Nhan sắc khó tin của kiều nữ Vbiz 35 tuổi viết di chúc, 39 tuổi giải nghệ

Đối với hội mê phim ảnh, Ngọc Lan là cái tên chẳng còn xa lạ. Vào nghề từ những năm đầu 2000, Ngọc Lan dần dần làm dày kho tàng diễn xuất của mình với nhiều tác phẩm ăn khách như Sóng Gió Gia Đình, Kiều Nữ Và Đại Gia, Âm Tính, Những Bông Hồng Xanh, Luật Trời. Với vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười duyên dáng và lối diễn xuất linh hoạt, Ngọc Lan là cái tên được nhiều đạo diễn ưng ý. Tuy nhiên, thông tin Ngọc Lan giải nghệ vào năm 2024, đồng thời đã viết di chúc ở tuổi 35 khiến không ít người hụt hẫng.

Mới đây, một vài đoạn clip từ FC Ngọc Lan lan truyền trên MXH, hướng sự chú ý của cư dân mạng tới nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên. Kiều nữ một thời của Vbiz vẫn trẻ trung, rạng ngời, cách nói chuyện và tương tác với fan thoải mái, tự nhiên. Khi đã bước sang ngưỡng tứ tuần, Ngọc Lan gây ấn tượng vì tươi tắn không chỉ ở ngoại hình mà còn ở bên trong tâm hồn.

Ngoại hình hiện tại của Ngọc Lan

Không khó để nhận ra mỹ nhân sinh năm 1985 có dấu hiệu tăng cân nhẹ, thân hình đầy đặn và có da có thịt hơn. Song, netizen bày tỏ sự yêu thích về trạng thái hiện tại của Ngọc Lan: tràn đầy sức sống và xinh đẹp. Qua cam thường, làn da của nữ diễn viên vẫn bóng mịn, căng mướt đáng ghen tỵ. Mái tóc dài nay đã bị cắt phăng, khiến Ngọc Lan có phần lạ lẫm so với hình ảnh ngày trước.

Có thể thấy, loạt clip nhanh chóng thu về lượng tương tác lớn. Dưới các bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn mừng rỡ khi chứng kiến hình ảnh hiện tại của Ngọc Lan. Không ít người cho rằng nữ diễn viên đang ở giai đoạn “chín”, toát lên vẻ an yên, tự tin và tích cực. Việc Ngọc Lan tăng cân nhẹ cũng không bị xem là điểm trừ, trái lại còn được nhận xét là giúp cô trông phúc hậu, khỏe khoắn và gần gũi hơn.

Một số bình luận của netizen:

- Em gãy rồi mợ ơi là mợ.

- Nhớ Ngọc Lan quá, bao giờ cổ mới chịu trở lại showbiz.

- Thấy chị tăng cân chút mà lại đẹp hơn, có da có thịt nhìn rất có sức sống.

- Cắt tóc ngắn nhìn cá tính, hợp phết ha.

- Mợ dễ thương quá mà tiếc nay không qua gặp mợ được.

Tên tuổi Ngọc Lan thực sự bật lên với vai chính trong Kiều Nữ Và Đại Gia (2008–2009), bộ phim giúp cô phủ sóng mạnh mẽ trên truyền hình miền Nam và gắn liền với biệt danh “kiều nữ”. Vai diễn có nội tâm phức tạp, vừa sắc sảo vừa mong manh đã trở thành dấu mốc quan trọng, khẳng định khả năng diễn xuất đa chiều của nữ diễn viên. Từ cú hích này, Ngọc Lan liên tục xuất hiện trong nhiều dự án ăn khách như Cổng Mặt Trời , Tình Yêu Pha Lê , Lòng Dạ Đàn Bà , Bán Chồng , Luật Trời …

Không đóng khung trong bất kỳ hình tượng nào, cô linh hoạt biến hóa từ vai hiền lành, cam chịu đến mưu mô, lạnh lùng hay hình ảnh người mẹ mạnh mẽ. Chính sự đa dạng và biểu cảm linh hoạt ấy giúp nhiều vai diễn của Ngọc Lan để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả, thậm chí trở thành “meme” quen thuộc trên mạng xã hội.

Năm 2024, ở tuổi 39, Ngọc Lan bất ngờ thông báo tạm ngưng đóng phim truyền hình để dành thời gian chăm sóc con. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, song nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ cô buộc phải lựa chọn, ưu tiên vai trò làm mẹ sau hơn 20 năm gắn bó với diễn xuất. Hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, Ngọc Lan vẫn thỉnh thoảng góp mặt trên sân khấu kịch, như một cách giữ sợi dây kết nối với nghệ thuật và khán giả yêu mến cô.