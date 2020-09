Nguyên nhân vụ tai nạn hầm mỏ khiến 16 người thiệt mạng tại Trung Quốc

Theo cơ quan điều tra, băng chuyền bằng vật liệu da trong mỏ than bốc lửa làm lượng khí carbon monoxit (CO) tăng cao là nguyên nhân khiến 16 thợ mỏ thiệt mạng, một người nguy kịch trong vụ tai nạn rạng sáng ngày 27/9 tại một mỏ than ở huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc. Được biết, trong đợt kiểm tra hồi tháng 6/2020, hầm mỏ này cũng đã bị phát hiện lỗi an toàn trong công tác sản xuất và được yêu cầu chấn chỉnh.

Lối vào một mỏ than ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Năm 2015, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại một hầm than ở tỉnh Hắc Long Giang khiến 21 công nhân thiệt mạng. Theo Tổng cục giám sát an toàn quốc gia Trung Quốc, yếu kém trong công tác quản lý an toàn sản xuất, không định kỳ kiểm tra và kịp thời sửa chữa, thay thế băng chuyền là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn trên./.