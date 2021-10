Nguyên mẫu ác nữ trong "101 con chó đốm": Ả phụ nữ ăn chơi trác táng, hút hơn trăm điếu thuốc/ngày, cuối đời phát biểu một câu khiến hậu thế nhớ mãi

Đối với những người đam mê phim hoạt hình của Disney, hẳn không ai còn xa lạ với Cruella De Vil, ác nữ "trộm chó" với gu ăn mặc độc lạ trong "101 con chó đốm". Đây được đánh giá là nhân vật phản diện lâu đời và ấn tượng nhất của nền văn hóa đại chúng.

Nhà làm phim Marc Davis từng kể về nguồn cảm hứng của mình khi xây dựng Cruella, đó là dựa vào quan sát những người phụ nữ "xấu tính" ngoài đời thực nhưng từ đầu đến cuối, ông chỉ đưa ra một cái tên duy nhất: Tallulah Bankhead.

Xấu xí, táo bạo và thô kệch, Bankhead đứng đầu "Doom Book", một danh sách đen của nhà kiểm duyệt người Mỹ Will Hays, liệt kê những người nổi tiếng "không phù hợp với công chúng". Tất nhiên, Bankhead không trộm chó cũng chẳng có ý định giết chúng nhưng bà là đại diện hoàn hảo nhất cho Cruella và cuộc sống đầy tai tiếng của bà không hề phù hợp với một bộ phim hoạt hình Disney chút nào.

Người phụ nữ ăn chơi trác táng

Bankhead sinh ra trong một gia đình chính trị nổi tiếng ở Alabama vào ngày 31/1/1902. Thuở nhỏ, bà bị nhiễm trùng cổ họng và ngực khiến giọng nói bị ảnh hưởng, trở nên khàn đặc mà sau này thành thương hiệu của bà.

Là một đứa trẻ ngỗ ngược, Bankhead từng bị đưa đi cải tạo và bị đuổi học 2 lần: 1 lần vì ném mực vào nữ tu và lần khác là do đánh người.

Năm 15 tuổi, Bankhead gửi ảnh của chính mình cho tạp chí điện ảnh Picture Play và nhờ đó giành được một vai diễn nhỏ cùng cơ hội đến thành phố New York tráng lệ để lập nghiệp. Khi đó, bà đã hứa với cha mình, một nghị sĩ, sẽ không vướng vào đàn ông và bia rượu mới có thể lên đường.

Tuy nhiên, Bankhead lại "lách luật" vì bà chẳng hề hứa hẹn với cha điều gì về phụ nữ và chất gây nghiện. Trong cuốn tự truyện của mình, Bankhead nói rằng bà đã giữ được một phần lời hứa vì cho đến năm 20 tuổi, bà vẫn là một cô gái trinh trắng.

Tại New York, Bankhead lưu trú tại khách sạn Algonquin, điểm nóng của giới nghệ thuật và văn học thời đại, để rồi nhanh chóng kết bạn với những người giàu có, nổi tiếng.

Sau nhiều năm tham gia đóng phim và diễn nhạc kịch ở New York, diễn xuất của Bankhead có nhiều tiến bộ, nhận được không ít lời khen ngợi nhưng đáng tiếc vẫn chưa gặt hái được thành công về mặt thương mại.

Năm 1923, Bankhead chuyển đến sống ở London, Anh, nơi mà danh tiếng của bà ngày càng phất lên. 1 năm sau đó, Bankhead ghi dấu ấn với vai diễn Amy trong bộ phim The Knew What They Wanted của Sidney Howard, chương trình còn giành được giải thưởng Pulitzer năm 1925.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Bankhead lại không hề nổi bật như cuộc sống ngoài đời thực với đầy rẫy những "trò hề" tai tiếng của bà. Bankhead oanh tạc khắp các con phố London trên chiếc xe Bentley. Không rành đường, bà chấp nhận trả cho tài xế taxi để người này dẫn đường và bà "cưỡi" ô tô riêng theo sau. Bất cứ nơi nào Bankhead đặt chân đến, nơi đó bỗng chốc trở nên ồn ào, hỗn độn như thể có lốc xoáy vừa cuốn qua.

Ngoài ra, Bankhead còn vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy. Nhiều nguồn tin cho hay, bà hút đến 120 điếu thuốc mỗi ngày và không ngần ngại che giấu thói hư tật xấu của mình. Bankhead công khai qua lại với cả nam lẫn nữ, bao gồm cả người nổi tiếng như Greta Garbo, Hattie McDaniel và ca sĩ Billie Holiday.

"Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu. Bây giờ tôi thật sự nghiêm túc với nó. Tôi đã không ngoại tình trong 6 tháng qua. Tận 6 tháng đấy, một khoảng thời gian quá lâu. Nếu có vấn đề gì đang xảy ra với tôi thì chỉ là tôi đang thật sự khao khát một người đàn ông" - Bankhead nói trong cuộc phỏng vấn với Motion Picture vào năm 1932.

Chính lối sống và những phát biểu này mà Bankhead được liệt vào "Doom Book" của Will Hays, trở thành nguồn cảm hứng để nhà làm phim sáng tạo ra nhân vật ác nữ Cruella.

Nguồn cảm hứng tạo ra nhân vật Cruella

Bankhead không có con và trải qua 4 lần phá thai trước khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung khẩn cấp sau vì mắc bệnh lậu vào năm 1933, khi bà chỉ mới 31 tuổi. Người ta đồn rằng căn bệnh của Bankhead đến từ nam diễn viên Gary Cooper nhưng bà lại nói rằng vì bản thân lăng nhăng, cặp kè nhiều người nên cũng không thể chắc chắn về nguồn gốc căn bệnh.

Bankhead kết hôn với nam diễn viên John Emery vào ngày 31/8/1937 nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm. Sau đó, bà thừa nhận chưa bao giờ thật sự yêu chồng cũ và cuộc hôn nhân ấy vốn chỉ để làm hài lòng cha bà, người khi ấy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Ngay sau khi cha qua đời, Bankhead đã đệ đơn ly hôn.

Bankhead và chồng cũ John Emery.

Năm 1950, Bankhead vươn lên đỉnh cao danh vọng nhưng sức khỏe của bà ngày một giảm sút. Cuộc sống ngập trong rượu chè và khói thuốc lá đang ngày một giết chết bà. Dù vậy, Bankhead vẫn không từ bỏ lối sống tiêu cực của mình.

Vào năm Bankhead 58 tuổi, bộ phim "101 con chó đốm" được phát hành. Nhà làm phim Davis từng khẳng định nhân vật Cruella không hoàn toàn là người xấu. "Cruella không xấu tính nhưng lố bịch. Đó là người phụ nữ hời hợt và ích kỷ, chưa từng nghĩ sâu xa về chuyện gì. Tôi cho rằng Cruella không hề nghĩ đến việc giết những con chó mà trong đầu cô ấy chỉ có chiếc áo khoác lông làm ra từ lông chó. Việc Cruella không ngừng đối đầu với các nhân vật khác trong mọi khía cạnh biến nhân vật này trở nên khá thú vị" - Davis nói.

Bankhead qua đời vào năm 1968 ở tuổi 66 vì căn bệnh viêm phổi. Từ đầu đến cuối, bà chưa từng nhắc đến sự liên kết của mình với Cruella.

Cuối cùng, điều mà Bankhead khao khát nhất trên đời không gì ngoài sự chú ý và quan tâm của công chúng. Bà đã cố tình trở thành một người kỳ dị để thu hút ánh nhìn của mọi người. Nếu như được là nguồn cảm hứng cho một trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng bậc nhất thế giới, hẳn Bankhead sẽ cảm thấy rất vui.

Trước đây, Bankhead cũng từng nói về mong muốn của mình sau cái chết, có thể nói là đã gói gọn được cả cuộc đời của bà: "Tôi không quan tâm mọi người nói gì về tôi sau khi tôi qua đời, chỉ cần họ không ngừng nói về tôi là được".

(Nguồn: Mamamia)