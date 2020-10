Nhan sắc đời thường của dàn Hoa khôi tại HHVN 2020: Đại diện Ngoại thương lộ khuyết điểm, "Người đẹp Kinh Bắc" xuất sắc cỡ nào mà được đặc cách?

Hoa hậu Việt Nam 2020 đang thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả khi bước vào vòng chung kết với top 35 thí sinh xuất sắc nhất.

Đã có một số người đẹp nhận được sự chú ý đặc biệt như Doãn Hải My được gọi là "bản sao của Nhã Phương", Vũ Mỹ Ngân - thí sinh có chiều cao trên 1m80,... Đặc biệt, vòng Chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2020 còn quy tụ rất nhiều thí sinh từng đạt danh hiệu Hoa khôi tại các trường đại học và một số cuộc thi nhan sắc quy mô nhỏ.

Nguyễn Hà My - Hoa khôi Ngoại thương

Ngay từ vòng tuyển chọn hồ sơ, Nguyễn Hà My đã gây chú ý với danh hiệu Hoa khôi đại học Ngoại thương Hà Nội cùng thành tích học tập ấn tượng. Cô nàng sinh năm 1999 khiến rất nhiều người nể phục với bảng điểm toàn trên 9 khi theo học ngôi trường top đầu cả nước.

Tuy nhiên, hình thể của Nguyễn Hà My lại là điểm yếu so với các thí sinh khác. Cô thuộc top thấp nhất chỉ với chiều cao 1m64, số đo ba vòng 75-61-88 không quá ấn tượng. Bên cạnh đó, trong những hình ảnh đời thường, Hà My lại có vẻ kém thần thái, không sắc sảo và không quá nổi bật như trong ảnh dự thi.

Nguyễn Thị Thu Phương - Người đẹp Kinh Bắc 2019

Nguyễn Thị Thu Phương là người đẹp được đánh giá có tiềm năng đạt ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh năm 2000, cao 1m75, số đo ba vòng 82-60-90. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc này, chân dài sinh năm 2000 từng đăng quang Người đẹp Kinh Bắc 2019 và lọt top 5 Miss World Vietnam 2019. Cô cũng là một trong 5 thí sinh được đặc cách vào thẳng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoài lợi thế hình thể gợi cảm, Thu Phương còn sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc đời thường của cô nàng 20 tuổi cũng được đánh giá cao.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa khôi Đại học Đồng Nai

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, được đánh giá có thân hình cân đối, nhan sắc xinh đẹp. Cô cao 1m69, số đo ba vòng 75-62-90, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018.

Theo học lớp đào tạo người mẫu nên khả năng catwalk, trình diễn của Mai Phương khá tốt so với mặt bằng chung dàn thí sinh. Biểu cảm, thần thái của cô cũng rất chuyên nghiệp, tự tin. Ngoài ra thành tích học tập ấn tượng cũng là lợi thế của người đẹp tại cuộc thi. Cô đoạt nhiều giải thưởng tiếng Anh của tỉnh khi còn học cấp 2, cấp 3.

Khán giả kỳ vọng Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ lọt vào top 5 chung cuộc của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Lê Thị Tường Vy - Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ

Trước khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Lê Thị Tường Vy đã giành giải cao nhất của Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020. Cô nàng sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m75, số đo 3 vòng là 80-65-93. Tường Vy ghi điểm với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi.

“Vì em được biết đến với danh hiệu là Hoa khôi của trường cho nên em cũng thấy rất áp lực khi tham gia dự thi. Nhưng đó cũng là động lực khiến em tự tin và quyết tâm hơn để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình”, Tường Vy chia sẻ.

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài nữ tính song Tường Vy khá hăng hái tham gia hoạt động thể thao. 10X từng giành giải nhì tại cuộc thi bắn súng AK thành phố Cần Thơ. Đó cũng là lý do cô có biệt danh "Hoa khôi bắn súng".

Võ Thị Hồng Đào - Hoa khôi Đại học Hoa Sen

Võ Hồng Đào sinh năm 2000, gây ấn tượng từ vòng hồ sơ bởi khuôn mặt sáng, chiều cao 1m73 và đường cong cực nóng bỏng. Đây là thí sinh được netizen đánh giá có hình thể không thể xem thường trong dàn thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hồng Đào hiện là đương kim Hoa khôi của trường Đại học Hoa Sen, cô đăng quang vào tháng 1/2020. Người đẹp 10X từng chia sẻ, cô thần tượng H'Hen Niê và mong muốn xây dựng bản thân thành người phụ nữ giản dị, mộc mạc và luôn lan toả nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng.