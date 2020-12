Nhan sắc của Dương Mịch cũng có ngày bị lu mờ trước vòng 1 "ngồn ngộn", o ép đến nghẹt thở thế này

Chiều tối 10/12, Dương Mịch đã có mặt tại thảm đỏ sự kiện Lễ trao giải MAHB (Esquire Man At His Best). Giữa dàn khách mời là các ngôi sao Hoa ngữ điển trai, xinh gái, Dương Mịch vẫn chiếm "spotlight". Tuy nhiên, sức hút trên thảm đỏ lần này của Dương Mịch không đến từ nhan sắc mà đến từ màn khoe vòng 1 của nữ diễn viên.



Dương Mịch diện chiếc đầm xòe, hở vai một bên đã tôn lên bờ vai trắng nõn. Nhưng phần cúp ngực của chiếc váy lại o ép quá nhiều khiến vòng 1 của nữ diễn viên trông "khủng" và đầy đặn đến nghẹt thở.

Vòng 1 o ép nghẹt thở của Dương Mịch trong sự kiện tối nay

Mặc dù có vóc dáng mảnh mai nhưng Dương Mịch lại là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu vòng 1 "khủng". Cách đây không lâu, trên thảm đỏ Cosmo 2020, Dương Mịch cũng diện chiếc đầm dạ hội hở vai, khoe vòng 1 "ngồn ngộn". Thậm chí nữ diễn viên đã phải vừa đi vừa cúi người, che tay ở ngực để tránh xảy ra sự cố hớ hênh.

Những lần khoe vòng 1 "khủng" trên thảm đỏ của Dương Mịch.

Nguồn: Weibo