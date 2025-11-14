Nhà nào có đặc điểm này 99% là nhà miền Tây

Miền Tây không chỉ nổi tiếng với sông nước mênh mông hay vườn cây trái trĩu quả, mà còn khiến người ta ấn tượng với cách bài trí nhà cửa rất riêng. Ngay cả sàn nhà - tưởng là chi tiết nhỏ nhặt - cũng được gia chủ dành nhiều tâm huyết để thiết kế sao cho hợp gu hợp ý nhất.

Không khó để nhận ra người miền Tây khi làm nhà thường thích kết hợp nhiều loại gạch cho sàn: từ gạch đá trơn, gạch hoa văn rực rỡ cho đến những khoảng sân rộng để nguyên xi măng, chẳng lát gì cả. Chính sự lộn xộn có chủ ý này đã tạo nên phong cách nhà cửa rất miền Tây, đến mức người ta vẫn hay đùa rằng: "Nhà miền Tây bèo nhất cũng phải có 2 màu gạch".

Trong cùng 1 khoảng sân, người miền Tây có thể lát tới 2-3 loại gạch là điều hết sức bình thường. Còn với tổng thể căn nhà, tùy gu gia chủ mà có thể "chịu chơi" tới 5-6 loại gạch khác nhau, đơn điệu có, lòe loẹt cũng có luôn!

Nguyên nhân khiến nhà miền Tây thường xuất hiện nhiều loại gạch khác nhau đơn thuần là... do sở thích. Người miền Tây vốn nổi tiếng "có tiền là xây nhà", nên mỗi khi dư dả, họ thường mở rộng, cơi nới hoặc tân trang thêm các khu vực mới trong nhà. Ở những không gian mới này, gia chủ thường thích gì lát nấy, từ gạch trơn, gạch hoa văn bắt mắt đến những mảng gạch "độc lạ" mà không cần tuân theo phong cách của kiến trúc cũ.

Một lý do khác đến từ thực tế trong quá trình sử dụng. Sàn gạch cũ theo thời gian có thể bị hư hỏng, nứt nẻ, và đây sẽ là cơ hội để gia chủ miền Tây "chắp vá" hoặc thay mới từng khu vực. Thậm chí, có những chỗ trong nhà được để nguyên nền xi măng mà không lát gạch, có thể vì chưa tìm được loại gạch hợp ý, hoặc đơn giản là khu vực đó tiện cho sinh hoạt ngoài trời, sân vườn hay chăn nuôi gia cầm.

Không khó để nhận ra trong các ngôi nhà miền Tây, cứ mỗi gian nhà lại xuất hiện nhiều màu gạch khác nhau

Sở thích lát gạch không đồng bộ của người miền Tây không hề làm tổng thể mất vẻ hài hòa, ngược lại còn tạo nên nét độc đáo rất riêng. Người miền Tây vốn chân chất, thật thà và phóng khoáng, nên gu nhà cửa thường ưu tiên sự gần gũi, ấm cúng, miễn sao hợp ý gia chủ. Chính "đặc sản" lát nhiều loại gạch trong nhà đã vô tình thể hiện độ rộng rãi của không gian sống lẫn sự dư dả, thoải mái về tài chính của gia chủ.

Nhà nào lát nhiều loại gạch, khả năng rất cao đó là nhà miền Tây!

