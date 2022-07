Nhà hàng Horizon Rooftop tầng 36 khách sạn 5 sao Four Points by Sheraton Danang ra mắt thực đơn mới với nhiều lựa chọn hấp dẫn

Được mệnh danh là nhà hàng được yêu thích nhất Đà Nẵng với mức giá tầm trung, Horizon Restaurant & Bar hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn cho cả khách du lịch và người dân địa phương.



Đầu bếp dày dạn kinh nghiệm – Nguyễn Hữu Hậu

Với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc, đảm nhiệm vai trò Bếp trưởng của nhiều nhà hàng thuộc các khách sạn, resort quốc tế, tài năng và niềm đam mê ẩm thực là nền tảng để vị Bếp trưởng tài hoa và dễ mến này thổi hồn vào những món ăn chuẩn vị.

Món ngon Việt Nam và tinh hoa ẩm thực thế giới

Thực đơn mới là hành trình trải nghiệm đưa những thực khách đến với hương vị, cách chế biến và thưởng thức của văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam và tinh hoa ẩm thực Âu, Á. Nổi tiếng với sự nhẹ nhàng và đầy tinh tế, ẩm thực Việt Nam là sự lựa chọn không thể thiếu cho món khai vị hay bữa ăn nhẹ giữa buổi. Thực khách sẽ dễ dàng lựa chọn giữa hàng loạt các món ăn gia đình Việt đặc sắc được đưa vào trong thực đơn lần này.

Dành riêng cho tín đồ yêu hải sản, món Salad Hải sản kiểu Đà Nẵng, với các nguyên liệu hải sản tươi sống như vẹm, tôm, mực kết hợp cùng rau củ tươi giòn, đem đến một làn gió tươi mới và độc đáo. Nếu thực khách tìm kiếm một món chính chất lượng cho bữa trưa hay bữa tối thì có thể thử món Bò Lúc Lắc.

Từng miếng thịt bò vuông vắn được xào mềm chín tới, căng mọng, thêm gia vị ướp đậm đà, ăn kèm với khoai tây, ớt chuông giòn giòn ngọt ngọt. Đây chắc chắn là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho những thực khách yêu thích thịt. Ngoài ra, còn vô vàn những món ăn chính đầy hấp dẫn khác như: Phở Truyền Thống, Nem Nướng Cuộn Mía, Cá Chẽm Áp Chảo, Cơm Gà Quay…

Không cần du lịch thế giới, các thực khách vẫn có thể thưởng thức món Mỳ Ý Sốt Bò Bằm đúng chuẩn hương vị Ý tại Horizon Restaurant & Bar, những sợi mì vàng óng được cuộn tròn bắt mắt, thấm nước sốt thịt bò bằm cùng cà chua đỏ sánh, tạo nên hương vị lôi cuốn đến bất ngờ. Bên cạnh đó, Thăn vai bò Úc nướng cũng là một gợi ý đổi món thú vị từ các đầu bếp của chúng tôi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi kết thúc bữa tối thật đặc biệt bằng một món tráng miệng thơm ngon từ thực đơn mới lần này. Thử ngay Kem thuyền chuối – sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của chuối và sự thanh mát của kem nhiều vị như vanilla, dâu tây, sô cô la cho một bữa tối đáng nhớ.

Thưởng thức hương vị địa phương qua từng ly bia thủ công

Điểm nhấn trong thực đơn mới lần này, không chỉ là những món ăn hảo hạng mà còn là hơn 60 loại bia khác nhau trong bộ sưu tập bia, đặc biệt là bia thủ công. Với mong muốn mang đến những trải nghiệm khác biệt, Best Brews bia giúp cho thực khách cảm nhận hương vị bia rõ nét cùng chất lượng tuyệt hảo của các loại bia thủ công của địa phương.

Với thực đơn hoàn toàn mới và mức giá tầm trung này, thực khách có thể dễ dàng lựa chọn hương vị yêu thích cho riêng mình cùng các thành viên trong gia đình tại Four Points by Sheraton Đà Nẵng.

Về nhà hàng Horizon Rooftop Restaurant & Bar

Địa chỉ: Tầng 36 – Khách sạn Four Points by Sheraton Danang. 118-120 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: +84 236 399 7979

Hotline: 0917 993 703

Email: FourPointsDanang.FB@fourpoints.com

Tham khảo các chương trình ưu đãi và thông tin về Horizon Rooftop Bar & Restaurant tại: (6) horizon bar - Search Results | Facebook

Về Four Points

Four Points by Sheraton là một thương hiệu khách sạn quốc tế với 295 khách sạn có mặt ở 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Du lịch theo phong cách mới, tại Four Points, du khách có thể tìm thấy phong cách cổ điển vượt thời gian được kết hợp với nét hiện đại cùng sự phục vụ chân thành trong một môi trường thân thiện ở bất kỳ đâu trên thế giới. Thương hiệu khách sạn Four Points có mặt khắp mọi nơi từ trung tâm đô thị lớn, bên bãi biển, gần sân bay đến cả vùng ngoại ô.

Mỗi khách sạn đều mang đến một không gian quen thuộc, mang đậm bản sắc địa phương nơi khách hàng có thể nghỉ ngơi và thư giãn, theo dõi các chương trình thể thao yêu thích và thưởng thức Best Brews – bộ sưu tập bia địa phương và là nét đặc trưng ẩm thực riêng của thương hiệu Four Points. Four Points tự hào là một phần của chương trình Marriott Bonvoy, chương trình Khách hàng thân thiết của tập đoàn Marriott International. Marriott Bonvoy mang đến cho hội viên một danh mục thương hiệu toàn cầu, trải nghiệm độc quyền tại Marriott Bonvoy Moments và các lợi ích chưa từng có bao gồm các đêm miễn phí và nâng hạng hội viên Elite.

Để đăng ký miễn phí hoặc biết thêm thông tin về chương trình, hãy truy cập website MarriottBonvoy.com. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập và kết nối với Four Points trên các trang trực tuyến.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) có trụ sở tại Bethesda, Maryland, USA, với hơn 7,600 khách sạn dưới sự quản lý của 30 thương hiệu hàng đầu rộng khắp 133 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott vận hành và nhượng quyền thương hiệu các khách sạn và cấp phép sở hữu cho các khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới.

Tập đoàn còn mang đến chương trình Khách hàng thân thiết Marriott BonvoyTM với nhiều đặc quyền du lịch hấp dẫn cho hội viên. Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng truy cập trang www.marriott.com của chúng tôi, và để cập nhật các thông tin mới nhất, hãy truy cập www.marriottnewscenter.com. Kết nối với chúng tôi qua Facebook và @MarriottInt trên Twitter và Instagram.

https://afamily.vn/nha-hang-horizon-rooftop-tang-36-khach-san-5-sao-four-points-by-sheraton-danang-ra-mat-thuc-don-moi-voi-nhieu-lua-chon-hap-dan-20220726122705373.chn