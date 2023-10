Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc: Nỗi bất hạnh của phụ nữ không phải hôn nhân không hạnh phúc mà ở 3 VẤN ĐỀ

Cai Lâm là một nhà văn, nhà báo, người dẫn chương trình nổi tiếng ở Hồng Kông (Trung Quốc). Ở tuổi 81, ông thường có những buổi giao lưu, chia sẻ trong lĩnh vực tâm lý học với mọi người. Đặc biệt, ông có những quan điểm rất riêng về phụ nữ.



Xã hội hiện đại, người phụ nữ càng được coi trọng, đánh giá cao, vị thế cải thiện hơn trước rất nhiều. Không ít người cho rằng với người phụ nữ, cuộc hôn nhân bất hạnh là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Nhưng với Cai Lâm, ông lại cho rằng, cuộc hôn nhân không hạnh phúc hay tình trạng khó khăn tài chính chưa phải là nỗi buồn lớn nhất đối với phụ nữ, mà bi kịch sẽ nằm ở những điều sau.

Nhà văn Cai Lâm.

1. Thiếu ý thức tiến bộ bản thân

Trong cuốn sách "Mong em trở thành người phụ nữ tốt nhất", Cai Lâm đã nhắc đến người phụ nữ lý tưởng trong tâm trí ông. Ông chia sẻ như sau: "Người phụ nữ tôi thích là người luôn nỗ lực tiến bộ từng ngày. Điều đáng yêu nhất ở cô ấy sẽ là sự chân thật, tự do, độc lập, nhã nhặn, nhân hậu, lí trí và vui vẻ".

Để trở thành một người phụ nữ xinh đẹp không khó. Còn sự tự tin, lòng bao dung, biết từ bỏ, sự chăm chỉ, tính nhẫn nại cần một quá trình học tập.

Theo Cai Lâm, nhiều phẩm chất tốt đẹp không phải là bẩm sinh mà là quá trình học hỏi. Đánh giá một người phụ nữ cũng cần nhìn vào tinh thần cầu tiến của cô ấy. Chỉ cần một người phụ nữ nỗ lực tiến bộ, cô ấy có thể tiếp tục học hỏi và trở nên tốt hơn. Điều đáng sợ nhất của phụ nữ là sự trì trệ.

Một số người phụ nữ ở nhà nội trợ do sở thích nhưng cũng có nhiều người do hoàn cảnh bắt buộc, không có sự lựa chọn khác. Nhưng dù họ chủ động lựa chọn hay thụ động thì cũng nhận kết quả như nhau. Đó là mất liên lạc, trì trệ với các mối quan hệ xã hội. Điều này dẫn đến khoảng cách giữa vợ và chồng ngày càng xa, hôn nhân dễ gặp trục trặc.

Điều đáng sợ nhất của phụ nữ là sự trì trệ. (Ảnh minh họa)

Tiến bộ thực sự là một loại tự lặp lại. Bạn không chỉ cần tiến bộ trong tư duy mà còn cần không ngừng nâng cao năng lực và bắt kịp thời đại. Bằng cách chấp nhận những ý tưởng sáng tạo và học các kỹ năng mới, con người sẽ trở nên tốt hơn, trình độ cải thiện đáng kể.

Dù còn độc thân hay đã kết hôn, dù đã có công việc hay ở nhà nội trợ, người phụ nữ không bao giờ được ngừng học hỏi để tiến bộ. Những kiến thức, kỹ năng đó sẽ giúp họ liên tục cập nhật bản thân, không ngại khó khăn, thách thức, luôn tự tin. Và họ sẽ không bị mắc kẹt trong cuộc sống mà mình không mong muốn.

2. Không chịu mở rộng tầm nhìn

Cai Lâm: "Chân trời của tôi được mở rộng, tôi được tiếp xúc với rất nhiều những người thông minh. Lúc đó, tôi mới hiểu được khiêm tốn là gì. Khí chất của tôi cũng được nâng lên một tầm cao mới".

Tại sao nhiều người khuyên phụ nữ nên mở rộng mối quan hệ, tìm hiểu kỹ một số người đàn ông trước khi quyết định kết hôn. Bởi nếu họ chỉ mới tìm hiểu một người đàn ông, họ sẽ dễ cho rằng đây là tiêu chuẩn "người chồng tốt". Nghĩa là họ không có sự quan sát, đánh giá những người đàn ông khác.

Một câu chuyện sau sẽ khiến bạn phải suy ngẫm, thay đổi thế giới quan:

Năm 2011, đạo diễn Nhật Bản Ryo Takeuchi gặp một cô gái Tây Tạng 17 năm tuổi khi đang quay bộ phim tài liệu ở vùng núi hẻo lánh. Cô gái đó mà Tsim, dắt 1 con cừu và chờ khách du lịch tới chụp ảnh, mỗi bức ảnh có giá 5 NDT.

Tsim tò mò, làm quen và trò chuyện với đạo diễn. Qua lời đạo diễn, cô nhận ra thế giới ngoài kia vô cùng xinh đẹp, có tòa nhà cao gần 100 tầng, có máy bay, có các trung tâm thương mại sầm uất,… Càng nghe, cô càng háo hức và muốn rời làng quê để lập nghiệp. Cô chọn Thượng Hải là nơi dừng chân. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của Tsim thay đổi hoàn toàn. Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi đã giúp cô có một công việc tốt.

Và sau đó, cô đã viết thư cảm ơn gửi tới đạo diễn đã Ryo Takeuchi. Trong lá thư, cô cũng bày tỏ dự định thời gian tới sẽ mở một nhà hàng. 10 năm sau, vị đạo diễn gặp lại Tsim và rất bất ngờ khi ước mơ của cô đã thành hiện thực.

Đây chính là sức mạnh của tầm nhìn. Nếu Tsim không gặp đạo diễn, không được nghe những chia sẻ thú vị về thế giới bên ngoài thì cô vẫn chỉ là cô gái Tây Tạng ngày qua ngày đứng đợi khách du lịch tới chụp ảnh bên đường.

Vì vậy, người phụ nữ phải mở rộng tầm nhìn, không bị giới hạn trong vòng tròn nhỏ bé của riêng mình. Chỉ bằng cách này, họ mới không bị chìm đắm khi gặp thất bại, khó khăn. Bởi vì họ biết rằng thế giới rất tươi đẹp, phong phú và có vô số cơ hội tốt nếu biết tận dụng.

Người phụ nữ phải mở rộng tầm nhìn, không bị giới hạn trong vòng tròn nhỏ bé của riêng mình. (Ảnh minh họa)

3. Không có lòng dũng cảm

Cũng trong cuốn sách "Mong em trở thành người phụ nữ tốt nhất", nhà văn Cai Lâm có viết thế này: "Với lòng dũng cảm, bạn có thể tồn tại trong bất kỳ môi trường nào và học hỏi được nhiều điều".

Lòng can đảm rất quan trọng đối với phụ nữ. Từ góc độ tâm lý học, mọi người đều có vùng an toàn cho riêng mình. Trong vùng an toàn, con người sẽ sống trong môi trường quen thuộc, dần sợ những thay đổi, thách thức. Như vậy rất khó để tiến bộ, khó thực hiện được lý tưởng của mình.

Sự tiến bộ đòi hỏi con người phải có lòng can đảm để thoát ra khỏi vùng an toàn và dám thử thách giới hạn bản thân. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu.

Có nhiều phụ nữ không đủ can đảm bước ra ngoài xã hội. Họ luôn tìm nhiều lý do khác nhau để bao biện, chẳng hạn như bận rộn chăm sóc con cái. Nhưng thực tế do họ không muốn rời khỏi vùng an toàn. Nếu thiếu dũng khí, người phụ nữ sẽ khó thoát khỏi cuộc sống mà mình không thích. Họ phải phụ thuộc vào người khác và trở nên tự ti.

Nếu muốn thay đổi những điều này, người phụ nữ phải dũng cảm đối mặt với thách thức. Khi bước những bước đầu tiên, họ sẽ nhận ra cuộc sống không hề khó khăn như những gì bản thân vẫn nghĩ.