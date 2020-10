Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng: Đông mềm giữ được vị và chất của thực phẩm

Bảo quản thực phẩm theo phương pháp truyền thống

Trong mỗi gia đình, tủ lạnh là vật dụng bảo quản thức ăn quan trọng. Các gia đình có thể trữ được thực phẩm từ 4-6 tháng, thậm chí cả năm khi sử dụng ngăn đá.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng QG, trong ngăn đá, nhiệt độ duy trì từ -18 đến -7 độ C, để bảo quản thực phẩm được lâu thì mức nhiệt -18 độ C là tốt nhất. Mặc dù lạnh sâu nhưng khi cho thịt vào bảo quản vẫn phải là thịt tươi, bao kín, không để không khí lọt vào và không nên để khối to mà nên cắt theo trọng lượng đủ bữa ăn để thuận tiện cho việc rã đông sau này. Với cách bảo quản này, thịt lợn, bò, trâu, gà, cá có thể bảo quản được từ 4-6 tháng.

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm đánh giá cao khả năng giữ thực phẩm tươi ngon và trọn vị dinh dưỡng của công nghệ đông mềm ở -3 độ C.

Song do bảo quản lạnh sâu, ảnh hưởng đến tế bào thực phẩm khiến thực phẩm không còn độ tươi ngon ban đầu, protein bị biến tính khi rã đông. Thời gian rã đông càng lâu càng hao hụt dinh dưỡng, ấy là chưa nói đến việc protein thực phẩm bị vón, khi chế biến có cảm giác dai, vị ngọt giảm. Một số vitamin B và C trong thực phẩm cũng bị hao hụt, mất mát trong quá trình rã đông.

Còn ngăn mát có nhiệt độ từ 0-5 độ C nhưng đối với thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt bò, gà… ngăn mát kể cả ở nhiệt độ -1 độ C cũng không nên để lâu hơn 2-3 ngày vì sau thời gian này, thực phẩm bắt đầu có hiện tượng bốc mùi và rỉ nước do bị vi khuẩn xâm nhập, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho biết thêm.

Đông mềm – Phương pháp lưu trữ thực phẩm hoàn toàn mới

Gần đây trên thị trường xuất hiện một loại tủ lạnh tích hợp công nghệ mới - công nghệ đông mềm giúp thực phẩm có thể tươi ngon và giữ trọn dưỡng chất trong 7 ngày liền mà không cần dùng đến ngăn đông đá, thực chất công nghệ này thế nào? Theo thông tin từ nhà sản xuất, đông mềm tức là chỉ tạo lớp băng mỏng bảo vệ (làm đông nhẹ) trên bề mặt thực phẩm mà không phải đông cứng thực phẩm như để ở ngăn đá tủ lạnh.

Hiện nay Panasonic là hãng tiên phong trong việc phát triển riêng công nghệ đông mềm để đảm bảo giữ ổn định mức nhiệt độ lý tưởng -3 độ C, giúp nấu ngay không cần rã đông mà vẫn giữ được tối đa dưỡng chất, bảo quản được thực phẩm tươi ngon như ngày đầu trong 7 ngày liền.

Cũng theo ý kiến các chuyên gia, tủ lạnh có độ đông mềm đạt chuẩn phải đạt -3 độ C, chỉ khi đạt được ngưỡng nhiệt độ này mới được coi là đông mềm đạt chuẩn, các nhiệt độ cao hơn -3 độ C đều không phải là đông mềm đạt chuẩn.

Ở những phiên bản cao cấp, ngăn đông mềm PrimeFresh+ của Panasonic còn được trang bị BlueAg+, giúp diệt đến 99,99% vi khuẩn.

Tại sao đạt ngưỡng -3 độ C lại quan trọng? Nguyên lý hàng rào băng bảo vệ thực phẩm phải đạt -30C mới đủ để ngăn vi khuẩn không xâm nhập vào thực phẩm, ngăn ngừa oxy hóa trên thịt, cá và độ lạnh này mới giúp thực phẩm tươi ngon trong 7 ngày liên tục.

Tuy nhiên, để duy trì nhiệt độ ngăn đông mềm ổn định ở -3 độ C lại không đơn giản, không phải hãng nào cũng làm được. Đó là lý do vì sao Panasonic trang bị riêng một cảm biến nhiệt và thiết kế cơ cấu tách riêng nhiệt cho ngăn này, giúp thức ăn luôn giữ được chất lượng hoàn hảo.

Công nghệ cấp đông mềm Prime Fresh+ trên tủ lạnh Panasonic là bước tiến mới về tốc độ đông mềm, siêu nhanh gấp 4 lần so với thông thường. Chỉ sau 30 phút, thực phẩm sẽ có được lớp đông nhẹ bề mặt, và sau 2 tiếng nhiệt độ bề mặt thực phẩm sẽ đạt ở mức -3 độ. Nhờ đó, giúp giảm tốc độ oxy hóa thịt, cá lên tới 20% so với thế hệ cũ, qua đó việc chế biến các món ăn giữ trọn vẹn dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến thực phẩm, dù người nội trợ vệ sinh kỹ càng đến đâu cũng khó tránh khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã tích hợp thêm tính năng BlueAg+ vào ngăn đông mềm, sử dụng ánh sáng xanh với với ion bạc để kích hoạt gốc -OH nhằm diệt khuẩn đến 99,99%.

Cấp đông mềm PrimeFresh+ kết hợp với BlueAG+ có khả năng diệt vi khuẩn tới 99.99% (Theo báo cáo Sudsachsen Wasser GmbH – Postfach 1022), khử mùi vượt trội nhờ phong tỏa đến 70% phân tử mùi lan tỏa ngay trong phút đầu tiên, và vô hiệu hóa chúng chỉ trong 1 giờ, an tâm bảo quản thịt cá, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Trao đổi về điều này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho biết, công nghệ đông mềm kết hợp ánh sáng xanh và tinh thể bạc không chỉ diệt khuẩn tới 99,99%, giữ được cá thịt, hải sản tươi ngon trong 7 ngày mà điều quan trọng là giữ được cả vị và chất của thực phẩm.

Bên cạnh đó, với công nghệ này, việc rã đông thực phẩm đơn giản hơn. Chỉ cần rửa qua và cắt thái theo yêu cầu của món ăn là đã chế biến được, giúp người nội trợ tiết kiệm ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Các chuyên gia đanh giá, -3 độ C là mức nhiệt độ đông mềm chuẩn nhất hiện nay vì có khả năng ngăn vi khuẩn xâm nhập thực phẩm

Trong dinh dưỡng, thực phẩm có thời gian bảo quản ngắn dễ giữ được hương vị hơn. Thực phẩm không cần rã đông mà có thể nấu ngay thì hương vị được giữ nguyên, thực phẩm thơm, ngon hơn, giá trị dinh dưỡng nguyên vẹn, PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm bổ sung.

Vì vậy, đông mềm ở nhiệt độ -3 độ C được giới chuyên gia đánh giá là một công nghệ đột phá cách lưu trữ thực phẩm thông thường của tủ lạnh hiện nay.