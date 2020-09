Nhà văn Tâm Phan kể chuyện con gái lớp 3 có "bạn trai" và lời khuyên dành cho tất cả phụ huynh: Can thiệp, kiểm soát không phải "tình yêu", quan trọng nhất vẫn là dạy con biết trân trọng chính mình

Jenna Phan, con gái của nhà văn Tâm Phan, có tài diễn xuất ngay từ khi còn nhỏ và được mẹ cho đi học kịch nghệ bằng tiếng Pháp khi mới 4 tuổi ở Thụy Sĩ.



Jenna đã tham gia đóng nhiều vở nhạc kịch kinh điển của Anh dành cho trẻ em như Peter Pan, The Jungle Book, The Sound of Music...

Jenna cũng có hẳn một chương trình riêng kênh truyền hình ABC Me. Jenna được biết đến như một cô bé cực kỳ độc lập từ suy nghĩ đến hành động.

Cô bé là người truyền cảm hứng để nhà văn Tâm Phan viết cuốn sách "Chuyện về Jenna".