Nhà giàu hay nhà nghèo cũng phải nhớ 4 điều này, kẻo tiền tài khó giữ, con cháu lụi bại

Một ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là nơi tụ khí, dưỡng phúc cho cả gia đình. Trong phong thủy nhà ở, cửa chính được ví như "miệng" của ngôi nhà - nơi tiếp nhận luồng sinh khí và cũng là cánh cổng dẫn tài lộc, sức khỏe, may mắn cho cả gia đình. Bởi vậy, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ ở khu vực này, dòng khí tốt có thể bị cản trở, thậm chí khiến vận may hao tán, tiền bạc khó giữ. Dưới đây là 4 điều liên quan đến cửa nhà mà gia chủ nên lưu tâm nếu muốn cuộc sống thuận lợi và thịnh vượng.

1. Giữ cửa chính luôn sạch sẽ, thông thoáng

Một ngôi nhà dù lớn hay nhỏ, sang trọng đến đâu cũng không thể coi là vượng khí nếu khu vực cửa chính bừa bộn, ẩm thấp hoặc tối tăm. Theo phong thủy, cửa là nơi giao hòa giữa năng lượng trong - ngoài, nếu bị chắn bởi rác, nước đọng, chổi lau nhà hay đồ đạc linh tinh, khí tốt sẽ không thể lưu thông, còn tà khí lại dễ tụ lại.

Ngoài ra, việc trồng cây lớn, đặc biệt là những loại có tán rậm, thân to ngay trước cửa cũng là điều nên tránh. Dáng cây che khuất lối vào chẳng khác nào chắn đường tài khí, khiến chủ nhà làm ăn khó phát đạt, sức khỏe giảm sút. Tốt nhất, nên để khoảng không gian 1-2m trước cửa thật gọn gàng và sáng sủa, lát gạch sạch, đặt một chậu cây xanh nhỏ hoặc tấm thảm chào khách màu tươi sáng để tăng năng lượng tích cực. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể thay đổi hoàn toàn vận khí của ngôi nhà.

2. Tránh để cửa đối cửa - thế "khai khẩu sát"

Một lỗi phong thủy khá phổ biến là cửa chính đối thẳng với cầu thang, cửa hậu hoặc thang máy. Dân gian gọi đây là thế "khai khẩu sát", nghĩa là miệng khí mở ra - đóng vào không đúng hướng, khiến tài khí vừa vào đã bị hút ra ngoài, không thể tụ lại. Gia đình dễ gặp cảnh tiền vào tay trái ra tay phải, công danh sự nghiệp thiếu ổn định.

Nếu nhà bạn rơi vào tình huống này, không nhất thiết phải phá dỡ hay xây lại. Có thể hóa giải bằng những cách đơn giản như:

- Đặt bình phong hoặc tủ thấp ngay sau cửa, vừa tạo lớp ngăn khí vừa tăng tính thẩm mỹ.

- Bày chậu cây lá to (như kim ngân, phát tài, thiết mộc lan…) ở khu vực đối diện cửa để hút khí lành, giữ tài lộc.

- Nếu cửa đối diện thang máy (trong chung cư), có thể treo rèm hoặc chuông gió đồng để tạo chuyển động, tránh dòng khí xung thẳng.

Phong thủy vốn không cứng nhắc, chỉ cần hiểu nguyên tắc tụ khí sinh tài, gia chủ có thể linh hoạt điều chỉnh để duy trì dòng năng lượng tốt cho ngôi nhà.

3. Ba điều nên thấy khi mở cửa bước vào

Theo quan niệm cổ truyền, ấn tượng đầu tiên khi mở cửa có ảnh hưởng lớn đến vận khí chung của căn nhà. Ba yếu tố được xem là cát tường nhất gồm:

Màu đỏ: biểu tượng của may mắn, nhiệt huyết và hỷ khí. Một vật trang trí nhỏ màu đỏ như bức tranh, tấm thảm hay bình hoa cũng giúp không gian sáng bừng sức sống.

Màu xanh: thể hiện cho sự sinh sôi, phát triển. Chỉ cần một chậu cây nhỏ như trầu bà, lan ý, vạn niên thanh… đặt gần cửa là đã đủ để mời gọi năng lượng tích cực.

Tranh ảnh đẹp: không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp giữ khí trong nhà. Tuy nhiên, cần chọn tranh mang ý nghĩa tốt lành như phong cảnh tươi sáng, chim hạc, cá chép, tránh hình ảnh thú dữ hay nước chảy ra ngoài.

Nguyên tắc đơn giản: mở cửa thấy điều đẹp - lòng người vui - khí vận cũng theo đó mà hanh thông.

4. Ba điều tuyệt đối không nên thấy khi mở cửa

Nếu có ba điều nên thấy thì cũng có ba điều không nên xuất hiện ngay khi bước vào nhà, bởi chúng dễ khiến vận may tiêu tán:

Nhà vệ sinh: nơi chứa uế khí, nếu đặt đối diện cửa chính sẽ khiến khí xấu xông thẳng vào không gian sống. Ngoài ra, đây còn là vị trí ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tiêu hóa và hô hấp.

Khu bếp: trong phong thủy, bếp tượng trưng cho "tài khố" của gia đình. Mở cửa thấy bếp chẳng khác nào "lộ tài", tiền của khó tụ, làm bao nhiêu cũng không giữ được.

Gương soi: vật phản chiếu năng lượng mạnh, nếu đặt đối diện cửa chính sẽ phản ngược sinh khí và tài khí ra ngoài. Nếu cần treo gương để trang trí, nên đặt lệch hướng hoặc quay về phía trong nhà.

Chỉ cần khéo léo điều chỉnh vị trí những yếu tố này, không gian sống sẽ trở nên hài hòa, dễ chịu và thịnh vượng hơn nhiều.

