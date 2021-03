Nhân chứng kể lại vụ 2 cô gái đánh nhau, 2 thanh niên cầm phóng lợn vào "chém hôi" làm loạn khu phố: "Tôi sợ quá phải bỏ đi chỗ khác"

Chiều 24/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện hai clip dài khoảng 1 phút, ghi lại cảnh hai cô gái xông vào túm tóc, ẩu đả nhau trên vỉa hè tại trước cửa số nhà 156 phố Hồng Mai, thuộc phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Clip: 2 cô gái lao vào ẩu đả dã man giữa đường phố Hà Nội, thêm 2 thanh niên cầm "phóng lợn" ra đánh hôi

Trong lúc 2 cô gái đang liên tục đấm đá, đạp vào người, vào mặt nhau thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy tới, trên tay họ mỗi người cầm một dao phóng lợn, xông vào vụt liên tiếp một trong số hai cô gái. Mặc dù xung quanh có rất đông người qua lại, thậm chí 1 người phụ nữ còn vào can ngăn, nhưng bất thành.

2 cô gái đánh nhau túi tụi, mặc người phụ nữ trung niên can ngăn

Nhóm thanh niên cầm phóng lợn can thiệp sự việc, gây náo loạn khu phố

Một nhân chứng (trú phố Hồng Mai, phường Bạch Mai) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 13h30 chiều cùng ngày.

Thời điểm trên, một cô gái đi cùng một người đàn ông đến nói chuyện với cô gái còn lại thì bất ngờ xảy ra xô xát. Cặp đôi đi cùng nhau liên tục tát cô gái. Lúc sau, thì chỉ có 2 cô gái lao vào đánh nhau, cùng lúc này hai thanh niên khác đi trên xe máy, tay cầm phóng lợn xông vào vung dao đập tới tấp vào 1 trong 2 cô gái đang ẩu đả nhau.

Người này cũng cho biết: "Dù đã cố can ngăn nhưng không được, tôi sợ quá, phải chạy ra chỗ khác. Nhóm thanh niên còn lấy ghế ném tứ tung, vung dao vụt khiến cả phố náo loạn. Sự việc chỉ dừng lại khi có người hô to công an đến, lúc này cả nhóm mới bỏ đi".

Liên quan đến vụ việc, chủ tịch UBND phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cho biết, cơ quan chức năng phường đang xác minh vụ việc này.