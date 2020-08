Nhà văn Hoàng Anh Tú nhắn nhủ tới những thí sinh trượt đại học: Đừng nghĩ mình là "học sinh lớp 13" nữa, hãy đứng thẳng lưng và quyết phục thù

Sau một thời gian dài chờ đợi thì ngày 27/8 vừa rồi, thí sinh tại các tỉnh thành trên cả nước đã chính thức có điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Đã có những nụ cười hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt rơi vì tiếc nuối, vì không đủ điểm tốt nghiệp, không đủ điểm trúng tuyển đại học.

Với các thí sinh có những kết quả không như ý muốn, có lẽ giờ này các em đang trải qua những giờ phút thất vọng, hụt hẫng nhất trong 18 năm "dùi mài kinh sử". Tuy nhiên, cuộc đời phía trước còn rất dài và không thiếu cơ hội để các em "trở mình", tỏa sáng. Về vấn đề này, nhà văn Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ vô cùng chân thực và xúc động. Thông qua lời nhắn của "anh Chánh Văn", ắt hẳn những thí sinh năm nay sẽ có thêm nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa.

"Dành tặng riêng những cậu bé, cô bé năm nay trượt đại học

Tôi chẳng an ủi các em đâu. Nên nếu các em cần lời an ủi, xin hãy tìm những bài viết khác. Dịp này, trên mạng xã hội có rất nhiều người viết lời an ủi các em rồi. Tôi không an ủi vì tôi thấy lời an ủi chẳng mang nhiều giá trị giúp các em vượt qua nỗi buồn này. Nhất là những câu: "Đại Học không phải con đường duy nhất đưa các em đến thành công".

Nếu các em tin vào câu nói đó thì các em cũng sẽ như gần 300.000 thí sinh không đăng ký tuyển sinh đại học (Chỉ có 643.000 thí sinh đăng ký xét tuyển thi đại học trong số hơn 900.000 thí sinh tham dự kỳ thi năm nay).

Gần 300.000 bạn bè của các em đã chọn con đường khác thay vì chọn vào đại học. Còn các em, những người vẫn tin rằng vào đại học mới là con đường các em chọn để đi tới thành công mai này thì trượt đại học thực sự là một nỗi đau.

Tôi không an ủi các em kiểu: “Hàng chục ngàn sinh viên đại học tốt nghiệp rồi vẫn chạy Grab, làm đủ mọi nghề không liên quan đến ngành học của mình. Thậm chí nhiều người trong số đó vẫn thất nghiệp”. Tôi vẫn tôn trọng giấc mơ đỗ đại học của các em.

Bản thân tôi, luôn trân trọng những sinh viên vì họ đã chiến đấu và chiến thắng rất nhiều bạn bè khác để đỗ được đại học. Cái câu: "Cổng trường đại học cao vời vợi - Mười thằng leo đến chín thằng rơi” thật sự là đúng với thế hệ của chúng tôi. Có rất nhiều bạn bè của tôi dù học rất giỏi nhưng vẫn trượt đại học và cuộc đời của họ rẽ sang lối khác. Có nhiều người thành công nhưng cũng không ít người thất bại. Mà tôi vẫn nghĩ, nếu họ đỗ đại học, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Tôi muốn nói cùng các em về việc này: Nếu đỗ đại học mọi thứ hẳn sẽ khác. Đời sinh viên thật sự rất vui. Dù tôi đã trải qua thời sinh viên trốn học như ranh. Lũ bạn đại học hẳn sẽ vào đây ném đá tôi tơi bời vì tôi toàn trốn học, mải mê viết báo. Nhưng đó luôn là những năm tháng vui cực kỳ của tôi.

Dù lớp Biên kịch của tôi chỉ có 9 sinh viên nhưng vẫn vui cực. Huống chi ở các trường khác đông sinh viên hẳn sẽ vui nổ trời. Nếu đỗ đại học, làm sinh viên, các em sẽ được trải nghiệm một xã hội lành mạnh hơn ngoài kia. Các em vẫn bươn chải nhiều để kiếm tiền nhưng sẽ không phải sống chết như khi các em không học đại học.

Ít ra với phần đông sinh viên, đi làm part time chỉ để có tiền tiêu vặt đỡ giùm cha mẹ. Chứ không phải như những người không đỗ đại học phải cày cuốc làm việc thực sự như một nghề nghiệp chính. Rồi các em còn được dự thi SV2020 của bác Lại Văn Sâm với chú Lại Bắc Hải Đăng nữa. Không làm sinh viên thật là một tổn hại lớn.

Nhưng, nhưng các em ơi! Trượt thì cũng đã trượt rồi. Đừng nhìn tương lai bằng thất bại hôm nay. Có câu: "Ngày mai có gió ngày mai thổi. Đừng đem thất bại hôm nay thành tâm trạng người thất bại của ngày mai". Đừng nghĩ rằng cuộc đời khép cửa lại với mình. Gió ngày mai sẽ thổi bằng tâm trạng của ngày mai.

Nó có thể nâng cánh các em bay lên cao hơn hay quật ngã các em xuống, tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị của các em hôm nay. Thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại mà. Hãy chuẩn bị cho một năm kế tiếp nhiều cam go thay vì quẩn quanh trong thất bại của hôm qua. Các em đâu còn tuổi để mơ mèo máy Doraemon giúp các em quay về sửa chữa quá khứ?

Tôi muốn các em hãy đứng thẳng lưng mình lên. Bước tới đi! Một kế hoạch cho một năm phía trước. Đừng nghĩ mình là học sinh lớp 13 nữa. Không có học sinh lớp 13 đâu - chỉ có người muốn phục thù, muốn thay đổi, muốn chiến thắng.

Chừng nào các em cứ buộc vào mình cái mác “học sinh lớp 13” thì các em sẽ lại thua đấy. Tôi muốn thấy các em lên một kế hoạch cho năm tới của mình. Nếu các em vẫn còn muốn phục thù và đỗ đại học. Hãy thành thật với chính mình xem vì sao mình thua trận vừa rồi.

Là do mình hổng kiến thức chỗ nào hay do học tài thi phận? Mình thiếu đâu mình bù đó. Mình sai đâu mình sửa đấy. Mình hổng đâu mình lấp đấy. Mình kém đâu mình cố lại đấy. Tôi vẫn muốn nhắn các em rằng các em 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa mà cần ai đó chạy lại đỡ các em dậy khi các em ngã, nói với các em: "Đánh chừa đất này! Con có đau không?".

Tôi vẫn muốn nhắn các em rằng 18 tuổi chúng ta đều là những thanh niên hết cả rồi. Sức của chúng ta có thể còn mạnh hơn cả bố mẹ chúng ta. (Con trai tôi 14 tuổi đã có thể bế bổng ông bô lên rồi đấy). Vậy thì sử dụng sức mạnh đó đi thôi!

Nếu các em muốn thi lại vào năm sau có thể học lại. Ngoài ra, có thể làm thêm để gia tăng trải nghiệm. Có thể đọc sách nhiều hơn để nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn. Có thể kết bạn nhiều hơn. Có thể đi du lịch một mình (Covid đấy nhé! Hãy cẩn trọng hơn).

Tin tôi đi, có thể các em gặp được cơ hội tốt để phát triển bản thân trở nên xịn sò hơn cả việc đỗ đại học. Như hồi tôi làm báo Hoa học trò, đã có nhiều lúc tôi ước mình học Cao đẳng để nhanh chóng ra trường về luôn báo, trở thành nhà báo sớm hơn.

Có những cơ hội xảy đến khi chúng ta… không phòng bị. Có những thành công rơi đánh ùm vào đầu khiến ta trở tay không kịp. Có những khoản thu nhập xảy đến khiến chúng ta chưa kịp học cách tiêu tiền. Nói vui nhưng là thật đấy. Tôi biết nhiều người trượt đại học xong mà mãi đến tận 40 tuổi vẫn chưa đi thi lại vì bận kiếm tiền quá.

Tôi thật lòng mong các bậc cha mẹ, các thầy cô và kể cả chỉ là người dưng đi qua, xin hãy cho các con được quyền thất bại để các con có cơ hội trưởng thành sau thất bại ấy. Bởi hầu hết mọi sự trưởng thành đều chỉ đến khi con người ta vượt qua một biến cố nào đó trong cuộc đời.

Hiếm có sự trưởng thành nào đến từ những thành công hay từ những cuộc đời êm ả xuôi chèo mát mái cả. Xin hãy chấp nhận sự thất bại của các con để cùng chúng sửa chữa. Tuổi trẻ, thứ sung sướng nhất là có quyền sai vì có thời gian để sửa. Xin hãy dành tặng lũ trẻ một niềm tin và những hy vọng vừa đủ để các con bước tiếp thay vì nhiều đứa trẻ thế hệ tôi đã mất cả năm trời trốn mình trong phòng sau khi thi trượt.

Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi. Xin hãy là ngọn gió lành cho các em hôm nay nhận kết quả không như ý...