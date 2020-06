Nhà tuyển dụng đố "Bán cho tôi chiếc bút này", 100 người trả lời nhưng chỉ 1 ứng viên được chọn vì đáp án thâm thúy

Vòng phỏng vấn 1-1 thường là cửa ải cuối cùng trước khi mỗi ứng viên bước chân vào công ty. Tất nhiên, nó chẳng hề dễ dàng! Giờ đây, nhà tuyển dụng không chỉ hỏi bạn về kiến thức chuyên môn, thông tin cá nhân hay kinh nghiệm làm việc, mà họ còn muốn xem tư duy của chị em như thế nào.

Để biết được điều đó, nhà tuyển dụng thường đặt ra những câu hỏi hóc búa, đòi hỏi tư duy logic. Điều quan trọng là không có đáp án đúng cho mỗi câu hỏi đó mà chị em cần liên hệ chính công việc của bản thân để đối đáp khôn khéo. Một trong những dạng câu hỏi phổ biến nhất hay gặp là kiểu thuyết phục bán hàng. Ví dụ như nhà tuyển dụng yêu cầu bạn bán một thứ gì đó cho người A hoặc cho chính họ để xem tài thương thảo của bạn tới đâu. Dạng câu hỏi này không chỉ dành cho dân sale mà còn được sử dụng với dân kinh tế để biết khả năng giao tiếp tốt hay dở thế nào.

Vậy bạn sẽ trả lời ra sao khi được hỏi "Hãy bán cho tôi chiếc bút này!"

Đây là một câu hỏi ngắn gọn, tưởng ngớ ngẩn nhưng lại ẩn chứa nhiều triết lý thâm thuý đằng sau. Trong phim "The Wolf of Wall Street", "Hãy bán cho tôi chiếc bút này!" (Sell me this pen) là câu thoại cuối cùng trong phim và cũng gây nên rất nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn thuộc về lĩnh vực bán hàng.

Và mấu chốt nằm ở việc, bạn bán chiếc bút này bằng cách không bán nó

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bộ phim "The Wolf of Wall Street" giành được 47 giải thưởng cùng 133 đề cử tại các giải đình đám Oscar, Golden Globe, Grammy… cũng như được xếp nằm trong top các film dân sale, kinh tế cần phải xem ít nhất 1 lần trong đời.

Hãy cùng xem đoạn video đưới đây khi diễn viên Leonardo DiCaprio cầm chiếc bút và yêu cầu những người ngồi dưới trổ tài kỹ năng sale.

Câu hỏi hóc búa "Bán cho tôi chiếc bút này" trong phim The Wolf of Wall Street.

Có thể thấy, ai nấy đều ngập ngừng và rồi mô tả những tính năng tốt của chiếc bút. Chính vì tư duy sai lầm như thế nên Leonardo DiCaprio chẳng mảy may quan tâm. Điều đó càng chứng minh cho một tư duy: Bạn bán chiếc bút này bằng cách không bán nó. Tức là đừng ra sức mang tất cả đặc tính của sản phẩm ra và đọc như một cái máy, bạn cần biết khách hàng đang quan tâm điều gì. Họ chẳng quan tâm mấy đâu và sẽ suy nghĩ người bán hàng này thật phiền phức!

Phải trả lời ra sao với câu hỏi hiểm hóc này?

Để giải khoá được câu hỏi "Bán cho tôi chiếc bút này" cũng như dạng câu "Bán cho tôi sản phẩm này", chị em cần làm rõ 4 thông tin:

- Làm thế nào để tổng hợp thông tin? (lần cuối dùng bút là khi nào?) - Làm thế nào để phản hồi thông tin? (nhấn mạnh tầm quan trọng khi một chiếc bút sẽ làm ảnh hưởng đến vị thế của doanh nghiệp) - Làm thế nào chúng có thể truyền tải thông tin? (giá trị không chỉ nằm ở mỗi cây bút) - Quan trọng nhất, làm thế nào để ta có thể yêu cầu một điều gì đó nếu làm được? (đưa ra một cú chốt - bạn có muốn mua không?)

Nhằm rõ hình dung hơn, hãy cùng đọc một đoạn đối thoại được tác giả Rafael Magaña viết nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bán cho họ chiếc bút.

Nhà tuyển dụng: Hãy giúp tôi một việc, bán cho tôi chiếc bút này! (Từ từ lấy bút trong túi quần đưa chúng ta)

Tôi: (lăn nhẹ bút trên ngón trỏ và ngón cái). Lần cuối ông dùng bút là khi nào?

Nhà tuyển dụng: Sáng nay.

Tôi: Ông có nhớ loại bút mà ông dùng là gì không?

Nhà tuyển dụng: Không.

Tôi: Vậy ông có nhớ tại sao ông lại dùng nó không?

Nhà tuyển dụng: Có. Để kí vài hợp đồng với khách hàng.

Tôi: Ồ, đó là cách sử dụng tốt nhất của một cây bút đấy!

Tôi: Ký hợp đồng là một trong những điều tuyệt vời nhất khi kinh doanh. Vậy nên chiếc bút để ký không thể giống như những chiếc bút khác được. Quả thực, ký hợp đồng rất quan trọng đáng nhớ, vậy mà chúng ta lại dùng một cây bút không hề có tính gợi nhớ. Người ta hay mua những cây bút rẻ tiền vì tiện lợi khi ghé một hàng nào đó bên đường. Nhưng sao không thử xem xét đến lựa chọn tốt nhất cho sự kiện quan trọng nhỉ?

Chiếc bút này chính là để phục vụ sự kiện như thế. Biểu tượng nhỏ bé này sẽ giúp đưa công ty của bạn lên tầm cao mới. Đầu óc của ông cũng sẽ tinh thông, làm việc hiệu suất hơn và ký nhiều đơn hàng hơn. Tuần này, tôi còn gửi 10 hộp như thế đến với các tập đoàn lớn đấy!

Nhưng tiếc là chỉ còn 1 cây bút cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi nghĩ ông nên có nó. Thử xem, nếu không vui vẻ với chiếc bút, tôi sẽ quay lại đây vào tuần tới và mang nó đi. Đồng thời, ông chẳng phải mất một xu nào đâu! Vậy ông có mua không nhỉ?

Nhà tuyển dụng: Tôi sẽ mua nó!

Và thế là khi 99 người còn lại ra sức đánh bóng chiếc bút, riêng bạn thấu hiểu khách hàng và kể một câu chuyện thật hay thì chắc chắn bạn sẽ là người duy nhất được chọn vào công ty! Hãy trang bị cho mình thật nhiều tình huống để vấn đáp khôn ngoan trong vòng cuối cùng này nha!

Tham khảo tác giả Rafael Magaña