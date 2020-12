Nhạc sĩ Trần Phú Thiên qua đời ở tuổi 29 vì bị điện giật

Mới đây, ca sĩ Tố My đã thông báo về việc nhạc sĩ Trần Phú Thiên - tác giả ca khúc "Ai mì Quảng không" qua đời vào sáng 28/12, hưởng dương 29 tuổi.

Được biết, nam nhạc sĩ qua đời do bị điện giật khi đi phụ gia đình làm vườn và hồ cá. Tố My xót xa: "Thiên ơi! My mới hát "Ai mì Quảng không" cách đây 2 ngày thôi mà? Thật không thể tin nổi cuộc sống vô thường đã cướp mất một người con tài hoa của đất Quảng đi mất rồi. Không tin nổi! Đau buồn quá! Sốc quá".

Đám tang của Trần Phú Thiên diễn ra vào ngày 29/12, lễ truy điệu và an táng được cử hành vào 31/12 tại quê nhà Quảng Nam của anh.

Nhạc sĩ Trần Phú Thiên qua đời ở tuổi 29.

Trần Phú Thiên sinh năm 1991, làm việc tại Trung tâm văn hóa huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Anh vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa.

Theo tiết lộ của Tố My, Trần Phú Thiên thường xuyên viết ca khúc vì đam mê âm nhạc. Anh từng viết bài hát cho nhiều ca sĩ, trong đó có Tố My, Kasim Hoàng Vũ,.... Bài hát "Ai mì Quảng không" của anh viết cho Tố My còn từng nhận được lời khen của NSƯT Hoài Linh.