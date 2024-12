Karate Kid do Jaden Smith đóng chính là tác phẩm võ thuật từng tạo nên cơn sốt cực lớn vào năm 2010. Thế nhưng đây lại không phải phiên bản phim đầu tiên, mà là một dự án remake từ siêu phẩm ra mắt lần đầu vào năm 1984.

Karate Kid 1984 là bộ phim võ thuật do Robert Mark Kamen viết kịch bản và John G. Avildsen làm đạo diễn. Đây là phần đầu tiên trong loạt phim Karate Kid, với sự tham gia của các diễn viên Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue và William Zabka. Bộ phim nhận được hầu hết các đánh giá tích cực từ các nhà phê bình dành cho các phân cảnh hành động, cốt truyện, diễn xuất và nhạc phim. Karate Kid 1984 cũng rất thành công về mặt thương mại, thu về hơn 91 triệu USD trên toàn thế giới, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1984 và là bộ phim ăn khách nhất trong năm của Hollywood.

Karate Kid theo chân Daniel LaRusso (Macchio), một thiếu niên được ông Miyagi (Morita) dạy karate để giúp tự vệ và thi đấu trong một giải đấu chống lại những kẻ bắt nạt mình. Cũng ở đây, cậu làm quen và đem lòng yêu Kumiko (Tamlyn Tomita). Kumiko sống ở Nhật cùng dì, có niềm đam mê với nhảy múa. Song vì điều kiện học tập hạn chế, Kumiko không thể theo đuổi được ước mơ. May mắn thay, Daniel xuất hiện và nhanh chóng trở thành tình yêu của cuộc đời cô.

Vào vai Kumiko, nữ diễn viên người Nhật Tamlyn Tomita gây ấn tượng với nhan sắc mộc mạc, thuần khiết, trong veo tựa tình đầu. Vai diễn này cũng giúp cô có thêm nhiều cơ hội mới ở Hollywood. Một số dự án đình đám mà Tomita từng tham gia là The Day After Tomorrow, series âm nhạc Glee, và một loạt phim khác như CSI, Teen Wolf, How to Get Away with Murder, The Good Doctor,... Cô từng giành được ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Nikkei ở Los Angeles vào năm 1984.

Ở tuổi 58, Tamlyn Tomita là một trong số ít những mỹ nhân Nhật Bản có nghiệp diễn rực rỡ nhất Hollywood. Cô cũng được ngưỡng mộ nhờ duy trì nhan sắc, vóc dáng khá trẻ trung, xinh đẹp bất ngờ và phong cách ăn mặc cá tính, thời thượng. So với các vai nữ chính khác trong những phiên bản Karate Kid sau này, Tamlyn Tomita vượt trội hơn cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.