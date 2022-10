Nhà Trắng giải oan cho tỉ phú Elon Musk

"Các thông tin đó không đúng. Không có chuyện rà soát an ninh quốc gia ở đây, chúng không đúng" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 25-10, nhấn mạnh.

Lời phản bác được bà Karine Jean-Pierre đưa ra trong bối cảnh thông tin trên Bloomberg News tuần trước tiết lộ giới chức Mỹ đang thảo luận mở cuộc điều tra "vấn đề an ninh nước Mỹ" trong các dự án có liên quan đến tỉ phú Elon Musk.

Tỉ phú Elon Musk - người giàu nhất thế giới, theo Tạp chí Forbes - đang trong giai đoạn làm thủ tục pháp lý để hoàn tất thương vụ thâu tóm mạng xã hội khổng lồ Twitter với giá 44 tỉ USD. Kế hoạch này được hỗ trợ bởi một số nhà đầu tư nước ngoài như quỹ đầu tư quốc gia Qatar và sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Theo Bloomberg, những cái tên trên khiến giới chức Nhà Trắng lo ngại có thể gây ảnh hưởng tới an ninh nước Mỹ. Vì thế, chính phủ Mỹ được cho là đang thảo luận đánh giá mức độ ảnh hưởng của các dự án này, bao gồm cả dự án internet vệ tinh Starlink của SpaceX, vốn là tập đoàn do ông Musk điều hành.

Nhà Trắng bác bỏ thông tin xem xét an ninh quốc gia đối với một số dự án liên quan đến tỉ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Việc xem xét đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn này do Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) thực hiện. Đây cơ quan chuyên đánh giá các hoạt động mua bán, sáp nhập để xác định mối đe dọa tiềm ẩn với an ninh nước Mỹ. Nếu cảm thấy cần thiết, CFIUS có thể đề xuất tổng thống Mỹ can thiệp để ngăn chặn dự án.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng từ chối nhận xét về quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Joe Biden và ông Musk hoặc các thỏa thuận làm ăn kinh doanh của doanh nhân Mỹ với những nước khác - theo Reuters.