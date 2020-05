Nhà trọ Balanha: Tiết lộ lý do Bách giấu chuyện bố là ngôi sao quốc dân, đến khi nói ra đồng nghiệp lập tức đổi thái độ

Tập 25 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 14/5. Bên cạnh chuyện yêu đương của Lâm - Hân thì chuyện Bách là con trai của ngôi sao quốc dân Cao Cường cũng là điểm nhấn cực kỳ hấp dẫn của tập phim này.

Sau khi nghe tin bố bị ngã cầu thang, Bách (khi đó đang đi với Nhiên) mới tức tốc chạy về nhà. Thì ra nhà Bách ở ngay trong thành phố chứ chẳng phải đâu xa như trước giờ mọi người vẫn tưởng. Đó còn là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, và bố anh là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, là thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ - diễn viên Cao Cường.

Điều lạ lùng là bố Bách rất thân thiện. Ông cũng rất quan tâm và yêu thương con trai. Thế nhưng Bách lại nói chuyện với bố vô cùng căng thẳng. Được biết suốt 3 năm qua Bách không về thăm bố.

Khi Nhiên đem chuyện này kể với các thành viên nhà trọ, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên với gia thế "khủng" của Bách. Trong cuộc tâm sự riêng giữa những người đàn ông với nhau, Bách mới tiết lộ cho Nhân và Lâm biết tại sao mình lại giấu giếm thân phận.

Thì ra là con của người nổi tiếng được cả nước hâm mộ chẳng phải điều dễ dàng gì. Thời Bách còn trẻ, anh từng được bố dẫn đến các đoàn phim để học hỏi. Vì nể bố Bách, người ta cho Bách nhận vai. Trước mặt bố Bách, người ta khen rằng bố Bách "hổ phụ sinh hổ tử", vì là con trai Cao Cường nên chẳng phải lo gì diễn xuất. Nhưng sau lưng, người ta chửi Bách là thằng vô dụng, không có tương lai, "diễn viên cái nỗi gì!", có bao nhiêu tài năng đã bị bố lấy hết...

Thế nên, Bách mới quyết tâm tách ra khỏi bố để tự mình theo đuổi đam mê. Nghe chuyện của Bách, Lâm nói rằng dù sao Bách vẫn may mắn vì có một ông bố quan tâm đến mình, còn hơn bố anh chưa bao giờ lo lắng cho con trai. Còn Nhân than thở rằng nếu đứng ở vị trí của anh, một chàng trai nhà nghèo chẳng có gốc gác nghệ thuật, thì Bách là người quá may mắn.

Thế mới biết, "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra", nỗi khó chịu của người này lại là mơ ước của kẻ khác. Mỗi người sinh ra đã có một số phận, và mỗi người phải học cách chấp nhận, sống chung với hoàn cảnh của mình thay vì cố trốn chạy, giấu giếm.

Sau khi nói chuyện với Nhân - Lâm, lại được Nhiên khuyên nhủ, Bách cuối cùng cũng mở lòng với bố. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đã hẹn bố đi ăn với mình. Được con trai mời cơm, bố Bách hạnh phúc đến rơi nước mắt. Ông nói rằng bữa cơm này, ông phải ăn thật nhiều món có lợi cho sức khỏe. Trong bữa cơm với con, Cao Cường cũng tâm sự rằng những năm qua, ông vẫn luôn dõi theo con trai mình. Dù anh chỉ đóng vai quần chúng lên hình vài giây, ông cũng nhận ra con. Nghe những lời của bố, Bách xúc động nghẹn ngào.

Rồi Bách cũng quyết định không giấu giếm chuyện bố mình là ngôi sao quốc dân nữa. Thay vì giấu, Bách chọn cách tự hào vì có một người bố như vậy. Trong một lần đi quay với diễn viên Thanh Sơn, Bách đã tiết lộ chuyện bố mình là diễn viên. Lúc biết bố Bách là Cao Cường, các đồng nghiệp đã lập tức nhìn Bách đầy ngưỡng mộ. Thanh Sơn bình thường vẫn "cành cao" với Bách là thế, nay cũng phải tháo kính, mừng rỡ nói rằng anh chàng vẫn luôn thần tượng bố Bách. Nghe những lời tốt đẹp về bố mình, Bách xúc động nói rằng anh nhất định sẽ chuyển những lời khen tặng này đến bố.

Trong tiếng cười lại có những câu chuyện chạm tới trái tim, đó chính là cái hay của Nhà trọ Balanha! Đón xem tập 26 bộ phim lên sóng VTV3 tối 15/5.