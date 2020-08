Nhã Phương gây bất ngờ với hình ảnh “say đắm lòng người” sau 2 năm kết hôn cùng Trường Giang

Nhắc tới những đám cưới đình đám trong showbiz Việt, chắc chắn không thể bỏ qua cuộc hôn nhân giữa Nhã Phương và Trường Giang. Câu chuyện năm nào từng khiến báo giới và truyền thông "tốn bao giấy mực" nay vẫn tiếp tục được hội chị em đặc biệt quan tâm. Vượt lên những ý kiến nhiều chiều, cặp vợ chồng nổi tiếng này vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Họ thường xuyên chụp ảnh chung, đồng hành tại các sự kiện với nụ cười rạng rỡ và đầu năm 2019, cặp đôi đã đón công chúa đầu lòng.

Sau khi sinh, Nhã Phương cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng quyến rũ, trẻ trung và đang bắt nhịp lại với các hoạt động của showbiz. Đặc biệt mới đây, người đẹp "Tuổi Thanh Xuân" khiến fan vô cùng hào hứng, thích thú khi xuất hiện trở lại trong một video clip thời trang mang tên The Lover – thể hiện hình ảnh người phụ nữ đang say đắm trong "khu vườn tình ái", rạng ngời hạnh phúc.

Thưởng thức đoạn video clip thời trang, người hâm mộ được chiêm ngưỡng một Nhã Phương lúc dịu dàng, lãng mạn trong những chiếc váy, vest hoa trang nhã, khi lại thanh lịch, sang trọng trong những mẫu đầm đơn sắc nhưng không đơn điệu cùng điểm nhấn là chi tiết xếp ly, nếp, thắt eo, lệch vạt hay trendcoat tông camel đậm chất mùa thu… Và không thể phủ nhận, xem video clip, có thể nhận thấy rõ: Nhã Phương đang vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện, tự tin đi tới mọi nơi, làm mọi điều mình yêu, vì đang được đón nhận tình yêu của mọi người, từ bạn đời tới người hâm mộ.



Nhã Phương thể hiện hình ảnh quý cô thanh lịch, dịu dàng, lãng mạn, hạnh phúc ngập tràn khi yêu và được yêu.

Và đó không chỉ là những hình ảnh để quảng bá cho thương hiệu. Trong bài phỏng vấn mới đây, Nhã Phương chia sẻ, bản thân cô cực kỳ thích bộ sưu tập mới lần này của Eva de Eva vì những trang phục thực sự truyền tải thông điệp về tình yêu, "cực giống với hình ảnh mà Phương muốn hướng tới: Sự thanh lịch, dịu dàng và pha chút lãng mạn".

Cũng trong phần chia sẻ này, Nhã Phương chẳng ngại ngần khẳng định: "Cuộc sống của Phương gói gọn bằng hai từ: Hạnh phúc. Phương đang có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm để về và có những dự án, công việc để mình theo đuổi". Cô cũng nhấn mạnh" vẫn yêu mãnh liệt và cảm thấy mình luôn nhận được tình yêu từ ông xã, gia đình và tất cả những khán giả".

Nhã Phương xuất hiện trong hình ảnh "The Lover", khẳng định mình được yêu mãnh liệt bởi ông xã, gia đình và khán giả.

Nữ diễn viên cho biết, cô thấy bản thân đẹp nhất khi yêu và được yêu. Và cô đặc biệt luôn đánh giá cao tầm quan trọng của việc đầu tư hình ảnh, để luôn đẹp trong mắt ông xã, khán giả. Chính vì vậy, sau khi sinh một thời gian, Nhã Phương đã luôn cố gắng chăm chút bản thân cả về làn da, vóc dáng và trang phục hằng ngày.

Những trang phục của Eva de Eva được Phương lựa chọn vì thể hiện được đúng tinh thần mà cô mong muốn.

Trở lại thần thái trong BST The Lover với thông điệp "Be the woman that you want" – Hãy là người phụ nữ mà bạn muốn trở thành, Nhã Phương đồng thời khẳng định, cô sẽ trở lại mạnh mẽ chứ không im hơi lặng tiếng. Cụ thể, cô sẽ tham gia một dự án phim điện ảnh sắp được ra mắt và một dự án phim truyền hình. Cả hai sẽ được phát sóng vào giữa và cuối năm nay. Bên cạnh đó, hai vợ chồng sẽ vẫn sẽ có những kế hoạch riêng của mỗi người và hy vọng dù ở vai trò nào, thì mọi người vẫn yêu quý và ủng hộ họ.