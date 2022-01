Nhà hàng Phở của người Việt ở Mỹ bị chê "làm thịt sống nhăn", chủ quán phải lên tiếng trần tình và hướng dẫn "ăn phở bò tái sao cho chuẩn"

Tờ tin tức We Are Iowa mới đây đưa tin về một vụ lùm xùm khi thực khách phàn nàn về món Phở của nhà hàng Việt ở Mỹ vì cho rằng nhà hàng chế biến thịt sống, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Được biết, nhà hàng phở chính thống Việt Nam có tên "Pho Real Kitchen and Bar" đặt tại thành phố Des Moines, bang Iowa (Mỹ) đã nhận được một email khiếu nại từ khách hàng online. Người này phàn nàn về túi thịt bò còn sống trong đơn hàng phở giao tận nhà. Trong email, vị khách này cáo buộc nhà hàng "lười biếng, gây nguy hiểm" cho người ăn khi bày biện "thịt bò chưa chín" trong bát phở. "Điều này thật kinh dị", vị khách viết.

Sau khi nhận được email phản ánh chất lượng món ăn ấy, Vy Nguyen, quản lý tiệm phở của gia đình, đã buộc phải lên tiếng đính chính để thực khách hiểu rõ.

Nhà hàng Phở của người Việt ở Mỹ bị chê "làm thịt sống".

Cô chia sẻ rằng nhà hàng gần đây đã nhận được những nhận xét và đánh giá tiêu cực từ thực khách "không hiểu" về cách chế biến phở. Hầu hết ý kiến chỉ trích đều nhắm vào món ăn và văn hóa Việt Nam.



Vy Nguyen cho biết nhà hàng "Pho Real Kitchen and Bar" là niềm tự hào của cô và gia đình. Họ coi đó là niềm hãnh diện khi được chia sẻ văn hóa Việt Nam với cộng đồng địa phương thông qua các món ăn. Đây là lý do tại sao cô cảm thấy cần phải công khai email gần đây từ một khách hàng chỉ trích nhà hàng là "lười biếng" và " gây nguy hiểm", cho rằng nó là "kinh dị và chống lại quy tắc an toàn về sức khỏe".

“Họ nói rằng chúng tôi lười biếng và điều đó khiến tôi rất buồn”, Vy Nguyen nói. “Tôi biết bố mẹ tôi đã phải vất vả như thế nào để làm ra những món ăn ấy. Họ làm việc từ 12 đến 13 giờ đồng hồ mỗi ngày”.

Bài đăng của Vy Nguyen hiện đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Vy Nguyen cũng giải thích rằng họ chuẩn bị các món ăn mang đi theo phương pháp truyền thống của Việt Nam. Ở Việt Nam, phở thường được ăn kèm với thịt bò sống thái lát mỏng, sau đó được ăn cùng nước dùng phở thật nóng. Vy Nguyen cho biết thêm, mặc dù gia đình cô thích phục vụ các món ăn Việt Nam theo cách truyền thống, nhưng khách hàng vẫn có thể đưa ra yêu cầu theo sở thích cá nhân, chẳng hạn như phải nấu chín thịt trước khi phục vụ.

“Tôi tôn trọng nếu bạn thích ăn món ăn theo một cách khác, nhưng đây là cách chúng tôi làm điều đó”, cô nói.

Trên trang fanpage của nhà hàng cũng đăng tải một số hướng dẫn về cách chuẩn bị phở đúng cách với nội dung:

“Vui lòng gọi và hỏi nếu bạn vẫn còn thắc mắc! Nhưng việc gọi điện và quát mắng nhân viên của chúng tôi vì điều gì đó mà bạn không hiểu là điều không bao giờ được chấp nhận. Việc chê bai món ăn của chúng tôi khi bạn không thích hoặc chỉ đơn giản là chưa hiểu về nó, là sự xúc phạm và thiếu tế nhị đối với văn hóa của chúng tôi.

Có thể có một món ăn nào đó không phù hợp với bạn, nhưng với nhiều người khác, đó là niềm an ủi, đó là món ăn của cha mẹ, của quê hương. Chúng tôi sẽ luôn phục vụ với "phiên bản chân thực nhất của món ăn" và nếu nó không thích hợp với bạn, thì ngoài kia còn rất nhiều nhà hàng khác để bạn đến trải nghiệm!".

Nguồn: Next Shark

https://afamily.vn/nha-hang-pho-cua-nguoi-viet-o-my-bi-che-lam-thit-song-nhan-chu-quan-phai-len-tieng-tran-tinh-va-huong-dan-an-pho-bo-tai-sao-cho-chuan-20220114172650456.chn