Nguyên nhân nào khiến ông Dũng "lò vôi" từ chỗ coi "thầy là máu thịt của tôi" đến ngờ vực và gay gắt tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo?

Liên quan đến việc lương y Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo với số tiền lớn thì mới đây, ông Dũng "lò vôi" đã có những chia sẻ vô cùng bất ngờ,lần đầu ông Dũng "lò vôi" hé lộ nguyên nhân khiến bản thân mình bắt đầu có cái nhìn ngờ vực về phía ông Yên.

Cụ thể, chia sẻ với báo giới việc ông có đi theo ông Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh ở một số nơi. Trong lần xuống An Giang, khi công an ra báo giải tán, nhưng người dân không chịu về vì họ nói đã mua phiếu khám bệnh từ 2 triệu đến 10 triệu đồng, có những người ở rất xa phải xếp hàng từ sớm.

Ông Dũng "lò vôi"

Lúc đó, ông Dũng đã hỏi ông Võ Hoàng Yên vì sao có chuyện bán phiếu. Ông Yên trả lời do ban tổ chức chứ ông không biết.

Ông Dũng "lò vôi" cho rằng, kể từ giờ phút đó, ông đã "đánh dấu hỏi trong đầu" mình, rằng nếu sau này mình xây trung tâm, mang tiếng chữa bệnh hành thiện, nhưng họ lại bán phiếu lấy tiền thì mình sẽ mang tiếng suốt đời với dân chúng.

Trong 1 lần khác, ông Dũng "lò vôi" cho biết từng được ông Võ Hoàng Yên kể có tài sản khoảng 300 tỷ, đứng thứ nhì của huyện Tánh Linh (Bình Thuận). "Một ngày, nghe tôi chuẩn bị bán đất thì nói với tôi: 'Anh Dũng biết không... nói vậy chứ tôi cũng dành dụm tích lũy, giờ tài sản của tôi cũng có 100 triệu đô'".

"Tôi về nói với vợ và nhân viên, tôi không thể cầm tiền cho những người có khối tài sản giàu có như thế được. Biết bao nhiêu người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của tôi", ông Dũng chia sẻ với báo chí.

Lúc nghe ông Yên tiết lộ về khối tài sản "khủng", bản thân ông Dũng vô cùng bất ngờ, vì ông không ngờ được rằng 1 lương y suốt đời hành thiện, giúp người không lấy tiền tại sao lại có khối tài sản lớn đến như vậy?

Từ việc chữa bệnh phải mua phiếu cho đến việc ông Yên sở hữu khối tài sản "khủng" trong khi bản thân chữa bệnh hành thiện, không lấy tiền khiến ông Yên dần nghi ngờ ông Yên có những điều "bất thường"

Trước đó, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên - người được mệnh danh là "lương y" chữa hết câm, điếc trong các video clip trên mạng xã hội đều là sản phẩm dàn dựng đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng.

Bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà hàng trăm tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua; việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác.

Bên cạnh đăng tải thông tin, chia sẻ của mình trên mạng xã hội thì bà Nguyễn Phương Hằng còn xác nhận đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM để tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 150 tỉ đồng. Bà Hằng cũng đã được cơ quan công an mời lên làm việc liên quan đến sự việc trên.

Về phía ông Võ Hoàng Yên, mới đây, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền, cho biết thời gian qua, Cục đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các thông tin cần được làm rõ là sau khi tốt nghiệp Y sĩ tại trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa vào tháng 7/2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cung cấp quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác (nếu có). Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng yêu cầu Sở Y tế Bình Thuận trả lời bằng văn bản điện tử.