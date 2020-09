"Nhà nghèo có nên học đại học?": Chia sẻ từ "người cùng khổ" sẽ tiếp thêm động lực cho những ai đang nhụt chí

Mới đây, một chàng trai trẻ đầy trăn trở chia sẻ lên Zhihu về việc có nên đi học đại học không. Cậu viết: "Nhà nghèo, không thể kiếm ra được 1 vạn tệ (~33 triệu), em gái thì sắp sửa lên cấp 2, vậy tôi có nên học đại học không? Tôi rất hoang mang, một mình nằm trên giường suy nghĩ cả đêm, rất khó xử! Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với, cảm ơn mọi người!"

"Nhà nghèo có nên đi học đại học không?", có lẽ là trăn trở không chỉ của cậu thanh niên này, mà cũng là nỗi niềm chung của không ít bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Vừa học vừa lo bố mẹ không có khả năng chu cấp, hoặc nai lưng ra làm kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí đúng là không đơn giản. Nhưng nếu có lúc nào đó mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, hãy lắng nghe tâm sự của những người đồng cảnh ngộ dưới đây nhé!

N ếu bạn không học đại học, bạn sẽ nghèo cả đời!

Rain: Ở đại học, bạn có thể nghèo bốn năm. Nhưng nếu không học, bạn sẽ nghèo cả đời!

Đậu đỏ: Thật đau lòng khi thấy người trẻ hỏi như vậy. Trước mắt, bạn có thể thi vào một trường với học phí thấp, thứ hai là nỗ lực để được tuyển thẳng - có học bổng và tiết kiệm chi phí.

Đừng bỏ cuộc, vượt qua khó khăn tài chính, mai này thành công bạn sẽ nhớ về và cảm giác như 1 giấc mơ.

Xixi: Nếu bạn không định lặp lại cuộc đời như của bố mẹ, con cái bạn sẽ như bạn và em gái, bạn biết phải làm gì rồi đó.

T.T: Nhất định phải đi học, nếu không muốn cuộc đời các con là phản chiếu cuộc đời nghèo khổ của chính bạn

Mai: Đã nghèo thì lại càng phải học, nếu không về sau sẽ càng nghèo hơn. So sánh giữa học nhiều thêm vài năm với làm công nhiều thêm vài năm, trong lòng mọi người đã có kết luận.

Mèo: Đi bộ trong khuôn viên trường đại học, bạn sẽ được cảm nhận hương thơm cây cỏ, tiếng chim hót. Nếu bạn đi làm, bạn đang mang một gánh nặng mà đáng lẽ bạn không nên mang ở độ tuổi của mình. Cố gắng lên đại học nhé, đó là thanh xuân mà bạn nên có.

Đại học là thanh xuân một người trẻ nên có. (Ảnh minh họa)

Làm thế nào để những sinh viên nghèo có thể trang trải chi phí học đại học?

Mic: Đối với cá nhân tớ, nghèo nhưng không phải là kết thúc. Tớ hiểu hoàn cảnh của mình và vẫn tìm cách để trang trải chi phí học tập. Tớ nghĩ những chia sẻ này có thể hữu ích:

1. Khoản vay cho sinh viên của nhà nước.

2. Học bổng của trường.

3. Trợ cấp cho sinh viên khó khăn của trường (miễn giảm học phí...).

4. Kiếm việc làm thêm part-time hoặc làm mấy việc lặt vặt trong trường, mỗi tháng cũng đủ sinh hoạt phí.

6. Nghỉ hè thì kiếm việc làm thêm lấy tiền đóng học phí.

Nếu như bạn vẫn kỳ vọng vào tương lai của bản thân thì đừng đem tương lai của bản thân giao cho vận mệnh hay số trời. (Ảnh minh họa)

Nếu như bạn vẫn kỳ vọng vào tương lai của bản thân thì đừng đem tương lai của bản thân giao cho vận mệnh hay số trời. Không học đại học sẽ tuột mất rất nhiều cơ hội tốt!

Everything will be okay in the end, if it's not okay, it's not the end. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, nếu chưa ổn, thì tức là vẫn chưa tới cuối cùng.

Không học đại học, nhưng bạn vẫn phải không ngừng nỗ lực và học hỏi

Key: Tôi nói này, đại học hay không đại học vẫn gặp nhiều tranh cãi. Với nhà quá nghèo, có thể bạn sẽ lựa chọn không đi học cũng được. Tuy nhiên, dù bạn làm gì, cũng đừng bao giờ ngừng trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Như thế, bạn mới có cơ hội phát triển.

Thực tế có không ít người nghèo, không học đại học mà vẫn thành công đó. Họ học nghề, rồi mở xưởng, thuê nhân công. Nhưng đừng tưởng họ sẽ dừng lại khi đã có chút tiền, họ luôn không ngừng nỗ lực học cách quản lý, học về kế toán, học nâng cao tay nghề... Đó chính là cốt lõi!

Học đại học có thể ngừng, nhưng sự học là không bao giờ. (Ảnh minh họa)

QQ: Tôi nghĩ đại học không bắt buộc, nhưng những người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thường chưa có định hướng phát triển. Mà quãng thời gian đại học mở mang được rất nhiều, giúp họ có hướng đi cho tương lai. Mình nghĩ là nên học, nhưng nếu quá khó khăn cũng đừng chăm chăm làm công nghân kiếm tiền.

Nhất định phải học mới đổi kiếp nghèo: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ người thật, việc thật!

1. Từng bị chỉ trích "con nhà lính, tính nhà quan" vì nghèo mà đi học đại học

Với kinh nghiệm của 1 đứa nhà nghèo thì tôi nói thật, bạn nhất định phải học. Là con gái thì càng phải học!



Nhà tôi nghèo, hồi tôi học xong lớp 12 bố mẹ hỏi tôi muốn học dại học không. Tôi bảo muốn. Rồi tất cả cô dì, chú bác, hàng xóm... tất tần tật đều nói tôi "con nhà lính, tính nhà quan", rằng t ích kỷ, không quan tâm cha mẹ. May mắn là bố mẹ tôi ủng hộ.

Hồi đấy nhà xa trường, tôi phải ở trọ. Tôi vẫn nhớ tôi vào trường được 5 ngày thì bắt đầu lao vào tìm việc làm thêm. Bưng bê, quét dọn, rửa bát, gia sư, ... chẳng việc gì tôi từ chối. Tôi tự kiếm đủ tiền nuôi bản thân, ăn, uống, trọ, quần áo, đi chơi.

Đôi khi dồn lại đóng được cả học phí. Năm thứ 2 đại học tôi đủ tiền mua 1 cái iPhone 6 cũ (hồi đấy hơn 5 triệu). Năm 3 sau tôi đủ tiền mua laptop. Năm thứ tư thì tôi quyết định đi thực tập nước ngoài. Tôi nhờ bố mẹ vay hộ 1 khoản tiền để chuẩn bị .

Tôi sang đó đi làm, lương không thể gọi là cao nhưng so với tầm chung thì tạm ổn (2x- 3x triệu/ tháng). À bây giờ thì tôi đang kẹt bên này mà không về nhà được.

Tôi tự ăn bánh, tự thổi nến, tôi chỉ mong có thể mãi mạnh mẽ như từ trước đến giờ. (Ảnh minh họa)

Hôm nay sinh nhật, tôi tự ăn bánh, tự thổi nến, tôi chỉ mong có thể mãi mạnh mẽ như từ trước đến giờ. Đọc đến đây thì cho tôi xin 1 lời chúc lấy động lực nhá.

Và nhớ là phải học, nhất định phải học thì mới đổi được kiếp nghèo!

2. Không đi học sẽ trở thành điều khiến cả đời bạn hối hận nhất

Là một người có gia cảnh nghèo khó nhưng đã học xong đại học, tôi chân thành cho bạn một lời khuyên: Nhất định phải học!

Kể bạn nghe hai câu chuyện có thật. Một là tôi, một là bạn thân của tôi. Gia đình hai chúng tôi đều rất nghèo, nghèo đến mức nào á? Bắt đầu từ hồi tôi học tiểu học thì đã luôn không nộp học phí đúng hạn rồi, mỗi một học kì mới đều là ba tôi đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin “chịu”.

Cả nhà một tuần chỉ có khoảng 17k để ăn uống. Trong ký ức của tôi, lúc nhỏ chưa bao giờ có chuyện mua quần áo mới, đều là mặc lại đồ cũ của chị gái. Thế mà bạn thân của tôi nhà còn nghèo hơn cả tôi.

Kể chuyện của tôi trước. Tôi thi đậu đại học, nhưng trong nhà kiếm không nổi học phí. May mắn bạn trai đã giúp tôi tìm hiểu về khoản vay sinh viên. (Thời đó thông tin rất ít ỏi, tôi chưa từng được chạm vào điện thoại, máy tính).

Sau đó là bốn năm đại học, học phí của tôi đều là vay. Lúc đó tôi cũng rất áp lực, luôn cảm thấy nợ nần nhiều như vậy, sau này sao trả nổi? Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngây thơ ghê, hiện tại lương một tháng của tôi cũng xấp xỉ học phí 4 năm đại học rồi, nào có thấy áp lực gì đâu?

À, còn chuyện sinh hoạt phí mới là vấn đề. Tôi chỉ được cho một khoản lúc nhập học, sau đó tự làm thêm và trang trải. Dù không đơn giản, nhưng tôi làm gia sư cũng tạm đủ sống.

Nhất định phải học thì mới đổi được kiếp nghèo (Ảnh minh họa).

Tới năm ba, năm tư, tôi ít làm gia sư hơn mà làm những công việc khác để có thêm kĩ năng xã hội. Trong lúc làm việc tôi được đánh giá khá cao về kỹ năng tổ chức, nên đã được một vài đối tác trọng dụng.

Bốn năm đại học, trong nhà không gửi tiền cho tôi, nhưng tôi cũng không oán trách ba mẹ, vì tôi ý thức được hoàn cảnh gia đình, và đã hạ quyết tâm tự dựa vào sức mình.

Kể bạn nghe chuyện của bạn thân tôi. Cô ấy lực học có thể đậu trường tầm trung, nhưng cô ấy đã bỏ cuộc ngay từ lúc điền nguyện vọng rồi. Cô ấy ghi Thanh Hoa Bắc Đại (bạn tôi hiểu bản thân thi không nổi nên điền đại đó). Vì cô ấy biết dù có thi đậu thì cũng không có tiền để học.

Sau khi quyết định từ bỏ đại học, bạn tôi ra ngoài làm công, vào nhà xưởng, bưng bê, làm giáo viên dạy thay ở trường mẫu giáo... Từ đầu đến cuối đều không tìm được công việc mà bản thân thích. Sau đó nữa thì lấy chồng rồi. Cô ấy bây giờ, sống một cuộc sống bình bình, nhưng đoán chừng trong lòng cô ấy cả đời này cũng không buông bỏ được chuyện bản thân không lên đại học được.

Cô ấy bây giờ sống một cuộc sống bình bình bên gia đình, nhưng cả đời không buông bỏ được chuyện bản thân từ bỏ đại học.

Tôi đã nói với cô ấy rằng từng khó khăn đều có cách giải quyết. Tuy là bây giờ với cô ấy thì điều này chẳng còn nghĩa lý gì. Nhưng tôi vẫn nói, bởi mong cô ấy về sau gặp phải khó khăn cũng đừng dễ dàng từ bỏ.

Mong những điều kể trên sẽ có ích với bạn. Không đi học sẽ trở thành điều khiến cả đời bạn hối hận nhất và không thể nào bù đắp được.

3. Học hành là nấc thang chạm tới ước mơ và thật sự xứng đáng để tất cả mọi người đầu tư làm thật tốt.



Chị sinh ra trong gia đình nghèo, vách nhà là ván, mưa dột trên đầu, dưới thì ngập hết cả bàn chân. Nhà bị giải tỏa, phải bán hết đồ đạc chuyển đến căn trọ chưa đầy 30m2.

Bốn năm đại học của chị thật sự rất vất vả. Học ở trường, đi làm thêm ròng rã. Bạn bè rủ cuối tuần đi chơi, chị từ chối. Họ bảo chị thật sự thích học thế cơ à? Không, khoảng thời gian đó chị rất cô đơn! Học không vui, đi làm thêm cũng chỉ một mình.

Nhưng động lực duy nhất là không để bố mẹ cứ mãi buôn gánh bán bưng trên phố. Động lực thứ hai là làm gương cho em út trong nhà.

Rồi mọi thứ cũng được đền đáp, chị ra trường, nhận được 1 vị trí rất tốt, lương khởi điểm là niềm ao ước của nhiều người. Chị nỗ lực làm việc, chân trong chân ngoài, mỗi đêm vẫn tự học. Lúc đầu mệt mỏi thì sau này sẽ thoải mái, lúc đầu thoải mái thì sau này sẽ mệt mỏi hơn nhiều. Cuộc đời thực ra rất công bằng!

Hiện giờ thu nhập của chị đã hơn bạn bè cùng tuổi vài lần. Bố mẹ không phải rong ruổi trên phố nữa. Đầu 2020 gia đình chị chuyển vào nhà mới, nợ ngân hàng chứ không mua đứt được đâu.

Tuy nhiên, chị biết những năm tháng túng thiếu chật vật trước kia đã qua đi rồi, cuộc đời sau này sẽ suôn sẻ hơn. Học hành là nấc thang chạm tới ước mơ và thật sự xứng đáng để tất cả mọi người đầu tư làm thật tốt!