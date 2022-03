Nhắc tới Xuân Lan là nhắc tới một sự nghiệp thời trang đồ sộ trải dài gần ba chục năm, và càng về gần thời điểm hiện tại thì càng nhiều "bom đạn" và "gạch đá". Âu cũng bởi ngoài cái danh "chị đại" của làng mẫu thì cô còn là một người phụ nữ với bản ngã gai góc, dám yêu dám nói, từng làm mẹ đơn thân và cũng đã bước đến cuộc hôn nhân thứ hai. Ở Xuân Lan tồn tại một bản ngã đàn bà khác biệt, luôn chủ động vẽ nên vô vàn đường hướng khó lường cả trong tư duy cuộc sống lẫn công việc. Và đến với cuộc trò chuyện hôm nay xoay quanh chủ đề 8/3 cũng như một số khúc mắc xoay quanh chuyện thù hằn giữa phụ nữ với nhau, Xuân Lan đã có những câu trả lời vô cùng thẳng thắn.

"Nhiều người cơ thể chảy mỡ, bệu rệu mà cố khoe ra là đang gây TỘI RẤT LỚN với người nhìn."





10 năm trước Xuân Lan từng gây chấn động giới chị em vì phát ngôn "phụ nữ không dùng hàng hiệu là không có tương lai". Sau cả thập kỷ, có bao giờ chị lấn cấn hay hối tiếc vì phát ngôn đó?

Phát ngôn này được sinh ra trong quá trình tôi PR cho một website mua sắm. Khi đó họ đặt ra lời lẽ như vậy nhằm mong khách hàng tìm đến và ủng hộ mua sắm, chứ không phải từ chính miệng tôi. Lật lại chuyện cũ thì tôi khẳng định đâu phải ai cũng có điều kiện dùng hàng hiệu. Đầy người tôi biết lắm tiền mà vẫn mua đồ bình dân xài hoài, bởi họ có chọn lựa hợp lý và rất kinh tế. Tôi thì yêu hàng hiệu, lâu lâu cũng sắm vài cái chơi chơi nhưng cuộc sống còn bao nhiêu thứ chi phí phải lo nữa chứ.

Và do không phải phát ngôn của tôi nên có giải thích ra sao thì mọi người cũng định kiến. Sẵn đây thì tôi muốn chia sẻ rằng phụ nữ hiện đại là người làm chủ được đồng tiền, dát toàn đồ hiệu cũng được mà mặc xen kẽ cũng xong, miễn sao bản thân cảm thấy luôn luôn xinh đẹp và tỏa sáng.

Nếu được sửa lại thì Xuân Lan sẽ sửa thành "phụ nữ không... là không có tương lai"?

Sự tự tin nhé. Thực ra thì chả ai là không có tương lai, nó luôn diễn ra mà? Mỗi tội phụ nữ mà thiếu tự tin thì khó thành công.

Qua những hình ảnh về team hay cách chị chọn lựa trang phục cho team tại The Next Gentleman, khán giả đang hoài nghi rằng gu đàn ông của Xuân Lan có vấn đề?

Chắc mọi người bị ấn tượng mạnh quá bởi cậu Hải Anh (cười lớn). Chương trình quay gấp rút, tôi mới gặp dàn thí sinh 1-2 ngày nên chưa kịp đưa Hải Anh đi make-over. Tôi biết cậu ấy là người dám thể hiện nhưng không ngờ mọi thứ xảy ra quá mức đến vậy. OK, là HLV mà không theo sát tình hình thí sinh thì tôi phải chấp nhận thôi.

Tuy nhiên nói đó là gu đàn ông của Xuân Lan thì SAI BÉT. Tôi chỉ muốn tạo sự khác biệt ngay từ đầu với 2 team còn lại: mấy cậu bên Hà Anh thì có một màu rất rõ, còn bên Hương Giang thì luôn thông minh trong cách kể chuyện tới khán giả. Tôi muốn các học trò mình được chú ý nhất định, đồng thời trui rèn bản lĩnh đương đầu sóng gió showbiz khi bị ném đá, chê bai. Qua 3 tập thì chúng tôi cũng ăn no gạch nhưng quen dần, để sau này có làm nghề cũng tự biết cứng cỏi trước áp lực dư luận.

Có một Xuân Lan đã từng ngờ nghệch đến mức dùng gần chục năm thanh xuân để "chữa gay" cho anh người yêu cũ. Ở độ tuổi hiện tại, chị hiểu đàn ông đến đâu để có thể huấn luyện họ thành những quý ông?

Mối tình đầu ngây ngô nằm trong câu chuyện về mẹ tôi. Mẹ dạy yêu là phải chăm sóc người ta tận tình như cách mẹ bên bố, và thường thường kết hôn xong mới nảy sinh vấn đề "người lớn" nên tôi rất tin chuyện đó. Mỗi tội sau 7 năm ròng tôi trải đời nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chẳng phải tôi yêu một lúc 2-3 người liền tù tì mà cứ hết mối tình này là gối đầu mối tình khác. Cánh cửa nào khép lại tự khắc có chân trời mới đầy hoa thơm cỏ lạ đợi chờ mình. Cơ bản, tôi luôn sống thật với cảm xúc.

Và qua nhiều cuộc yêu thì tôi nghĩ rằng, chí ít tôi hiểu cách người phụ nữ mong muốn thấy anh đàn ông cùng quá trình hoàn thiện bản thân của anh ta. Từ đầu anh nào cũng đầy khuyết điểm, nhưng đến cuối hành trình sẽ thay đổi ra sao để trở thành quý ông hoàn mỹ mới thú vị. Các anh đẹp đẽ sẵn, lịch thiệp sẵn thì tôi thấy nhiều rồi. Chẳng qua điều tôi muốn nhận rõ hơn bản ngã mỗi người. Có sao sống vậy, bị ghét hay chửi bới thì vẫn cứ là chính mình.

Khán giả cũng rất bất ngờ khi Xuân Lan từ một siêu mẫu được mệnh danh Kate Moss Việt Nam chuyên gắn liền với thời trang độc đáo, kỳ lạ cho tới hình ảnh sốc và bốc như hiện tại, thậm chí chụp ảnh ngực trần được đôi tay của anh nhà nắm chặt. Động lực nào đã khiến chị thay đổi tư duy ăn mặc ở thời điểm hiện tại?

Cá tính Xuân Lan thành hình từ xửa xưa rồi, chẳng qua sau bao năm thì nó đậm đặc hơn thôi. Mọi người cứ ồ á về cái bộ ảnh tôi với chồng, nhưng chắc họ quên rằng Xuân Lan này chụp nude nhiều lắm rồi. Từ mười mấy hai chục năm trước, nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp đã chụp Xuân Lan chỉ mặc độc cái quần jeans rồi phóng to treo chình ình ở đường 3 Tháng 2. Ngay cả vài năm gần đây tôi vẫn tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Xuân Lan nay đã 44 tuổi, tính tuổi mụ là 45 nhưng vẫn cố gắng tập luyện để body săn chắc, kiểm soát chặt chẽ cân nặng lẫn số đo. Tập để còn đẹp đẽ mà khoe ra chứ? Nhưng cần nhớ là ĐẸP THẬT SỰ, TỰ TIN THẬT SỰ nhé! Vì sao? Tôi thấy nhiều người cơ thể chảy mỡ, bệu rệu mà cố khoe ra là đang gây TỘI RẤT LỚN với người nhìn.

Người đời có định kiến rằng phụ nữ Á Đông càng chững chạc, thâm niên càng sâu thì ăn diện càng kín cổng cao tường, nhã nhặn. Phải chăng Xuân Lan muốn đi ngược định kiến đó?

Không phải đi ngược với một định kiến muôn đời. Chẳng qua nhiều người thích e ấp nhẹ nhàng, kín đáo sang trọng và coi đó như kim chỉ nam để giữ gìn, phát huy. Đã là phụ nữ thì ai chẳng trải qua chuyện làm vợ làm mẹ rồi sự nghiệp nữa chứ, nên ăn diện đĩnh đạc lại là xu hướng chung.

Nhưng với mấy cô cá tính thì như vậy bí bách quá, thành ra phải tìm đến mấy thứ LỚN HƠN để giải tỏa về tinh thần lẫn cuộc sống đơn điệu. Chẳng có cô nào ở đây sai cả, bởi vấn đề trong mỗi người là gìn giữ cái đẹp của bản thân. Quan điểm sống mỗi người cũng khác nhau, không ai nhất thiết phải lên án ai.

Chị có lời khuyên nào nào đối với các chị em phụ nữ ở lứa tuổi mình, vốn rất bận bịu với gia đình và sự nghiệp nên đôi khi quên chăm lo cho bản thân?

Tôi thấy chị em lứa tôi, trên 35 và dưới 50, tất thảy đều bận gia đình con cái và các công tác xã hội. Nhưng qua đợt dịch vừa rồi thì tôi thấy ai cũng cần trân trọng hơn về sức khỏe. Một trong những cách mà Xuân Lan nghĩ rất hữu ích là mỗi ngày dành ra tầm 15 phút để tập hít thở cũng như các động tác thể dục để tăng sức bền, đồng thời lạc quan vui vẻ và tự tin. Một người phụ nữ như thế sẽ trẻ rất lâu, làm gì cũng dẫn tới hạnh phúc.





"Trước mắt tôi có hẳn một cô cứ mở miệng ra là lịch thiệp, xây dựng hình ảnh cá nhân tinh tế, học thức cao, gia đình có văn hóa, lại bêu rếu trắng trợn."





Xuân Lan từng nhận xét về TyhD là những phát ngôn, chính kiến của TyhD gây mất lòng đồng nghiệp rất nhiều và bản thân chị cũng không thích TyhD như vậy. Nhưng trong hiện tại, công chúng lại được thấy một Xuân Lan cũng chẳng nể nang khi liên tục công kích và gây hấn với Hà Anh?

Trong các học trò của Xuân Lan có hai cô cá tính nhất, cũng là hai cô tôi hiểu nhất: Thùy Dương TyhD và Cao Thiên Trang. Tính hai cô này giống HLV lắm! Tôi cũng nói rõ kiểu "Em ơi, em cá tánh thế thì ăn gạch đá là đúng rồi!". Nhưng phải xem xét rằng TyhD là một cô thông minh, phát ngôn trong khuôn khổ chương trình cô ấy tham gia. Tôi cũng đang có những phát ngôn chỉ trong khuôn khổ của The Next Gentleman.

Thế nên mọi người hãy kỹ càng hơn. Nếu Xuân Lan nói cái gì mà không kèm #thenextgentleman thì đó chỉ là chiêm nghiệm về cuộc sống thường nhật.

Cùng cống hiến trong làng mẫu Việt lâu đến vậy, điều gì ở Hà Anh khiến chị có chấp niệm gì mà tuy không chung đụng nhưng vẫn khó ưa nhau đến vậy?

Xuân Lan sợ nói thì thành ra spoil chương trình mất. Thế nên cho tôi nợ lại câu này nhé!

Thái độ quá đỗi quyết liệt của chị với Hà Anh cũng khiến bản thân chị bị một bộ phận khán giả bài xích, đặc biệt khi đồng nghiệp ngày càng được trọng dụng như tham gia BGK của HHHVVN năm nay. Chị có nghĩ đó là cái thiệt của mình?

Dám chơi thì dám chịu thôi. Chương trình dài 8 tập, khán giả mới xem tới tập 3 nên phản ứng theo đúng như chúng tôi hình dung - tức nghiêng hẳn về một bên. Cứ kiên nhẫn xem thêm rồi biết câu chuyện diễn biến khôn lường ra sao. Giống phim truyền hình, vai ác lên tới đâu là khán giả chửi tới đó. Có điều đừng quên không ít những vai ác đến cuối phim thành ra thiên thần và ngược lại.

Cùng là chị em phụ nữ với nhau, chuyện đấu khẩu hục hặc trước mặt một dàn nam giới trẻ măng liệu có dễ trở thành câu chuyện kém văn minh, đi ngược lại với nữ quyền thời nay khi phụ nữ thường bảo vệ nhau?

Phụ nữ đừng nên bảo vệ nhau! Yêu thương còn chưa chắc bảo vệ nhau được nữa là. Chỉ nên bảo vệ chính mình thôi.

Và để nói về chuyện phụ nữ thì tôi xổ toẹt luôn: có cô nào trên đời mà không mang đồ dùng vệ sinh cá nhân trong mỗi kỳ "tới tháng"? Thế mà trước mắt tôi có hẳn một cô cứ mở miệng ra là lịch thiệp, xây dựng hình ảnh cá nhân tinh tế, học thức cao, gia đình có văn hóa, lại bêu rếu trắng trợn. Trời ơi cái nhà vệ sinh cách đó có 3 phút đi bộ! Chúng tôi ở đó cả ngày cũng phải đi vệ sinh chứ! Chưa kể tôi còn rất ghét loại nói dối.

Phải nói là tôi quá kinh ngạc về tài ứng xử của cô ấy khi hiên ngang trước mặt cả dàn thí sinh nam, giám khảo nam và cả chủ sân golf. Đó, rất lắm đàn ông xung quanh mà cô ấy dựng chuyện không chớp mắt, từ thẳng biến sang cong là tôi rất nể phục. Ai cổ súy cho cái chuyện đó, coi đó là cao quý thì tôi cũng đến "Ạ"! Cả dàn người phơi nắng 1 tiếng 15 phút chỉ để chờ cô ấy lấy chuyện đó ra nhằm về tận nhà thay vào bộ đồ trắng tinh, còn khoe là thấy Hương Giang đi đôi boots đẹp quá nên phải lặn lội thay ra một đôi tương tự cho bằng được!!!

Tuy chung stylist với nhau nhưng giới mộ điệu lại cho rằng những bộ cánh của Hương Giang trẻ trung sành điệu, còn chị thì bị chê sến (chẳng hạn váy lông vũ đỏ trong thử thách trên tàu điện). Liệu chị có suy nghĩ lại về đường lối tạo dựng phong cách khi tham gia show này?

Ừ thì chung stylist, nhưng riêng cái bộ lông vũ đỏ là NTK Linh San quý mà may riêng tặng tôi. Khi được tóm tắt qua thử thách hôm đó là một chuyến tàu thu-đông có tuyết rơi thì nghe rất hợp. Ai ngờ đâu đó chỉ là cái công-ten-nơ dựng dưới trời gần 40 độ C, lại còn điều hòa bị tắt để thu tiếng trực tiếp cho rõ. Thế là cái bộ đồ đáng ra sang chảnh biến thành chi tiết nghe xong thấy ức, thấy nghẹn muốn chết. Bản thân tôi ôm đống lông trong bầu khí quyển đó cũng không khác gì tập hít thở hậu Covid để tồn tại.

Truyền thông cũng hoài nghi về tính công bằng của chương trình khi có 1 HLV kiêm NSX như Hương Giang?

Tôi không hoài nghi vì vốn dĩ chả tin bất cứ chương trình nào. Về phần mình cứ cống hiến thôi, cũng như mong dàn thí sinh được truyền thông chú ý tới nhiều hơn.





"Thường ai mà cứ đường mình mình đi thì không được lòng thiên hạ."





Trong các học trò của mình, chị thích ai nhất và cảm thấy khó ưa ai nhất?

Tôi không ghét ai. Còn ưa nhất là Thùy Trang (Top4 VNTM 2011). Cô bé đang kẹt dịch ở Úc hơn 2 năm, cũng là người duy nhất trong dàn học trò tôi từng mời ra Đà Nẵng dự đám cưới. Tôi cũng không gò ép các em nhớ mãi tới mình, bởi bản thân bận quá cũng có lúc không nhớ nổi hết bao thầy cô từng dạy mình. Tuy nhiên có một điều rất chắc chắn: thành công từ mỗi bạn vẫn luôn là điều tự hào của Xuân Lan.

Xuân Lan từng chứng kiến nhiều xích mích trong hậu trường các show diễn, vậy liệu chị có nhận xét ra sao về cô Á hậu Xà Leo của hiện tại? Đó có phải là chân dài xuất sắc nhất chị từng đào tạo?

Từ ban đầu đó đã là một cô bé có tham vọng quá lớn, mà tham vọng càng nhiều thì càng thành công. Tôi chỉ mong cô bé gặp được đúng người, đúng thời điểm để bước lên thành công kế tiếp. Bản thân tôi hết lòng với cô bé cả chục năm, đến giờ vẫn vậy. Mỗi tội cô bé có tiếp nhận hay không thì tôi không biết. Thường ai mà cứ đường mình mình đi thì không được lòng thiên hạ.

Còn vế thứ hai, tôi có RẤT NHIỀU học trò xuất sắc. Thùy Trang là mẫu Việt đầu tiên được diễn show Chanel, là gương mặt độc quyền cho Alexander McQueen. Kha Mỹ Vân là mẫu Việt chinh phục được Paris Fashion Week từ rất sớm. Cô bé Xà Leo chúng ta nhắc tới cũng xuất sắc, chẳng qua tôi có quá nhiều học trò xuất sắc và nguyên lứa người mẫu đó ai cũng ngang ngửa nhau. Thậm chí không lọt Top 3 như Lê Thanh Thảo vẫn là cái tên được nhắc tới ầm ầm mỗi khi chụp tạp chí, lookbook hay show diễn.

Xuân Lan nghĩ rằng những cái tên, gương mặt nào có thể nối tiếp lứa siêu mẫu các chị hay không?

Võ Hoàng Yến đã tới độ chín để trở thành "chị đại" kế tiếp, đào tạo các lứa học trò tiếp theo.

Nhắc đến Võ Hoàng Yến, dân tình có phản ứng khi Yến bước vào phòng loại The Next Gentleman chỉ chào mỗi chị mà lờ lớ lơ luôn Hà Anh…

Tôi sẽ quay về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Năm đó Yến trở thành Á hậu, còn người kia dùng dằng bỏ về khi không được gọi tên vào Top trong. Dấu mốc đó cho thấy cả hai là đồng môn, không cần phải bắt bẻ nhau từng ly từng tí. Thật lòng tôi không nghĩ Yến dưới cơ người kia! Mọi người phải đặt mình vào vị thế của Yến đã. Yến không có sai.

Sắp tới liệu chị có đứng ra cầm trịch show diễn hay fashion week nào như các năm trước?

Dù bận quay cho The Next Gentleman nhưng tôi còn xoay sở nguyên một Tuần lễ thời trang dành riêng cho trẻ em diễn ra vào ngày 8-9-10 tháng 4. Đây cũng là sự kiện đánh dấu chiến dịch kêu gọi do Xuân Lan Academy kết hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em của Tp.HCM. Chúng tôi cũng xây dựng tổng đài 111 nhằm giúp đỡ trẻ em toan quốc khi cần kêu cứu. Hiện tôi đang dốc toàn tâm toàn sức để thực hiện chiến dịch thật thành công.

Chân thành cảm ơn chị Xuân Lan cùng cuộc trò chuyện vô cùng thú vị!

