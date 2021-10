Nguyễn Văn Chung làm điều cực ý nghĩa để truyền năng lượng tích cực trong mùa dịch

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa cho ra mắt album nhạc hòa tấu "On the way home" mà anh đã sản xuất trong suốt thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Những bài nhạc đều là cảm xúc trong những khoảnh khắc, những trải nghiệm mà Nguyễn Văn Chung đã có, đã cảm nhận, đã nhìn thấy, đọc thấy mỗi ngày.

Nam nhạc sĩ mong rằng những giai điệu nhẹ nhàng này có thể xoa dịu vết thương tâm hồn của mọi người, những người y bác sĩ ngày đêm chiến đấu, những anh bộ đội công an dân phòng trực chốt, những tình nguyện viên, và tất cả mọi người dân chúng ta đang trải qua cuộc chiến đấu căng thẳng nhất, cam go nhất trong đời mình.

"Những bài nhạc này không có lời vì mỗi người sẽ tự có câu chuyện của riêng mình. Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy bình an, nhẹ lòng, ngủ ngon, và có thêm năng lượng tích cực để mỗi ngày tiếp tục kiên trì chiến đấu với dịch bệnh, với những bức bối của bản thân mình và với những khó khăn đang gánh trên vai", Nguyễn Văn Chung cho biết.

Đôi lúc khi đang chạy xe trên đường về nhà mình trước giờ giới nghiêm, thấy đường phố vắng lặng bất chợt Nguyễn Văn Chung đã rơi nước mắt vì thương thành phố. Anh mong dịch bệnh sớm qua, để những người đang chiến đấu vì mọi người sớm được trở về nhà. Trong album cũng có ca khúc anh viết để chia buồn với cảm giác mất đi người thân vì dịch bệnh của bạn bè và người quen xung quanh tôi.

Nguyễn Văn Chung cũng sáng tác nhiều ca khúc để những bạn tình nguyện viên ngồi ôm nhau trên chiếc xe bán tải dưới cơn mưa, hay những ca khúc để cầu an cho những người đã mất vì dịch bệnh và mong rằng những thành viên còn lại trong gia đình họ đều sẽ được bình an và khoẻ mạnh, sớm vượt qua nỗi đau mất mác... Album "On the way home" được hoà âm bởi nhạc sĩ Nguyễn Trần Trọng Hiếu và được phát trên kênh Youtube của Nguyễn Văn Chung.

Album nhạc hòa tấu "On the way home" - Nguyễn Văn Chung