiệm vì cũng là lần đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp, nhưng Phương luôn luôn cố gắng thể hiện tốt mỗi khi mình có cơ hội xuất hiện. Bởi mình luôn khát khao chinh phục bản thân và bức phá thoát khỏi vùng an toàn. Dù chưa thể lọt top sâu hơn, nhưng Miss Petite đã cho mình động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nữa.", cô bày tỏ.

Kết thúc Hành trình Nhân Ái cùng với cuộc thi Miss Petite 2023 – Hoa hậu Nhân ái 2023, Anh Phương đã để lại những dấu ấn sâu sắc cùng với những ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ cùng đánh giá của Ban giám khảo. Cô đã có những hoạt động Thiện nguyện mang tinh thần Nhân ái của cuộc thi ngay trong những hoạt động đời thường hàng ngày.

Hoạt động thăm các bé tại Chùa Quang Phúc





Ngoài ra, Nguyễn Vũ Anh Phương (SBD 829) còn là 1 trong những thí sinh sở hữu thành tích ấn tượng. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ Văn và có niềm yêu thích với nghệ thuật, Anh Phương bên cạnh hoàn thành xuất sắc việc học, cô còn luôn trau dồi thêm cho mình nhiều kỹ năng khác như MC, luyện giọng, tập nhảy,...

Nguyễn Vũ Anh Phương sinh năm 1998, quê ở Quảng Ninh. Từng đạt thành tích Top 15 The Next MC 2023, Top 10 The face of Law 2018, Top 16 Crystal Crown - Sinh viên thanh lịch trường Đại học Sư phạm 2016. Anh Phương hiện tại là MC Song ngữ, MC VTV1 dẫn tại chương trình Hành trình hy vọng, MC VTV2 tại chương trình Khỏe đẹp cho ngày mới.