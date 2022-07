Nhà Meghan Markle ngày càng mất an toàn khi biệt thự bị đột nhập 2 lần trong 12 ngày và loạt lùm xùm khác

Tờ The Sun đưa tin, vợ chồng Harryy - Meghan Markle cùng hai con nhỏ đang phải đối mặt với nguy cơ không đảm bảo an toàn an ninh. Hồ sơ của cảnh sát cho thấy, họ nhận được cảnh báo về hai vụ đột nhập biệt thự của Harry và Meghan chỉ trong 12 ngày, khi cả gia đình này đều đang ở nhà.

Lần đầu tiên xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm đám cưới của họ, lúc 17h44 chiều 19/5. Lần tiếp theo, họ nhận được cảnh báo lúc 15h21 ngày 31/5, chỉ vài giờ trước khi nhà Sussex lên máy bay riêng để trở về Anh dự đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng.

Tuy nhiên, đây không phải hai vụ đột nhập duy nhất mà nhà Sussex phải đối mặt. Trong vòng 14 tháng qua, cảnh sát Santa Barbara đánh dấu tới 6 lần nhận được cảnh báo. Riêng hai lần trong tháng 5 vừa qua đều được ghi nhận là có "kẻ xâm phạm", "tội phạm trộm cắp tài sản" và "tình huống đáng ngờ".

Dinh thự triệu đô của nhà Sussex.

Căn biệt thự chứa nhiều bất ổn

Theo truyền thông Anh, vợ chồng Meghan Markle mua căn biệt thự có 9 phòng ngủ, một phòng tập gym, bể bơi và sân chơi tennis này từ năm 2020. Nó có tổng diện tích hơn 30.000m2, được bao quanh bởi hàng cây thông và cây bách.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 năm sinh sống, nhà Sussex đã gặp phải nhiều vấn đề nhức nhối tại nơi ở mới. Vào đầu năm nay, truyền thông đưa tin, dinh thự triệu đô của nhà Sussex bị chìm trong mùi hôi thối tỏa ra từ một đầm lầy cho chim cư trú gần đó.

Giới chức địa phương cho biết mùi hôi thối bốc ra từ Andrée Clark Bird Refuge - một đầm lầy nước mặn có diện tích khá rộng. Tình trạng này có thể còn tiếp diễn đến khi việc cải tạo được tiến hành mùa thu tới.

Cameron Benson, quản lý nước sạch của thành phố Santa Barbara, cho hay: "Ở đó có thể bị ứ đọng nước. Các vấn đề về mùi thỉnh thoảng phát sinh. Trong một số điều kiện thời tiết, chúng mới tệ hơn thôi".

Nơi ở hiện tại của nhà Sussex chứa một số vấn đề bất ổn.

Vào tháng 10/2020, nhà Sussex đã được cảnh báo có một con gấu hoang luôn rình mò gần dinh thự của họ. Theo chính quyền địa phương, con gấu này có nơi sống ở Rancho San Carlos, gần nhà Sussex nhưng dạo gần đây nó thường mon men đến các khu vực nuôi gia cầm của những dinh thự giàu có. Các camera an ninh đã ghi lại được cảnh con gấu tấn công những con chim gần đó và xâm nhập vào thùng rác để tìm kiếm thức ăn.

Những lùm xùm xung quanh

Những lo ngại về vấn đề an ninh tại California của nhà Sussex xuất hiện khi Hoàng tử Harry đang kiện Bộ Nội vụ vì không cảm thấy an toàn ở Anh. Họ đã bị tước quyền được cảnh sát thủ đô bảo vệ sau khi không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia từ đầu năm 2020.

Chuyên gia hoàng gia Angela Levin, người từng viết tiểu sử về Harry, cho hay: "Có lẽ Harry nên dồn sự tập trung vào vấn đề an ninh ở California hơn là phàn nàn về an ninh ở Anh. Sau hai lần bị xâm nhập trong vòng 12 ngày, chắc chắn anh ta nên ưu tiên bảo vệ gia đình mình ở Mỹ đi không thì quá muộn".

Hoàng tử Harry đi đạp xe, theo sau anh là vệ sĩ mới.

Hiện tại ở Mỹ, vợ chồng Meghan Markle đang thuê Christopher Sanchez, người từng làm vệ sĩ cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Alberto Alvarez, cựu giám đốc an ninh của Michael Jackson. Tuy nhiên, Alvarez mới đây bị khui ra có nhiều tiền án và từng bị gia đình Michael Jackson sa thải sau khi phát hiện ra sự thật.

Một nguồn tin an ninh tiết lộ với tờ The Sun về công việc của Alvarez trong công tác bảo vệ nhà Sussex: "Alvarez đã làm việc với những người nổi tiếng nhất nên biết mọi thủ thuật để giữ an toàn cho họ. Anh ấy cực kỳ kín tiếng và trung thành với Michael Jackson. Anh ấy và Harry có vẻ hợp nhau. Harry hy vọng Alvarez là người có thể bảo vệ cho gia đình mình".

Nguồn: Daily Mail, The Sun

https://afamily.vn/nha-meghan-markle-ngay-cang-mat-an-toan-khi-biet-thu-bi-dot-nhap-2-lan-trong-12-ngay-va-loat-lum-xum-khac-20220725174844364.chn