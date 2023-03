Nguyễn Thị Dự - Lan tỏa giá trị tích cực qua những chia sẻ về quan điểm sống mới lạ

Nguyễn Thị Dự hay còn gọi với cái tên khác là Miu Xynh là một TikToker trẻ thuộc thế hệ 9x. Trước đây cô theo học tại Đại học tài chính Marketing và Đại học FPT. Hiện nay, Nguyễn Dự đang vừa làm TikTok vừa theo đuổi con đường phát triển bản thân trong ngành bảo hiểm và kinh doanh online. Hiện nay, mức thu nhập trung bình của chị có thể lên đến 300 triệu, tuy nhiên, chị vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để phát triển và nâng cao thu nhập của bản thân.

Hiện nay, cô gái 9x đang kết hợp giữa nội dung số và công việc thường ngày để chia sẻ những trải nghiệm và quan điểm sống của cá nhân. Mặc dù không phải một người quá thành công, tuy nhiên Nguyễn Dự luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì mình đã có những hướng đi đúng đắn. Cho dù cô đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc, thế nhưng đam mê và hạnh phúc khi làm nghề luôn là động lực to lớn để luôn cố gắng.

Chia sẻ về quyết định xây kênh TikTok nói về những nội dung thường ngày, gần gũi với mọi người và đưa ra quan điểm, Nguyễn Thị Dự nói: "Bản thân là một người phụ nữ, mình luôn thấu hiểu được những khó khăn của người có cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên, mình không cho rằng đó là lý do mọi người cảm thấy tự ti, không dám khẳng định mình. Dù trong tình yêu hay công việc, hay cuộc sống, phụ nữ đều hoàn toàn có thể chủ động và tự chủ. Đó chính là quan điểm sống và điều mà mình muốn truyền tải đến mọi người mỗi ngày qua từng clip nhỏ".

Bên cạnh đó, kênh TikTok cũng là không gian lý tưởng để cô gái trẻ phát triển trong công việc.

Hiện nay, Nguyễn Thị Dự đang mở rộng quy mô công việc. Cô gái trẻ không chỉ bó mình trong một công việc như trước đây mà bắt đầu làm nhiều hơn, phát triển nhiều hơn trong đa dạng lĩnh vực. Những trải nghiệm mới mẻ từ làm nội dung TikTok, tư vấn bảo hiểm, kinh doanh online… đã cho cô gái 9x có được những trải nghiệm thú vị, phục vụ cho cuộc sống và công việc trong tương lai.

Mặc dù làm nhiều công việc, thế nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Dự luôn cố gắng chỉn chu nhất khi xuất hiện. Với mỗi khách hàng, cô luôn sử dụng thái độ cầu thị, lắng nghe mong muốn nguyện vọng của khách hàng trước khi tư vấn. Trong kinh doanh, cô cũng cố gắng hết mình để đem đến những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc tận tâm.

Có lẽ chính vì những lý do này nên mọi người luôn thấy một Nguyễn Thị Dự đầy năng lượng qua mỗi nội dung đăng tải. Dự cho rằng dù làm gì thì cũng phải có kiến thức, có tìm hiểu và nỗ lực hết mình. Mọi việc trên đời tốt hay xấu là do mình nhận định. Do đó, sống nỗ lực và thật tâm sẽ là bí quyết quan trọng để luôn vui vẻ và đến gần hơn với thành công.