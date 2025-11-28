Nha khoa Việt Mỹ – 18 năm tiên phong trong dịch vụ bọc răng sứ thẩm mỹ

18 năm kiến tạo chuẩn mực nha khoa hiện đại

Nha khoa Việt Mỹ đã trải qua chặng đường 18 năm không ngừng đổi mới và hoàn thiện, từ một phòng khám nhỏ phát triển thành hệ thống nha khoa uy tín với trụ sở chính tại 1298 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Suốt hành trình này, nha khoa đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng với triết lý đặt chất lượng điều trị và trải nghiệm người bệnh làm trọng tâm.

Với nền tảng 18 năm chuyên sâu trong điều trị, phục hình, thẩm mỹ nha khoa, cùng hệ thống công nghệ 4.0 đạt chuẩn quốc tế, Nha khoa Việt Mỹ không chỉ mang đến chất lượng điều trị ổn định mà còn đảm bảo tính minh bạch trong phác đồ và chi phí. Chính vì vậy, những dịch vụ được khách hàng quan tâm nhiều nhất như trồng răng sứ giá bao nhiêu 1 cái hay giá bọc răng sứ năm 2025 luôn được công bố rõ ràng, chuẩn y khoa và dựa trên tình trạng răng miệng thực tế. Việc hiểu đúng chi phí, cấu tạo, quy trình sẽ giúp khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp, tối ưu hiệu quả điều trị và đảm bảo tính thẩm mỹ dài lâu.

Thế mạnh nổi bật của Nha khoa Việt Mỹ trong bọc răng sứ

Công nghệ sứ hiện đại – đa dạng vật liệu:

Nha khoa Việt Mỹ cung cấp các dòng sứ chất lượng cao như Cercon HT, Zirconia, DDBio, Ceramco với đầy đủ chứng nhận chính hãng từ Đức, Mỹ, Nhật Bản. Mỗi loại vật liệu đáp ứng nhu cầu phục hình khác nhau, từ độ bền vượt trội của Cercon HT cho răng hàm đến tính thẩm mỹ cao của Zirconia cho răng cửa. Tất cả đều đảm bảo an toàn sinh học, bền chắc lâu dài và đi kèm bảo hành chính hãng.

Bệnh nhân trước và sau bọc răng sứ tại Nha khoa Việt Mỹ

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong phục hình nụ cười:

Đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về kỹ thuật mài răng bảo tồn, thiết kế nụ cười theo tỷ lệ vàng và điều chỉnh khớp cắn chuẩn xác. Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các ca phức tạp, bác sĩ tư vấn rõ ràng theo từng tình trạng cụ thể của khách hàng, đảm bảo phương án điều trị phù hợp và hiệu quả cao nhất.

Đội ngũ bác sĩ tại Nha khoa Việt Mỹ

Máy móc – thiết bị đồng bộ chuẩn công nghệ 4.0:

Hệ thống trang thiết bị hiện đại bao gồm máy scan iTero 5D (thường được gọi là iTero Element 5D) là một máy quét dấu răng kỹ thuật số tiên tiến sử dụng công nghệ laser và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh 3D chi tiết và chính xác của răng và nướu, và công nghệ CAD/CAM thiết kế – chế tác răng sứ tự động với độ chính xác tuyệt đối. Sự đồng bộ này rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Quy trình bọc răng sứ chuẩn 5 bước tại Nha khoa Việt Mỹ

Quy trình bọc răng sứ tại Nha khoa Việt Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt 5 bước chuẩn hóa, đảm bảo kết quả thẩm mỹ cao và an toàn tuyệt đối cho khách hàng:

Bước 1 – Thăm khám và tư vấn chi tiết: Bác sĩ kiểm tra tổng quát tình trạng răng miệng, chụp phim X-quang panorama và CT 3D để đánh giá cấu trúc xương hàm, phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn.

Bước 2 – Điều trị tiền phục hình: Trước khi bọc răng sứ, các vấn đề như sâu răng, viêm nướu, viêm tủy phải được xử lý triệt để.

Quy trình các bước bọc răng sứ tại Nha khoa Việt Mỹ

Bước 3 – Mài răng và lấy dấu: Bác sĩ sẽ tiến hành mài răng thật theo nguyên tắc bảo tồn tối đa men răng. Sau khi mài, bác sĩ sử dụng máy scan số hóa lấy dấu hàm hoặc phương pháp truyền thống với silicon chất lượng cao, gửi mẫu về phòng Lab để chế tác răng sứ.

Bước 4 – Gắn răng sứ tạm và hoàn thiện răng sứ: Trong thời gian chờ răng sứ chính thức được chế tác (khoảng 2-7 ngày, tuỳ ca), khách hàng được gắn răng sứ tạm để bảo vệ chân răng và duy trì thẩm mỹ.

Bước 5 – Gắn răng sứ chính thức và hướng dẫn chăm sóc: Bác sĩ gắn cố định răng sứ bằng keo dán chuyên dụng, kiểm tra lại khớp cắn để đảm bảo răng sứ hoạt động tự nhiên.

Nha khoa Việt Mỹ luôn nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ hàng đầu với mức giá hợp lý, khách hàng sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về phương án điều trị và chi phí trước khi thực hiện. Nếu bạn đang tìm một địa chỉ bọc răng sứ uy tín, có thể tham khảo và đặt lịch hẹn tại Nha khoa Việt Mỹ.

