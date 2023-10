Nhận cuộc gọi từ người lạ xưng công an, vội làm thủ tục chuyển khoản 4 tỉ đồng

Ngày 13-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc ông T.V.D. (ngụ phường Đông Thành, TP Ninh Bình) bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4 tỉ đồng qua không gian mạng.



Trước đó, sáng ngày 27-9, ông T.V.D. nhận cuộc gọi từ người lạ, xưng là cán bộ Công an Hà Nội thông báo ông D. có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy do Công an Hà Nội thụ lý, đề nghị ông D. hợp tác để điều tra.

Sau đó, người này yêu cầu ông D. chuyển số tiền 4 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng đến số tài khoản của Công an Hà Nội để phục vụ điều tra, nếu ông D. không liên quan sẽ trả lại số tiền trên, người xưng là cán bộ Công an Hà Nội yêu cầu ông D. không được nói sự việc với ai, khi chuyển tiền nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì trả lời là rút tiền chuyển cho con đang làm ăn xa.

Người xưng là công an còn gửi lệnh bắt tạm giam ông D. qua zalo nên ông D. lo sợ đã mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng Bắc Á chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Ngay sau khi biết sự việc, Công an phường Đông Thành đã nhanh chóng cử cán bộ đến ngân hàng Bắc Á (đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành) kịp thời xử lý vụ việc.

Khi Công an tới ngân hàng đã thấy ông D. đang làm thủ tục chuyển số tiền 4 tỉ đồng vào số tài khoản của đối tượng yêu cầu. Trước tình hình đó, công an phường đã tuyên truyền, giải thích cho ông D. biết đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng và ngăn chặn thành công việc ông D. chuyển số tiền 4 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo.