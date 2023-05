Nhạc sĩ Thanh Bùi từng suýt bỏ đam mê ca hát để đi làm bác sĩ

Nhạc sĩ Thanh Bùi vừa cho ra mắt Học viện Nghệ thuật thị giác đương đại Việt Nam tại TP.HCM. Nói về lý do mở trường nghệ thuật, anh cho biết có ước mơ là giúp cho các em nhỏ được tiếp cận với nhiều ngôn ngữ nhất có thể. Ngoài tiếng Việt và tiếng Anh, anh còn mong các em nhỏ có thể học thêm về âm nhạc, mỹ thuật để từ đó hiểu rõ bản thân và tìm kiếm niềm đam mê thực sự với mình.

Nhạc sĩ Thanh Bùi cho biết từng suýt bỏ đam mê ca hát để đi làm bác sĩ.

Thanh Bùi cũng kể trong quá khứ, anh từng suýt bỏ làm ca sĩ để đi theo con đường bác sĩ như bố mẹ mong muốn. Thanh Bùi nói: "Tôi nhớ hồi học lớp 10, giáo viên khuyên nên đi theo con đường ca hát nhưng bố mẹ lại muốn con làm bác sĩ. Khi ở độ tuổi đó, tất nhiên mình có sự hoang mang, không biết là nên tiếp tục theo đuổi âm nhạc hay là bỏ hẳn để làm bác sĩ như lời bố mẹ. Giữa rất nhiều định hướng, may mắn là tôi đã chọn đúng đam mê của mình. Tôi mong các bậc phụ huynh có thể để con tự do khám phá điều con mong muốn, đồng thời các bạn trẻ nếu có đam mê nghệ thuật thì cứ mạnh mẽ mà theo đuổi nó".

Thanh Bùi mở trường nghệ thuật một phần cũng là vì con.

Bên cạnh đó, Thanh Bùi cũng cho biết một trong những nguyên nhân khiến anh tập trung cho việc đào tạo thay vì tiếp tục đi hát, sáng tác nhạc là vì các con. Với Thanh Bùi, làm cha là điều tuyệt vời và có ý nghĩa nhất.

Thanh Bùi kể thêm, có lần con trai Kiến An của anh về nhà buồn bã nói với bố rằng khi đi học đã bị cô giáo nhận xét là "vẽ tranh sai cách". Khi hỏi rõ lý do, Thanh Bùi mới biết cô giáo cho rằng bé Kiến An vẽ mặt trời màu đen và chưa đúng, mặt trời thì phải có màu vàng. "Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng con trai tôi có sự nhầm lẫn, nhưng không, bé đã giải thích rằng con vẽ mặt trời màu đen thì lúc quan sát thực tế đã thấy nó bị mây đen che khuất", Thanh Bùi nói.

Thanh Bùi là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit đình đám.

Thanh Bùi được biết đến là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, tác giả của nhiều ca khúc làm nên tên tuổi cho các sĩ hàng đầu. Bên cạnh đó,Thanh Bùi cũng từng ngồi giám khảo một số ít chương trình lớn như Vietnam Idol, Asian dream.

Hiện tại, Thanh Bùi đã lui về làm công tác giảng dạy và đào tạo chuyên môn. Anh có một học viện âm nhạc của riêng mình mang tên Soul Academy, đào tạo các bộ môn chuyên sâu như: thanh nhạc (vocal), piano, guitar, violin, trống (drums), nhảy (dance); sản xuất âm nhạc, chương trình phát triển tài năng và hãng thu âm.