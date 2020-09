Nhan Phúc Vinh - Diễm My bị đào lại ảnh thân mật thuở "quê mùa" trước khi cạch mặt nhau ở "Tình yêu và tham vọng"

Tin đồn Nhan Phúc Vinh - Diễm My 9x "cạch mặt" nhau sau khi đóng chung trong bộ phim Tình yêu và tham vọng vẫn chưa có lời xác nhận công khai từ phía người trong cuộc, tuy nhiên, bằng chứng về việc Nhan Phúc Vinh chưa từng tương tác với Diễm My trên mạng xã hội, thậm chí không kết bạn Facebook thì đã rõ ràng. Trong nỗ lực tìm kiếm những hình ảnh chung ngoài đời hiếm hoi của đôi nam - nữ chính, mới đây, hình ảnh thân mật trong quá khứ của Diễm My - Nhan Phúc Vinh đã được fan "đào bới" lại.

Đó là hình ảnh trong một sự kiện diễn ra năm 2015, Diễm My và Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhiều ngôi sao khác như Khánh My, Diệp Lâm Anh, Giang Hồng Ngọc... Cả hai đã chụp ảnh chung khá thân mật và còn cùng nhau ăn tối.

Diễm My và Nhan Phúc Vinh từng thân mật xuất hiện trong một sự kiện hồi năm 2015. Cách đây 5 năm, Diễm My chưa tạo được phong cách sang chảnh như hiện tại, trong khi Nhan Phúc Vinh trông cũng khá "hai lúa".

Cả hai nói chuyện thân mật, Diễm My còn không ngại cười thả ga.

Cả hai được đầu bếp Ngô Thanh Hòa phục vụ ăn tối.

Theo chia sẻ từ phía đạo diễn Tình yêu và tham vọng Bùi Tiến Huy, Diễm My - Nhan Phúc Vinh cùng là diễn viên miền Nam tuy nhiên trước giờ họ chưa từng đóng cặp trong một bộ phim nào, và chỉ dừng lại ở mức độ "biết nhau" trong giới. Cả hai từng xuất hiện chung trong một tác phẩm nhưng không hề có tương tác mà nằm ở những tuyến nhân vật hoàn toàn khác nhau.

Tình yêu và tham vọng là bộ phim đầu tiên Diễm My và Nhan Phúc Vinh diễn 2 người yêu nhau, lại có nhiều cảnh tương tác trực tiếp đến như vậy. Từ chối trả lời về mối quan hệ của hai diễn viên ngoài đời, đạo diễn Bùi Tiến Huy chi nói rằng trên phim trường, họ vẫn tương tác vô cùng ăn ý.

Nhan Phúc Vinh và Diễm My cũng từng góp mặt chung trong LHP Quốc tế Hà Nội năm 2018, tuy nhiên không xuất hiện bên cạnh nhau. Năm đó, Nhan Phúc Vinh đóng chính trong phim điện ảnh "11 Niềm hy vọng" còn Diễm My gây tiếng vang với vai diễn trong phim điện ảnh "Cô Ba Sài Gòn".

Về phía Nhan Phúc Vinh, anh không những không nhắc tới Diễm My hay đăng ảnh hậu trường với cô trên mạng xã hội, mà cả trong những bài phỏng vấn cũng hiếm khi nhắc tên bạn diễn trực tiếp của mình. Trong khi đó, Diễm My vẫn nhắc tới đồng nghiệp, nhưng trong một bài phỏng vấn, cô thừa nhận rằng bạn diễn ăn ý nhất trên phim với mình là Mạnh Trường và Huyền Lizzie chứ không nhắc tên Nhan Phúc Vinh.

Hình cảnh Nhan Phúc Vinh - Diễm My ngọt ngào trên phim, nhưng rất tiếc chỉ có trên phim mà thôi!

Diễm My cũng thừa nhận Nhan Phúc Vinh là người lạnh lùng, khó gần, khó bắt chuyện, tuy nhiên đây cũng chính là nét thu hút làm nên phong cách của nam diễn viên. Không rõ mối quan hệ rạn nứt hiện tại của cặp đôi bắt nguồn từ đâu? Tuy nhiên nó cũng khiến cho không ít fan của Minh - Linh trong Tình yêu và tham vọng tỏ ra thất vọng vì thần tượng ngọt ngào trên phim nhưng lại "cạch mặt" ngoài đời.