Nhạc sĩ Huy Tuấn "khóa môi" bà xã kém 14 tuổi giữa hàng nghìn người

Vừa qua, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô 2023 đã chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 24/12.



Đêm nhạc khai màn với tiết mục Rực rỡ trời Nam được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh và band nhạc Saigon Pops Orchestra. Tiết mục là sự hòa quyện giữa âm nhạc cổ điển, dân ca và nhạc hiện đại.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Các nghệ sĩ nước ngoài tham gia sự kiện.

Đại diện âm nhạc đến từ Siberia (Nga) - nhóm nhạc Otyken từng nhận được đề cử Grammy vào năm 2022 đã mang đến cho khán giả Hò Dô một mini-show với 7 ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm như: Phenomenon, Storm, My wing, Genesis, Legend, Kykakacha và Smoke. Sử dụng nhạc cụ độc đáo và cách hát throat sing (hát họng) đầy đẳng cấp, Otyken "hớp hồn" khán giả ngay từ khi cất lên những giai điệu đầu tiên.

Ngoài ra phần trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài như boyband đến từ Nhật Bản - Psychic Fever, chàng ca - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Singapore, Charlie Lim... đều có những tiết mục ấn tượng.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm khai mạc Hò Dô 2023, có thể kể đến chính là khoảng nghỉ ngắn giữa các phần trình diễn của nghệ sĩ để MC và ban tổ chức có cơ hội giao lưu với khán giả. Năm nay, ban tổ chức chuẩn bị một số camera bắt khoảnh khắc "Love camera", tạm gọi là "camera tình yêu".

Huy Tuấn hôn vợ ở sự kiện âm nhạc.

Khi lia máy đến khu vực nào, khán giả có thể thể hiện tình cảm của mình với người bên cạnh, bạn bè hoặc tương tác với những người nghe nhạc đang ở nhà. Tối 22-12, camera quay đến nhạc sĩ Huy Tuấn – tổng đạo diễn của chương trình và anh đã trao cho vợ nụ hôn khiến cả sân khấu vỡ oà, phấn khích.

Quay trở lại chương trình âm nhạc, Grey D tiếp nối trình diễn và nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả. Cụ thể, khi MC Tùng Leo vừa giới thiệu GreyD bước ra sân khấu, thì phía dưới đã có rất nhiều tiếng hò reo: "Chồng ơi, đưa em về nhà" từ người hâm mộ nữ, khiến anh chàng phải "dở khóc dở cười".

Grey D.

Trong đêm nhạc, Grey D không chỉ thể hiện những ca khúc quen thuộc như: Đưa em về nhà, Dự báo thời tiết hôm nay mưa… mà còn có màn kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Mỹ Anh trong ca khúc Vaicaunoicokhiennguoithaydoi và ca nhạc sĩ Kai Đinh với bài hát mới mang tên Trái đất ôm mặt trời.

Với 5 chàng trai đa tài đến từ nhóm nhạc Chillies, hàng ngàn khán giả có mặt tại sân khấu Hò Dô 2023 thích thú. Loạt ca khúc như: Vì sao, Em đừng khóc, Giá như, Qua khung cửa sổ, Trên những đám mây… đã được vang lên và nhận được sự hưởng ứng hát theo từ người ái mộ.

Nhóm nhạc Chillies.

Mặc dù đã đến nửa đêm nhưng khi Xuân Đan (Binz) cất giọng cùng với Don't break my heart, Gene, mashup Hit me up - Men Cry… khiến nhiều người nghe không ngừng nhún nhảy và hát theo rất nhiệt tình.

Có thể nói, Binz trong bản thể Xuân Đan không còn là hình ảnh "bad boy" ăn chơi, ngông nghênh trước đây mà tạo cảm giác gần gũi với khán giả hơn trong tạo hình một chàng khờ chân phương, tinh nghịch, si tình với phong cách thời trang khác biệt.

Xuân Đan.

Ngoài sân khấu chính, HOZO Super Fest 2023 còn có sân khấu phụ – Sân khấu Tài năng đặt trên đường Nguyễn Huệ với sự tham gia của các anh tài đa lĩnh vực nghệ thuật như: dàn hợp xướng Saigon Choir với màn trình diễn 13 ca khúc nhạc ngoại và nhạc Việt, cuộc thi nhảy showcase nội bộ của SpaceX Dance Group, cuộc thi năng khiếu Erobic - Showcase All Style… hứa hẹn chiêu đãi khán giả thành phố một đại nhạc hội đẳng cấp nhất Việt Nam chuẩn quốc tế "xuyên ngày đêm".