Nhan sắc của giám khảo HHHV Việt Nam Võ Hoàng Yến, ít ai biết người đẹp từng "dao kéo" thu nhỏ vòng một

Võ Hoàng Yến thu nhỏ vòng một nhiều lần

Võ Hoàng Yến đã quyết định thu nhỏ vòng một để diện trang phục được đẹp hơn. Được biết, phẫu thuật thu nhỏ ngực hoàn toàn an toàn và không hề gây ra biến chứng. Siêu mẫu họ Võ thực hiện tới 3 lần là do cô tăng cân kéo theo khối mỡ ở vùng ngực cũng phát triển theo và to lên dần.

Võ Hoàng Yến là một trong những giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Vì thế, ngoài việc thu nhỏ vòng 1 thì cô phải duy trì cân nặng, chế độ tập luyện phù hợp, giữ thể trạng ở chế độ cân bằng nhất.

Từ một người có vòng một khoảng 96 cm ở giai đoạn tăng cân nhiều nhất, cô đã có số đo ba vòng như mơ ước: 89-65-92 cm. Hoàng Yến cho biết cô đang tập để có vòng hai nhỏ hơn nữa, chạm tới size 2-4 (số đo trước đây của cô là size 6).

Cô từng 3 lần "dao kéo" để thu nhỏ vòng 1 vì quá khổ.

Võ Hoàng Yến từng chia sẻ, cô thực hiện phẫu thuật tại Hàn Quốc và chỉ sau 1 đêm, cơ thể hoàn toàn bình phục. Cô có thể thoải mái ra phố và sinh hoạt bình thường. "Tôi hạnh phúc và sung sướng, cảm giác như người nhẹ đi cả chục kg" - Võ Hoàng Yến từng bày tỏ suy nghĩ sau phẫu thuật.

Võ Hoàng Yến chăm sóc từ trong ra ngoài để chống lão hóa

Võ Hoàng Yến thường dưỡng da theo phương châm là phải đẹp cả trong lẫn bên ngoài. Nếu bên trong không khỏe thì làn da bên ngoài sẽ thể hiện hết ra và xuất hiện những dấu hiệu lão hóa ngay. Thông thường cô dùng viên uống có chiết xuất từ nhau thai cừu, cung cấp thêm collagen ăn uống với chế độ hạn chế dầu mỡ, chất béo, đường và hạn chế đồ cay nóng luôn.

Võ Hoàng Yến chịu khó chăm sóc da để chống lão hóa.

Bí quyết của siêu mẫu tuổi Thìn là uống nước nhiều vào buổi sáng trước khi dậy để thanh lọc cơ thể, ăn thật nhiều rau quả trong bữa ăn để no nhanh hơn, từ đó hạn chế được lượng thức ăn khác dung nạp vào cơ thể để giúp bạn không bị tăng cân và da cũng sẽ đẹp hơn. Cô cũng dặn chị em nhớ phải kiểm tra cân nặng từ đó điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện phù hợp.

Ngoài ra, quy trình skincare của Võ Hoàng Yến cũng rất khoa học. Buổi sáng: Chống nắng, toner, serum, vì da cô thuộc dạng khô nên người đẹp phải dùng các loại cấp ẩm để da được cân bằng. Cô cũng khuyên mọi người nên khám da và tư vấn để tìm được loại dưỡng da phù hợp nhất. Với Võ Hoàng Yến, sau khi dưỡng xong thì cô dùng máy đẩy tinh chất để chúng được thẩm thấu nhanh và nhiều nhất có thể.

Nhan sắc ngày càng hoàn hảo của Võ Hoàng Yến.

Khi trang điểm hay thậm chí ra ngoài, Võ Hoàng Yến khuyên chị em nên rửa mặt ngay để sạch bụi nhưng chỉ rửa với serum mỗi sáng và tối, còn lại nên rửa nước lạnh. Ban đêm, cô sẽ lặp lại các bước như ban ngày nhưng sẽ có thêm bước đắp mặt nạ để cung cấp chất dinh dưỡng cho da khi đi ngủ.