Nhận án tử vì giết tài xế taxi không hề liên quan đến mình, lời khai kẻ thủ ác tại tòa khiến mọi người vừa ám ảnh vừa phẫn nộ

Sáng ngày 25/9, dư luận Trung Quốc đồng loạt tranh luận về bản án của vụ "Sinh viên năm nhất đâm chết tài xế taxi do chán nản thế giới" vừa được tuyên. Vụ án xảy ra tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Hung thủ là Dương Bách Kỳ, sinh viên của một trường cao đẳng kỹ thuật ở tỉnh Hồ Nam.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 23/3/2019, Dương Bách Kỳ rời khỏi ký túc xá cùng với một con dao găm trong người và đến một quán cà phê. Đến hơn 23h cùng ngày, hắn đặt taxi qua ứng dụng Didi. Camera hành trình trên taxi cho thấy, sau khi lên xe, Dương Bách Kỳ và tài xế Trần Hồng không có bất kỳ mâu thuẫn trong khi nói chuyện với nhau.

Khoảng 20 phút sau, Dương Bách Kỳ bất ngờ rút dao đâm hơn 20 nhát dao vào cơ thể, đùi và nhiều bộ phận khác của tài xế taxi cho đến khi nạn nhân không còn khả năng chống cự. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Dương Bách Kỳ đội mũ lưỡi trai rồi xuống xe, vừa đi bộ trên đường vừa chỉnh lại quần áo. Hắn còn nhắn tin cho bạn gái cũ và chính người này đã thuyết phục hắn ra đầu thú.

Dương Bách Kỳ tại tòa án.

Theo điều tra, nạn nhân tử vong vì vết thương xuyên tim bị gây ra bởi 1 dụng cụ sắt nhọn. Ngày 3/1/2020, phiên tòa đầu tiên đã diễn ra, gia đình nạn nhân yêu cầu được bồi thường hơn 1,1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Kết quả giám định cho thấy Dương Bách Kỳ mắc trầm cảm và bị hạn chế 1 phần năng lực trách nhiệm hình sự.

Tại tòa án, Dương Bách Kỳ thú nhận, bản thân mình muốn tự tử nhưng không đủ can đảm để làm tổn thương bản thân. Do đó hắn nghĩ ra chuyện giết một người nào đó để có thêm động lực. Dương Bách Kỳ bình thản nói tại tòa: "Tôi muốn giết người để có thêm can đảm tự tử!".

Được biết, tháng 8/2018 Dương Bách Kỳ đã mua một con dao găm trên mạng để tự sát. Nhưng lúc đó hắn cũng nhận được giấy báo đậu đại học. Chính vì Dương Bách Kỳ đã thay đổi quyết định: "Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống đại học trước khi tự sát".

Vào thời điểm gây án, Dương Bách Kỳ sắp tròn 20 tuổi còn nạn nhân cũng sắp trải qua sinh nhật thứ 44. Sau khi xảy ra vụ án, người thân của Dương Bách Kỳ đã chủ động thay hắn bồi thường chi phí tang lễ cho gia đình nạn nhân, tuy nhiên họ chưa từng nói một câu xin lỗi.

Nạn nhân Trần Hồng và con trai.

Được biết, nạn nhân là trụ cột của gia đình, phải nuôi mẹ già và con thơ. Từ khi ông qua đời, người mẹ già gần 70 tuổi thường xuyên khóc thương dẫn đến thị lực bị ảnh hưởng. Vợ nạn nhân kể lại, tại phiên tòa đầu tiên bị cáo đã có thái độ vô cảm và im lặng trước câu hỏi tại sao lại giết một người không có thù oán với mình. Chính thái độ này đã khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng.

Chiều ngày 24/9/2020, phiên tòa thứ 2 xét xử vụ án này đã tuyên án công khai: Bị cáo Dương Bách Kỳ lãnh án tử vì tội cố ý giết người nhưng hoãn thi hành án trong 2 năm, đồng thời ra quyết định hạn chế giảm án.

Tình tiết của vụ án và phán quyết của tòa đang là một trong những chủ đề được tranh luận nhiều nhất trên MXH Weibo ngày 25/9.

Nguồn: Tân Hoa Xã, Sina, The Paper