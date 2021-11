Nhà đài tiết lộ mâu thuẫn giữa nhà Meghan với hoàng gia, Nữ hoàng Anh cùng con cháu có động thái chưa từng thấy

Mới đây BBC2 đã giới thiệu phim tài liệu mang tên "The Princess and The Press" gồm 2 phần nói về mối quan hệ giữa hai hoàng tử William và Harry cùng các thành viên hoàng gia. Phần đầu tiên đã được phát sóng vào tối ngày 21/11, dài hơn 1 tiếng đồng hồ, tập trung các hoạt động của Harry và William từ năm 2012 - 2018.

Trong một tuyên bố chung bất thường, Cung điện Buckingham, Cung điện Kensington và Nhà Clarence (đại diện cho Nữ hoàng Anh, nhà Cambridge và Thái tử Charles) cho biết họ vô cùng "thất vọng" với những tuyên bố đã bị "thổi phồng" và vô căn cứ ở trong bộ phim tài liệu này. Các luật sư hoàng gia được cho là đang chờ đợi phần 2 của bộ phim trước khi có hành động pháp lý cụ thể.

Gia đình hoàng gia cùng đưa ra một tuyên bố chung về bộ phim tài liệu mới đây.

Cung điện Buckingham được cho là đã đe dọa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai với BBC. Đây là lần hiếm hoi các thành viên cao cấp của hoàng gia cùng chung tay, đoàn kết lên án công khai nhà đài.

"Một nền báo chí tự do, có trách nhiệm và cởi mở đóng vai trò quan trọng mang tính sống còn đối với một nền dân chủ lành mạnh. Tuy nhiên, các tuyên bố có phần thổi phồng và vô căn cứ từ các nguồn giấu tên được trình bày như thể đó là sự thật hiển nhiên đã đem đến nỗi thất vọng lớn", một phần nội dung trong thông báo chung của hoàng gia ghi rõ.

Trong tập đầu của bộ phim tài liệu, nhà báo Omid Scobie, đồng tác giả cuốn tiểu sử gây tranh cãi về nhà Sussex "Đi tìm Tự do" cho biết: "Có một số người cảm thấy Meghan cần phải được đặt vào đúng vị trí của mình. Tôi tin rằng biện pháp trừng phạt ở đây đó chính là rò rỉ câu chuyện tiêu cực về Meghan. Đã có nhiều tin đồn về các câu chuyện tiêu cực và tai hại nhất đều bắt nguồn từ gia đình hoàng gia hoặc các phụ tá hoàng gia khác. Từ việc tìm hiểu của riêng tôi, điều đó chính xác là sự thật".

Tập phim cũng có sự xuất hiện của Jenny Afia, một luật sư từng làm việc với Meghan đã bác bỏ cáo buộc về chuyện cô là "nữ công tước khó tính". Nữ luật sư này nói trong bộ phim tài liệu: "Những câu chuyện nói rằng Meghan khó tính, hay đòi hỏi và khiến tất cả mọi người đều bỏ việc là không đúng sự thật".

Nữ luật sư Jenny Afia bảo vệ Meghan trong bộ phim tài liệu.

Bên cạnh đó, một nguồn tin cũng tiết lộ rằng, Hoàng tử William được cho là cấm các hãng tin tức chống lại các thành viên trong gia đình anh. Ngoài ra, Công tước xứ Cambridge, 39 tuổi, được tạo điều kiện làm với việc báo chí tốt hơn nhiều so với em trai Harry.

Bộ phim tài liệu cũng cho hay, Hoàng tử Harry đã quyết định công bố mối quan hệ giữa anh với bạn gái Meghan đúng vào thời điểm Thái tử Charles đang ở Oman trong chuyến công du tới Trung Đông. Chính động thái này của Harry đã làm lu mờ chuyến công du của cha đẻ mình.

Phóng viên hoàng gia Rhiannon Mills của Sky nói với BBC: "Trong hoàng gia, bạn không thể làm bất cứ điều gì trong khi một thành viên khác của gia đình đang đi công du, điều đó có thể làm lu mờ chuyến đi. Harry đã xác nhận đang hẹn hò với Meghan làm thổi bay mọi thông tin về Thái tử Charles trong chuyến công du ấy".

Nhiều người hâm mộ hoàng gia tuyên bố họ sẽ không xem các tập phim trên bởi những thông tin thiếu xác thực về gia đình hoàng gia nhất là trong mối quan hệ của họ với nhà Sussex.

