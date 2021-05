Nhã Phương lại bị soi gầy đét trong "Cây táo nở hoa": Mặc quần áo rúm ró, đứng cạnh chỉ bé bằng một nửa bạn diễn

Tham gia bộ phim Cây táo nở hoa, Nhã Phương tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng không chỉ bởi diễn xuất mà còn bởi vóc dáng quá gầy gò. Đây có lẽ là một trong những bộ phim mà Nhã Phương chịu hy sinh về mặt ngoại hình nhất khi thời trang của cô trong phim khiến khán giả không thể "cảm" nổi bởi những trang phục lòe loẹt, sến sẩm, không phù hợp với độ tuổi. Đã vậy, nhiều bộ trang phục còn làm lộ khuyết điểm là vóc dáng quá gầy của Nhã Phương.

Nếu như trong tập phim nhân vật Báu nhảy nhót ở chợ, khán giả được phen sốc với đôi chân nhỏ xíu, chiếc cổ nổi gân của Nhã Phương thì sang những tập gần đây, Nhã Phương lại làm fan lo ngại khi diện một chiếc áo bó sát, sơ vin cùng quần ống loe màu hồng chóe.

Chính sự kết hợp này càng tố cáo thân hình gầy đét của bà xã Trường Giang. Có lẽ do vòng bụng của chiếc quần hơi rộng so với thân hình của Nhã Phương nên khi nữ diễn viên sử dụng một chiếc dây lưng bản to để thắt lại, vòng eo của cô trông nhỏ xíu, rúm ró.

Đã vậy, ở phân cảnh này, Nhã Phương lại diễn cùng bạn diễn Minh Thảo với ngoại hình phốp pháp, thế nên trông cô càng trở nên nhỏ bé, gầy gò.

Ngoài vóc dáng, diễn xuất của Nhã Phương ở Cây táo nở hoa cũng gây nhiều tranh cãi. Nếu như nhiều người khen ngợi Nhã Phương diễn hay, lột xác với vai Báu thì cũng có những ý kiến cho rằng bà xã Trường Giang làm lố, diễn quá cường điệu.

Đón xem các tập tiếp theo của Cây táo nở hoa lên sóng HTV2 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.